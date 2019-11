México resquebrajado en World Travel Market 2019; Quintana Roo da la cara

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Londres, Reino Unido.- La feria turística más importante de habla inglesa celebró su edición número 40, así en el ExCel Convention Centre, se desarrolló World Travel Market la semana pasada, sin lugar a dudas una de las principales ferias turísticas a nivel mundial.

En el área de América, los países latinoamericanos tuvieron una presencia importante, con excepción de Venezuela y Paraguay, prácticamente todos los países se hicieron presentes con pabellones, empresarios y autoridades del sector, teniendo citas de negocios con operadores mayoristas, aerolíneas y agencias de viajes, es decir, todo lo que se negocia para crear itinerarios y productos turísticos.

México llegó resquebrajado, en cuatro pabellones por separado, el más grande del Caribe mexicano del estado de Quintana Roo, con la presencia de la secretaria de turismo estatal Marisol Vanegas, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota, así como empresarios del sector.

Un segundo pabellón, el que tiene concesionada la “marca México” estuvo a unos pasos con la presencia de algunas entidades, entre ellas Chiapas y Oaxaca, así como destinos bien posicionados como Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, así como la Ciudad de México con las autoridades turísticas capitalinas. Este pabellón se hizo con la empresa “Crea”, que por anuencia de la Secretaría de Turismo federal, comercializa los espacios en las ferias.

El tercer pabellón lo llevó Conextur, una asociación de empresarios del turismo a quienes por cierto, no se les permite usar el logotipo que todos conocemos de la “marca México”, así que pareciera que hay dos “México” en la feria ante la incredulidad de algunos. A este pabellón se sumaron estados como Zacatecas, Jalisco y Yucatán, donde por cierto, la secretaria Michelle Fridman estuvo un día atendiendo citas, horas antes que se cancelara el Festival de Trova en su entidad por irregularidades con la empresa contratada para ello y, que se decidiera que será la secretaría de cultura y no de turismo en Yucatán, la que organice el próximo Tianguis Turístico en Mérida.

El último y más pequeño pabellón fue de Los Cabos, ahí las autoridades del fideicomiso promovieron este destino, el segundo más importante para el país y celebraron la llegada del primer vuelo desde Europa hasta el aeropuerto de San José del Cabo.

No asistió el secretario de turismo federal, Miguel Torruco, quizás dentro de la austeridad republicana no le pareció importante acudir o bien, el presidente López Obrador en su afán por no dejar viajar a su gabinete (a excepción del secretario de relaciones exteriores y gobernación) no se lo permitió, el hecho es que un país que vive en gran medida del turismo como México, no tuvo a su cabeza de sector presente, pareciera desinterés y así lo percibieron los empresarios británicos.

Los operadores mayoristas, agentes de viajes y empresarios británicos se preguntaban qué sucedió con México y su resquebrajamiento al presentarse en la feria, sobre todo frente a países más pequeños como Costa Rica, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Bolivia o Colombia, que tuvieron una presencia grande y robusta tanto con sus pabellones como con sus autoridades.

Quienes más pierden son los destinos pequeños y emergentes, Quintana Roo y Los Cabos son los polos turísticos internacionales más importantes, la Ciudad de México y Puerto Vallarta-Riviera Nayarit también tienen un posicionamiento en el mercado europeo, pero destinos como Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Yucatán y otros que ni siqueira hicieron el esfuerzo por ir, como Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, se cierran la oportunidad de atraer nuevos mercados a sus destinos.

La operación “toca puertas” que se realiza como misión sexenal desde la Secretaría de Turismo no lo es todo, se necesita tener una presencia sólida de México en los mercados internacionales, de lo contrario, otros destinos nos sacarán ventaja, con menos atractivos, menos sitios y destinos, pero con más vocación turística como Cuba, Colombia o Dominicana, nos rebasarán como país.

El turismo no llega solo, no se vende solo, no somos la panacea ni el lugar más visitado solo por ser México, hay todo un trabajo detrás que se está dejando de hacer. Sí, en el pasado con dispendios y excesos que hemos documentado en esta columna, pero ahora, sin querer invertir un solo peso, así tampoco funcionan las cosas.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977