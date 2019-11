El gobierno federal podría desviar trazo del Tren Maya

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Riesgo de no llegar a un acuerdo económico con ejidatarios

Ante la ríspida negociación que se ha dado entre el gobierno federal y los ejidatarios propietarios de las tierras por donde se prevé el paso del Tren Maya, han surgido amenazas de ambas partes. Por un lado los dueños de las tierras declararon que bloquearían el desarrollo del proyecto y ahora en respuesta el gobierno federal, ha amagado con decir que podrían crear un nuevo trazo, con el que se rodearían las tierras en cuestión.

Arturo Abreu Marín, delegado del gobierno federal en Quintana Roo, aseguró que de no lograr un acuerdo benéfico para ambas partes y de no contar con la certeza de la tenencia de la tierra en algunos municipios donde se ha planeado la construcción de vía y estaciones, se procedería a rodear las zonas que no participen como socios del proyecto.

Para efecto de lo anterior, dijo, se deberá modificar la ruta original, para así continuar con el desarrollo del proyecto, dejando claro que la Federación no se detendrá, ante las exigencias de los ejidatarios. “La negociación es de parte del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), yo les aconsejaría a los que están en contra, que exijan recuperación económica, pero si no quieren que pase el tren por allí se modifica la ruta y se hace, el proyecto, en diciembre ya sale, el proyecto en sí, si hay alguna variación ya sería otra cosa”, declaró Abreu Marín.

El Coordinador de Programas Sociales en Quintana Roo destacó que autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) están en la etapa de negociación con los ejidatarios, en un último intento de convencerlos de vender las tierras.

Joven secuestrado en antro estaría vinculado con CJNG

Hace casi dos semanas se dio a conocer la desaparición de Maximiliano González Rojas, de 18 años, de quien hasta ahora solo se sabía que se le había visto por ultima ves en el antro “Distrito Cavana” a donde acudió con un amigo. No obstante el lunes pasado el reportero Carlos Jiménez, de la Ciudad de México, a través de su cuenta de Twitter @c4jimenez., publicó un video donde se ve a Maximiliano amagado por hombres armados y donde explica que fue “levantado” por vender drogas para el CJNG.

En la grabación, de 1:40 minutos de duración, el joven aparece de rodillas con varios hombres encapuchados apuntándole con armas largas. Relata que fue con unas amistades al antro Distrito Cavana y ahí tuvo problemas para pagar la cuenta, por lo que se retiró del sitio con otra persona y a unas cuadras de llegar a su domicilio, el taxi donde viajaba fue interceptado por sujetos que lo levantaron a él y a su amigo.

Afirma que su negocio de vender drogas lo arrancó hace seis meses y que su patrón es una persona identificada como Carlos L., con quien se encontraba en la carretera Cancún-Playa del Carmen cada dos semanas y a quien se vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Su declaración a través del video

La búsqueda de Maximiliano podría apuntar hacia otro destino a partir de ahora, pues a través del video difundido, el joven destapa los nombres de muchos implicados en la venta de droga. Textualmente el joven declaró:

“Me llamó Maximiliano González Rojas, el día sábado fui con unos amigos al antro Distrito Cavana, al final de la noche tuve problemas con ellos para pagar la cuenta y me regresé con un amigo a mi casa, a unas pocas cuadras de mi casa, cerraron el taxi y nos subieron a mi amigo y a mí. Estoy en esto por vender drogas para el Cártel de Jalisco”.

“En el negocio me distribuye el señor Carlos…que es mi patrón, lo veo cada dos semanas en la carretera Cancún-Playa, él maneja una Chevrolet Expres, blanca, el negocio comenzó hace aproximadamente seis meses con mi papá…y el contacto se tuvo gracias a su novia, que se llama Adriana, ya que su ex novio era José Luís…, él que tenía contacto con el señor Carlos…José Alexis…, que vive en Gran Santa Fe I, paseo de Catalunia, Manzana 18, casa 13, no tiene unidad para moverse, se mueve en taxis, la segunda, es Betzaida…, que vive en los departamentos de bajo consumo, a lado de Plaza Outlet, ella se mueve en un Aveo, Chevrolet, café, la tercera que es de vez en cuando, se llama Constanza…, que vive en Aqua y se mueve en un Minicooper rojo”.

“Yo me fui de vacaciones a Estados Unidos, acabo de regresar hace dos semanas y esto me paso por estar trabajando con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.

FGE ya investiga el material audiovisual

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el material videográfico ya ha sido adjuntado a la carpeta de investigación que se había abierto con anterioridad por la desaparición del joven, misma que se reportó el pasado 27 de octubre en un bar ubicado en la Supermanzana 15A del municipio de Benito Juárez.

La evidencia, dicen, será analizada por personal de la Coordinación de Servicios Periciales de la FGE y se dará intervención a la Policía Ministerial para dar seguimiento a la investigación.

A través de un comunicado la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, aseguró que agotará todas las líneas de investigación y utilizará todos los recursos científicos, jurídicos y humanos para lograr el total esclarecimiento del caso.

Bancos de Q. Roo, los terceros con más quejas

Condusef reveló a través de un reporte que Quintana Roo se ubica en la tercera posición de bancos con más quejas de parte de sus clientes, ya sea por abusos, negligencias o reclamos sobre sus seguros. El informe abarca los tres primeros trimestres de este 2019.

El estado tiene 33 mil 780 casos reportados, equivalente a un 18.6% mayor en comparación con el mismo período del año pasado. El estado sólo es superado por Jalisco, con 40 mil 393 y el Estado de México con 42 mil 565. La media nacional hasta el momento es de 16 mil 890.

Del total de quejas interpuestas en el estado, el 58% son por cobros indebidos, retención de dinero, problemas con las tarjetas de crédito y cobranza extra judicial. El 14% por seguros que no pagan las indemnizaciones; 12% con afores; y otro 16% con asociaciones financieras diversas.

De todos los bancos que figuran en esta lista negra, Banco Azteca encabeza, acaparando el 17% de los casos. Es seguido por Banco Compartamos, con el 14%; después Inbursa, con el 11%; Bancoppel, con 9%; y Santander, con el 7%.

Cañeros bloquean por cuarta vez

acceso al ingenio San Rafael de Pucté Ayer, cañeros del estado realizaron una cuarta manifestación en el Ingenio San Rafael de Pucté, en Othón P. Blanco. Los productores se dijeron inconformes y cerraron el paso. Entre otras exigencias, pidieron que se defina el monto a pagar por la caña siniestrada, que se concluya el finiquito de la zafra pasada y que se reestructure la deuda de los cerca de 2 mil 300 productores, que haciende a casi 250 millones de pesos. A partir de las 5 de la mañana, agremiados de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA) y Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) bloquearon la entrada al ingenio. El movimiento fue liderado por los representantes de la ULPCA y CNPR, Evaristo Gómez Díaz y Benjamín Gutiérrez, respectivamente. El riesgo de que la deuda no se finiquite los puede colocar en cartera vencida y podrían incluso terminar embargados, dijeron algunos de los agremiados. Destacaron que, si bien, la producción de la zafra 2019 fue de un millón 850 mil toneladas, tuvieron a su vez pérdidas por más de mil millones de pesos, razón de que la mayoría de los productores no hayan obtenido ganancias. Esta movilización puede retrasar el inicio de la zafra 2019-2020, proyectada para mediados de diciembre.