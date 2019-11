Empieza la diáspora de bolivianos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El que lucha contra nosotros nos refuerza los nervios y perfecciona nuestra habilidad

Edmund Burke, 1729-1797; filósofo y estadista británico nacido en Irlanda

En Bolivia fue un golpe de Estado o la simple renuncia de un político cobarde. Si un líder de Estado o de gobierno se espanta porque dirigentes del ejército y la policía le hacen una recomendación de renunciar, y los primero que hace es presentar su renuncia ante los medios de comunicación, así como la de sus más cercanos colaboradores, es porque no tiene legitimidad.

La crisis política que provocó Evo Morales, al renunciar a la presidencia de Bolivia llega a extremos donde las turbas van contra sus dirigentes políticos y atacan las casas de sus familias. Incendiaron los hogares de gobernadores de Chuquisaca y Oruro, así como de la hermana del presidente, y la propia de él mismo.

El origen de la crisis boliviana se inicia cuando Evo desconoce el referéndum del 21 de febrero de 2016 que dijo NO a una nueva reelección. Ante la falta de los votos para ganar los comicios, cometió un incalificable fraude el 20 de octubre de 2019, mediante un truco como el que usó en México Manuel Bartlett, derrumbó el sistema para evitar la segunda vuelta.

Esto provocó que los ciudadanos salieran a protestar masivamente. Ante la presión popular, Evo denuncia golpe de Estado, a pesar de que viola la Constitución boliviana, al ocupar más de dos periodos presidenciales de 5 años. Esto se cumplió, pero fue electo para otro periodo de 5 años, que estaba a punto de cumplirse el año próximo, y con los últimos comicios, quería quedarse en otro periodo de 5 años. Un insulto a la democracia.

Morales se proclamó ganador de las elecciones presidenciales el pasado 20 de octubre en aquel país sudamericano, con un resultado muy bajo y en comicios empañados por un “gigantesco” fraude. Un conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral confirmó la necesidad de una segunda vuelta electoral entre el opositor Carlos Mesa y Morales.

Como ocurrió en la elección que ganó Carlos Salinas y manipuló Manuel Bartlett, se cayó el sistema, y el Tribunal Electoral suspendió el recuento de votos con el 84% escrutado. Tardó 20 horas en reanudar el conteo, lo que llamó a sospechas de la oposición y organismos internacionales como la OEA; y países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, que exigieron transparencia en el escrutinio. Esto desató una ola de manifestaciones que obligó al vicepresidente del Tribunal Electoral, Antonio Costa, a renunciar.

El 25 de octubre, ese tribunal, al anunciar el término del escrutinio, que Movimiento al Socialismo, de Evo, había ganado con 47% de los votos y Mesa sumó 36.5%.

Al revisar los resultados electorales, la OEA dio a conocer que se adulteró el resultado, lo que convirtió al aeropuerto El Alto, de La Paz, que por cierto solo tiene una pista de aterrizaje, en un campo de batalla, donde manifestaciones oficialistas chocan recurrentemente con opositores; en el resto de la capital en enfrentamientos cotidianos. Hay un muerto y más de 90 heridos.

Independientemente de Mesa, que es el candidato opositor, el principal enemigo de Evo, es el líder de la rebelión en la región más próspera del país: Santa Cruz. Se trata del presidente del Comité Pro-Santa Cruz, Fernando “El Macho” Camacho, quien encabeza a grupos empresariales, vecinales y laborales de derecha.

Hoy, ese país, ícono de los socialistas mexicanos está hecho trizas, y no es precisamente por los conservadores o derechistas, sino por los pésimos resultados económicos del gobierno de Evo. Esta crisis llevó a que varios de sus funcionarios solicitaran asilo al gobierno mexicano, para sus familias. Por ello, la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard, aceptó las solicitudes y en la formalidad que puedan lograr, en los próximos días, empezarían a recibir a los asilados.

No se tiene en claro el número de solicitudes, pero por el momento se estiman que no llegan a cien. Sin embargo, los socialistas de Bolivia, podrían llegar al país con visas de turista y aquí solicitar asilo político. Por el momento, en la embajada mexicana se encuentran cuando menos 20 personas.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, recibió una llamada, solicitó verbalmente asilo político en México. La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, determinó concederle asilo político a Evo Morales.

PODEROSOS CABALLEROS: Si bien el dicho dice que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, en este caso no se entiende quién puede ser el “ganón” de las acusaciones contra PEMEX en torno a la proliferación de despachos que “tramitan” pagos a los acreedores, pues la paraestatal más grande de México no está como para permitirse un escándalo como pudiera ser el que sus contratos se paguen por vías no institucionales. Es cierto que hoy a la empresa productiva del Estado se le puede acusar de cualquier cosa y nada parece descabellado; sin embargo, a la pregunta obligada de quién se beneficia de esta mala reputación hay muy pocas respuestas, y no se trata de los acreedores, sino de los que ven la catástrofe como un botín político. Hay que volver a la cordura por más y más cosas que “salen a la luz”, la lupa es tan grande y el costo sería tan alto que no hay manera de que alguien se atreva a desprestigiar más a PEMEX. Por lo pronto la Fiscalía, en corto, rechaza que existan esas supuestas investigaciones. *** Las baterías de fuego de Morena están afinando la mira para atacar al INE. Quieren apoderarse de ese órgano autónomo, responsable de organizar y realizar las elecciones federales y asesora las de muchas entidades del país. El objetivo de Morena es controlarlo. Para ello, en la Cámara de Diputados propondrá un cambio a la Ley del Instituto Nacional Electoral para que la presidencia de ese organismo sea por sólo 3 años y no 9 como actualmente se estipula. El periodo de 9 años no es una cifra sacada de la manga o al azar. Se trataba de que fuera transexenal. De esa manera el partido en el poder no tendría la tentación de tomar el control de ese instituto y de la organización de las elecciones. Para que no ocurra lo que está pasando en estos momentos en Bolivia. Además, quieren enfriar la postura crítica al gobierno del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. Vaya tentación de tomar el control de las elecciones estatales y federales. Morena no está conforme con tener el poder por los períodos para los que están electos, sino quieren más y más. Como dijo en un tuit la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, “no desaprovechemos esta oportunidad”. Ya tomaron la mayoría de los órganos autónomos y van por más.

