Siete estados fallidos en el país

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

A gran necesidad, gran diligencia

Ramón Llull, 1233-1315; escritor catalán

#EstadosFallidos #Guerrero #Michoacán #Sonora #Sinaloa #Colima #Tamaulipas #Chihuahua #Sonora #Oaxaca #Veracruz #CDMX #Edomex #LeBaron #OlgaSánchezCorrdero #CCE #CarlosSalazar #TrenMaya #AMLO #ObrasEnDuda #Bolivia #EvoMorales #CrisisConstitucional #NuevasElecciones #ViolenciaCallejera #BioPapel #MiguelRincón #TetraPak #AdolfoOribe

Varios países, entre los que destacan Estados Unidos y varios de la Unión Europea, ven en siete entidades del país niveles de violencia graves, consideradas zonas tan arriesgadas como Siria, Irán, o Afganistán.

Y, no es una exageración. Los asesinatos se dan cotidianamente. La lucha entre poderosos grupos delictivos dejan a la población en completado estado de indefensión, como ocurrió con la familia LeBarón, en la frontera de Sonora y Chihuahua. Los gobiernos no proporcionan seguridad a la comunidad como la necesitan. En la región donde ocurrió el asesinato de 3 mujeres y 6 niños, a manos de narcotraficantes, sólo la cuidaban 4 policías que, ante la balacera, prefirieron esconderse al conocer que desde la madrugada de aquel infausto día, se enfrentaban delincuentes en varias regiones de Sonora, cercanas a Agua Prieta.

Son Estados fallidos, definitivamente, ya que sus autoridades no pueden proporcionar seguridad a sus gobernados y en donde los criminales son los que tienen el control de la violencia, en contra del axioma social que sólo el Estado es el que detenta el monopolio de la violencia. Los Estados que para Estados Unidos, son comunidades de alto riesgo, son Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Colima. Sin embargo, se encuentran en la mira de gobiernos como el de EU, así como el de naciones europeas, Jalisco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Chiapas, Tabasco e incluso Quintana Roo. Según comentarios de funcionarios de embajadas de varias naciones en México, nos han mencionado que generalmente les piden a sus turistas que extremen sus precauciones en varias regiones de esas entidades.

Incluso, en la Ciudad de México, gobernada por la morenista, Claudia Sheinbaum, piden no acudir a zonas marginadas de la capital del país. La CDMX siempre había sido considerada como la región más segura del país. Sin embargo, el incremento de asaltos a turistas ha levantado la alerta en las representaciones diplomáticas.

En las rutas turísticas, Oaxaca, está también en el ojo internacional, debido a que en regiones entre Guerrero, gobernada por Héctor Astudillo, y Oaxaca, con Alejandro Murat, las condiciones son extremas. Las carretas, especialmente al atardecer y por la noche, sin muy peligrosas por el alto número de asaltos. Esto, sin contar que ay regiones en la llamada Tierra Caliente, donde la policía y el Ejército se niegan a incursionar, para evitar enfrentamientos armados.

Hace pocos días, 5 policías fueron asesinados en una emboscada en Oaxaca como una llamada de atención a los gobiernos estatales y federal, para que no realice rondines. Se registran varios campos de batalla, como el ocurrido hace unas semanas en Culiacán, en la que murieron 15 personas en un intento de detener a un capo del narcotráfico. El gobierno federal, fue acorralado y tuvo que ceder ante el crimen que tomó en vilo la ciudad. El Presiente López Obrador, tuvo que dar la orden de liberar al líder de unos de los cárteles del narcotráfico.

La clase política no es la excepción de los ataques. También últimamente, el alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, fue asesinato presuntamente por bandas de narcomenudistas. El diputado local veracruzano, Juan Carlos Molina, fue asesinado por denunciar contrabando de ganado. Estos, son algunos casos de las últimas fechas.

