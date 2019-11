Me ha llovido sobre mojado… podría incluso irme: Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego del diluvio de la noche del martes, del mayor desastre vivido en esta legislatura, que casi dejó desechos todos los lazos internos con la oposición y entre el grupo mayoritario de Morena, Ricardo Monreal dice que todo está tan maltrecho que no sólo hay que reconstruir el diálogo, restaurar el camino del acuerdo, sino solucionar una rebelión interna en el grupo mayoritario que podría obligarlo a retirarse de la coordinación y la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado.

En una conversación con los reporteros de la fuente del Senado, el zacatecano se sinceró ayer como no lo había hecho antes.

“… no me parece extraño lo que está pasando. La mesura a veces no llega a tiempo, pero yo sí creo que hubo, por parte del PAN, y lo digo con respeto, una estrategia equivocada, y el discurso violento siempre tiene consecuencias”.

“Y el grupo de Morena ha dicho, en otro de sus acuerdos (el primero es echar fuera a Gustavo Madero de la presidencia de Economía y a Kenia López Rabadan de la presidencia de Derechos Humanos), que no importa las horas que nos tardemos, que va a haber respuesta a cada uno de los insultos.

“Es decir, los ánimos están caldeados y nosotros estamos de por medio y yo lo que digo es que, en lugar de seguirle abonando al insulto, a la diatriba, hay que buscar caminos de entendimiento y no es simplemente irnos a caminos sin retorno, a callejones sin salida. Pero, es parte de lo que está pasando en la vida de la república”.

¿… su posición, senador?, se le preguntó.

“Pues no sé hasta cuándo, pero a la mejor hasta yo estoy tambaleando, porque tengo una rebelión real”.

¿Está en riesgo su puesto?

“… yo no estoy casado con cargos, si la mayoría decide que yo ya no debo de estar, pues también no tengo problema”.

Se va tranquilo…

“Me voy tranquilo y con la frente en alto, simplemente no se pudo”.

¿Y quién va a operar?

“… no se pudo, no pasa nada… es la tercera vez que soy senador, me tendré que ir a cubrir el déficit de sueño que tengo, y a leer. No pasa nada, yo estoy muy tranquilo”.

En los días anteriores no sólo se conversó, dice, con sus pares, los coordinadores Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de MC: Miguel Ángel Mancera del PRD; Alejandro González Yañez, de PT; Manuel Velasco, del Verde y con Sasil de León Villar, del PES sino con su grupo.

“Me ha llovido sobre mojado”

El comentario directo refleja las tensiones vividas. Primero, y antes que nada, al interior de su grupo. El que ahora ha tomado la decisión de ir a la guerra sin matices. Y de entrada han decidido quitarle la presidencia de la Comisión de Economía al panista Gustavo Madero y la de la Comisión de Derechos Humanos a la aguerrida blanquiazul Kenia López Rabadán.

“… fue una discusión muy pesada… la más álgida a la que yo me haya enfrentado… empezamos a las 9:30 y a las 12:40 todavía estaba la discusión…” por acuerdo y propuesta de los integrantes de Morena en la Comisión de Derechos Humanos y en la de Economía, plantearon sustituir a los presidentes.

“Todo bajo la amenaza de que, si no se aceptaba la sustitución, la mayoría de los miembros de Morena en estas comisiones ya no acudiría a sus sesiones, porque evidentemente la de los panistas era una actitud parcial, poco mesurada y muy violenta de quienes encabezaban comisiones tan importantes”. Atrapado entre los acuerdos de su grupo y la necesidad de conciliar con la oposición, Monreal confiesa:

“… les digo a ustedes -comenta a reporteros-, me tengo que someter a mi grupo, porque si no, también estoy en el entredicho y también puedo perder la coordinación”.

“… realmente hay un agravio contra Morena… provocado por la oposición. La falta de mesura nos tiene sometidos en esto… todavía voy a conversar con los senadores y senadoras (de Morena), pero, aunque no se quitaran (a Madero y a Kenia), el hecho de que no vaya la mayoría provoca el vacío, que no funcionen las comisiones y que no haya acuerdos ni dictámenes, porque no habría quórum… hay que enfriarnos, soy de esa idea”, indica.

La remoción de Kenia y de Madero no está a discusión, “es una resolución de los senadores de Morena en esas comisiones”, afirma. Y los ánimos internos están muy caldeados, advierte.

En uno y otro lado los senadores de uno y otro grupo piensan que no hay confianza, que los otros no van a cumplir, que no van a poder hacer nada en concreto.

Los de Morena, dicen: ejerzamos nuestra mayoría. Sería el rompimiento total. La Negación del diálogo y el acuerdo.

Pero ¿qué fue lo que ocurrió?

Todo comenzó, dice, porque él hizo la propuesta de restituir la tercera votación de la presidencia de la CNDH, que el jueves anterior fue ganada por Rosario Piedra y que luego generó muchas dudas y confrontaciones.

“… me parecía lógica, sensata, de racionalidad política. Pero lejos encontrar el acompañamiento, hubo un discurso muy ríspido, muy duro del PAN, que alteró los ánimos al interior de Morena”.

“… creo que se equivocó el PAN, adelantaron mi propuesta como un triunfo de ellos… antes de proponerse, ya sus voceros estaban adelantando que gracias a ellos se repondría la elección”.

“Eso ofendió mucho a la bancada de Morena… no hubo generosidad de los adversarios, tampoco sensatez… hubo oportunismo político en querer sobresalir. Sobrevino el clima de crispación, polarización, de pronunciamientos encontrados, y todo se vino abajo…”

“… algunos legisladores de Morena me dijeron: ‘¿por qué, Ricardo, les vamos a conceder… escucha, no aceptan siquiera tu propuesta… la descalifican”.

Todo se descompuso

Monreal prosigue:

“Mi grupo es muy difícil. Mi grupo parlamentario es complicado, vienen de la lucha social, es heterogéneo, no están acostumbrados a la disciplina política…aquí, cada vez que hay votaciones, hay votos diferenciados”.

“… nosotros éramos los que planteábamos la propuesta. El PAN debió mostrarse generoso, saludar la convocatoria y la propuesta y decir: vamos a trabajar, vamos con ella; pero no, se obtuvo eso”.

“Y los de Morena reaccionaron a la falta de sensibilidad del PAN…”

“Otra cosa que molestó – me lo mostraron dos senadores-, fue que en algunas redes ya daban por hecho que se iba a volver a repetir la votación y que era gracias a ellos”.

“Fue la falta de estrategia política, la falta de oficio político. No hay que presumir logros que no se tienen, hasta después de la votación”.

“¿Para qué presumían logros que aún estaban en discusión? Quienes piensen que Morena es un grupo amorfo que va a votar como se le ordene, están equivocados, están totalmente equivocados”, subrayó el zacatecano”.

La tarea es muy complicada. Solo tiene algunos días, de aquí al martes próximo.

La perspectiva es el hundimiento o la continuación de una carrera política que tiene su mirada en la presidencial de 2024, junto a la mayor experiencia y eficacia en alcanzar acuerdos parlamentarios para la remodelación, rediseño del Estado mexicano desde el Senado.

Nada más que eso.

