Renuncia de Evo, no a la reelección

Desde el portal

Ángel Soriano

La cuarta reelección no le funcionó al ahora ex presidente Evo Morales, de quien lo menos que puede decirse es que abusó del noble pueblo de Bolivia al modificar las leyes a su favor y pretender eternizarse en el poder con disfraz democrático pero no tomó en cuenta que en esta ocasión intervendrían organismos internacionales que denunciaron el burdo fraude electoral.

Las revueltas en países latinoamericanos tienen origen diverso pero que se manifiestan en protestas callejeras, en destrucción incluso de medios de transporte, como el Metro en Santiago de Chile, cuyo funcionamiento beneficia a la sociedad y los daños van en contra de sus mismos intereses aun cuando la turba no lo vea así.

Sin embargo el mensaje es claro: no siempre es posible abusar del poder sin recibir las consecuencias. En México, son notables este tipo de acciones: en Baja California se cambia la Ley a modo del ahora gobernador Jaime Bonilla y en el Senado de la República hay la sospecha de que hubo fraude en la elección de la nueva presidenta del CNDH.

Pretender imponer o burlar la Ley no es adecuado. Se burla la voluntad popular y se va en demérito de instituciones respetables como es el caso del Senado y de la CNDH, cuando no hay necesidad de caer en esos abusos. El mensaje de Bolivia al mundo es en ese sentido: no se debe de abusar de la voluntad popular y no es tiempo de imposiciones; debe respetar el voto libre y soberano.

TURBULENCIAS

Ofrece Marcelo asilo a Evo

El canciller Marcelo Ebrard informó que en la embajada de México en La Paz habían recibido a 20 bolivianos que solicitaron asilo e indicó que la sede diplomática recibiría con la misma tradición de hospitalidad al ex mandatario Evo Morales…El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que para atender de manera más eficiente las necesidades del país se requiere un mayor diálogo entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo durante todo el ciclo presupuestal, desde la programación hasta el seguimiento al ejercicio de los recursos públicos, con la finalidad de obtener políticas mejor diseñadas que respondan a las recientes reformas legales y constitucionales en materia de educación, salud, agua y soberanía alimentaria. Además, el Estado mexicano debe estar preparado para hacer frente a problemas coyunturales. Por ejemplo, este año las acciones de gobierno se han adaptado a la nueva realidad regional, que implica la atención a un mayor número migrantes y el incremento considerable de las solicitudes de refugio. Otros dos temas muy importantes y que derivan de la situación de inseguridad que heredamos de administraciones pasadas, son la búsqueda de personas desaparecidas y la necesidad de brindar la protección necesaria a los periodistas en el ejercicio de su profesión, señaló…El gobernador Alejandro Murat se desayunó en La Florecita, fonda del populoso mercado de La Merced acompañado de reciclados priistas que capitalizaron el convivio que fue público y no secreto como algunos suponen. De haber sido secreto no hubiese ido el mandatario a un lugar público, y menos a un mercado y difundido por el mismo mandatario en redes sociales…

