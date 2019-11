Evo Morales, Huésped Distinguido de la CDMX

Hay muchas razones para darle la medalla y el pergamino de Huésped Distinguido de la Ciudad de México, señaló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al entregar ambos reconocimientos al ex jefe de Estado de Bolivia y destacó: usted logró para los bolivarianos una reducción de pobreza del 60 por ciento, triplicó el PIB per cápita, la esperanza de vida pasó de 64 a 71 años, se construyeron dos hospitales de segundo nivel y se construyeron cinco mil colegios.

Sin duda, los logros del ahora refugiado político en nuestro país son amplios y tienen el reconocimiento internacional, sólo que su afán reeleccionista no fue aceptado, ni por sus compatriotas ni por los organismos internacionales. El pueblo boliviano también agradece los logros de su presidente de reducir la pobreza y ampliar la esperanza de vida, pero consideran que su libertad es más importante.

Y esa libertad se basa en la decisión de poder elegir libremente a sus gobernantes, de no eternizarse en el poder, de respetar la democracia como forma de gobierno del pueblo y para el pueblo, y aun cuando su gobernante pertenezca a éste, no le da derecho a reelegirse sucesivamente sin respetar la voluntad soberana. Y la identificación de gobiernos con el mismo perfil manifiesta la intentona autoritaria en la región.

En México, tras los hechos ocurridos en el Senado con la dudosa elección de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra y la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de violentar la voluntad popular para adjudicarse tres años más de gobierno, diversos sectores señalan un rumbo torcido de la ley. Ojalá y haya tiempo de recomponer la situación y de abandonar los intentos autoritarios en nuestro país. Evo está en México como ejemplo.

Confían en el diálogo en San Lázaro

Ante los bloqueos en San Lázaro de diversos grupos sociales que exigen atención a sus demandas y si se recurrirá al desalojo para cumplir con la norma constitucional que señala el 15 de septiembre para aprobar el presupuesto de 2020, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas Hernández, señaló que el diálogo con las autoridades capitalinas existe, están habilitados los canales de comunicación y ha sido la propia Cámara de Diputados la que hasta el momento no ha solicitado el auxilio de las fuerzas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque hemos privilegiado el diálogo. No queremos llegar, o tratar de evitar hasta donde más sea posible, tener que usar ese recurso, porque hemos privilegiado el diálogo, el acuerdo, el diálogo el acuerdo con todos los manifestantes y los actores. Entonces, estamos en ese proceso y vamos a esperar los resultados de estas reuniones que está sosteniendo la Junta de Coordinación Política. Y acerca de la afirmación del Ejecutivo Federal en el sentido de que no permitirá que se mueva una coma a su propuesta, la legisladora del PAN señaló que salvaguardarán las atribuciones de los diputadas y diputados de aprobar el presupuesto…En una suma de esfuerzos para beneficiar a grupos vulnerables de Santa Cruz Xoxocotlán, el DIF Municipal en coordinación con Liconsa realizarán una jornada de inscripción al padrón de beneficiarios del programa de abastecimiento de leche. En ese sentido, la presidente honoraria del Sistema DIF municipal, Tania López López, invitó a la población a estar al pendiente de los módulos que se instalarán en diversas agencias y colonias de la población…La Fundación Fernando Mora protestó por la primera declaración de la impugnada presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el sentido de que en lo que va de la presente administración no hay asesinatos de periodistas, cuando que la FAPERMEX, que dirige Teodoro Rentería, ha documentado 15 asesinatos, entre ellos una mujer y un trabajador de prensa. O desconoce estos hechos o los pretende ocultar, pero ninguna de ambas es buen augurio para el gremio…

