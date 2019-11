Marisa Azaret, más que una doctora, sanadora de almas

El próximo sábado 16 de noviembre a las 6:30 p.m., CNN en Español presenta una nueva emisión de “Vive la Salud”, donde la reconocida psicóloga compartirá detalles sobre el paso del buque hospital más grande del mundo, el USNS Comfort, por Centroamérica, Sudamérica y el Caribe

Claudia Arellano

El buque hospital Comfort nació en Santa Marta, Colombia, con miles de hombres, especialistas en temas de salud, y entregados a la humanidad, sensibilizados por las carencias que comunidades diversas tienen en esas regiones, los tripulantes emprendieron este viaje, guiados por el corazón y la contribución de muchas personas que han difundido el mensaje, entre ellas la doctora Marisa Azaret, quien durante varias décadas ha sido colaboradora exitosa de la cadena CNN, lo que la ha hecho acreedora a dos premios Emmy.

En entrevista vía telefónica con DIARIO IMAGEN, la doctora de origen cubano, Marisa Azaret, explica la necesidad médica en la ciudad colombiana de Santa Marta, la cual está colapsada debido a que miles de migrantes venezolanos llegaron desde hace años debido a la crisis que se vive en su país. Fue así que Azaret explica que el proceso para atender a los pacientes que recibe “el Comfort”, el buque hospital de la armada estadounidense, es de manera rápida y efectiva.

La especialista en la mente comentó que el televidente podrá ver cada detalle de esta lucha a través de “Vive la salud”, que será trasmitido este sábado 16 de noviembre a las 18:30 horas de México por CNN en Español y contará con la conducción de la psicóloga, quien es reconocida a nivel global, gracias a la diversidad de sus temas y sobre todo la forma que tiene de llegar a la audiencia.

La doctora Azaret es también Directora Clínica de la División de Psicología del Nicklaus Children’s Hospital (previamente el Miami Children’s Hospital) y es miembro de la facultad médica del mismo hospital con sede en Miami. La doctora en psicología clínica y se ha dedicado a la práctica de psicología pediátrica durante los últimos 28 años.

“Durante años hemos participado en simposios en América Latina sobre prevención e intervenciones psicológicas en niños, adolescentes y familias y te puedo decir que lo que está matando al ser humano es el stress y el mal manejo del mismo, las enfermedades son derivadas de los pensamientos que hacemos frecuentes, debemos de tener claro que esto afecta directamente a los pequeños, quienes presentan ya enfermedades terribles”, indicó.

La doctora Azaret se ha desempeñado durante muchos años como productora y anfitriona de programas y segmentos en el área de salud mental en medios de habla hispana, incluyendo Univision, Telemundo, y Mega TV, entre otros. Ha recibido el premio Emmy de televisión y dos nominaciones al premio Emmy tanto por su trabajo frente a las cámaras como en su papel de productora.

“A mí no me gusta hablar mucho de los premios, la verdad trato de mantenerme al margen de ello, me gusta más estar pendiente de lo que se necesita en estas comunidades ya que es una forma de agradecer a la vida lo que te da y siempre invito a las personas a que si pueden ayuden en este tipo de actividades”, concluyó.

Durante varias décadas, Marisa Azaret ha sido colaboradora exitosa de la cadena CNN, lo que la ha hecho acreedora a dos premios Emmy.