Estado de México, con Alfredo del Mazo, así como Veracruz con Cuitláhuac García, aunque no aparecen con marcas rojas, están dentro de los niveles de alta violencia en el país.Lo grave de todo, es que crecen las regiones donde no hay ley, ni sus gobernantes tienen la capacidad de enfrentar a la delincuencia.

PODEROSOS CABALLEROS: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, donde escuchó quejas por la inseguridad en el país y el estancamiento económico. El dirigente, Carlos Salazar, dijo que los empresarios están “totalmente alineados, pidiendo que el tema de la seguridad no se politice ni seamos mezquinos con algo que a todos nos interesa”. Salazar recibió a cambio un señalamiento que dibuja que hay sectores de la IP, que no “jala parejo”. Acusó, sin decir nombres, que los empresarios deben cerrar filas en el combate a la inseguridad y la delincuencia y “dejar a un lado la politiquería que a nada nos lleva” y la búsqueda de usufructo electoral a corto plazo. Desafortunadamente, desde el gobierno y algunas organizaciones empresariales, lo único que buscan es “raja política”. *** Va escándalo se desató en Yucatán. El gobernador Mauricio Vila, a unos días que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como un gobernador honesto “y no le quiero hacer la barba”, canceló el Segundo Festival Internacional de la Trova. Esto, luego de graves acusaciones de corrupción en contra de la secretaria de Turismos de la entidad, Michelle Friedman, por otorgar contratos a empresas que han sido castigadas por inflar los costos de un festival en Morelos, durante la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, como el caso de Magnos Comercialización de Entretenimientos. Por si fuera poco, las otras empresas que organizaban el festival, según la diputada local, Milagros Romero, de Movimiento Ciudadano, presentaron presupuestos inflados. Todos estos factores influyeron para que el gobernador yucateco cancelara el festival, lo que ahora el Congreso local pide la renuncia de la funcionaria. ¿Eso seguirá? *** Una señal preocupante mandó AMLO, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al advertir que no quiere enfrentar rondas de amparos de los “conservadores” contra el Tren Maya, como ocurrió con el Aeropuerto de Santa Lucía. Si los amparos están destinados para evitar que se termine en este sexenio esa obra, entonces no valdría la pena iniciarla. Si la gente se opone al Tren Maya, no se realizará. Denota que el costo beneficio de la construcción de ese proyecto podría no tener los beneficios que se esperaban. Es más alto el costo que el beneficio. Una razón económica, que supera a la política. *** Llama la atención internacional la manera como Evo Morales, presidente de Bolivia, cedió ante las presiones populares en todo el territorio. El socialista, había accedido a realizar nuevas elecciones generales, pero horas más tarde, ante la presión del Ejército y la policía, renunció al cargo. Sus políticas económicas y sociales, que sólo buscaban clientelismo político, sólo provocaron un mayor empobrecimiento de la sociedad y, lo peor, materialmente desapareció la clase media. Mientras, la euforia del socialista, peronista, Alberto Fernández, en Argentina la promueve en todo el continente, después que su prima, Cristina Fernández de Kirchner, fracaso en su gobierno, ahora reciben un revés. En Bolivia hay 10 mil mexicanos viviendo y trabajando, por lo que la cancillería prepara medidas para, en caso de que lo soliciten, sean evacuados. Mañana, en esta columna te informaré de las solicitudes de asilo que pidieron bolivianos afines a Evo, al gobierno de AMLO.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En 2018, la CDMX produjo 12 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente, es decir, 4 millones 562 mil 500 toneladas anuales, de acuerdo con cifras del Waste Atlas. Ante este panorama, Tetra Pak, que lidera Adolfo Orive, y Bio Pappel, de Miguel rincón, dedicó una línea de reciclaje exclusiva para envases de cartón laminado, en su planta de Tizayuca, Hidalgo. Esta línea permitirá aprovechar las 24 mil toneladas de envases anuales de su red de centros de reciclaje en todo el país.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos