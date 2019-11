Netflix confirma segunda temporada de “The Witcher”

El nuevo drama de fantasía, basado en la saga de libros más vendida, comenzará su producción en Londres a principios del 2020, para estrenarse en el 2021.

Netflix anuncia una segunda temporada para “The Witcher”, el nuevo drama de fantasía, basado en la saga de libros más vendida.

La showrunner Lauren Schmidt Hissrich comentó: “Estoy tan emocionada que antes de que los fanáticos hayan visto nuestra primer temporada, podamos confirmar que volveremos nuevamente a El Continente para seguir contando las historias de Geralt, Yennefer y Ciri, así como mostrar más del increíble trabajo que nuestro elenco y equipo han entregado”.

La producción de la segunda temporada comenzará en Londres a principios del 2020, para estrenarse en el 2021.

El elenco principal incluye a Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Man of Steel) como Geralt of Rivia, Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer, y Freya Allan (The Third Day, Into The Badlands) como Ciri, quienes regresarán para la siguiente temporada.

La temporada 2 de “The Witcher2 también estará compuesta de ocho episodios.

Los productores ejecutivos de la segunda temporada serán Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski y Steve Gaub. Los directores y el elenco adicional se darán a conocer más adelante.

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, “The Witcher” es una historia épica sobre destino y familia. La anticipada serie original de Netflix se centra en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia, protagonizado por Henry Cavill. En el mundo de “El Continente”, los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Consulta más detalles en Netflix.com/TheWitcher