La nueva mafia del poder

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Aplanadora morenista, Andrés Manuel López Obrador y su nueva mafia del poder mataron a la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) y ahora van por el INE para apoderarse del aparato electoral de México. Eso se llama mandar al diablo a las instituciones.

No está por demás reiterar que AMLO odia con toda su alma a las instituciones autónomas que representan un contrapeso para su enfermiza obsesión de poder unipersonal. Por sus extralegales pistolas, AMLO impuso en la CNDH a una señora que representa todo un monumento a la ignorancia, Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, de quien se dice que es una formidable luchadora social. Para unos sí, para otros no, porque la ex candidata presidencial ha lucrado como nadie con la muerte o la desaparición de su hijo durante la guerra sucia en tiempo del echeverrismo.

No conozco a su hija, Rosario Piedra Ibarra quien por órdenes categóricas de AMLO fue impuesta por el Senado de la República en una sesión por demás vergonzosa y tramposa, después de que la bancada de Morena con Ricardo Monreal a la cabeza, se robó 2 votos y ni así consiguió la mayoría calificada de 78 votos, las dos terceras partes de los senadores presentes. A sangre y fuego, doña Rosario se convirtió en espurio ombudsperson de México, a pesar de su descarada militancia morenista. Me cuentan que Monreal estaba desesperado y mentando madres, comentaba a senadores morenistas “es que, si la someto a un nuevo procedimiento, ¡está de por medio mi cabeza!”

La ignorancia de Rosario Piedra no tiene parangón. Apenas había rendido protesta como fraudulenta mandamás de la CNDH, cuando mis colegas reporteros le preguntaron que sí continuaría la investigación en torno a los 13 periodistas asesinados en lo que va del régimen de AMLO. Con cara de ingenua o de cínica, preguntaría: ¿Qué, hay periodistas asesinados? ¡Qué poca memoria de Piedra tiene doña Rosario!

Ese hecho tan vergonzoso ha sido motivo que el colectivo Periodistas Desplazados de México AC le endosara una demanda ante la CNDH, la primera con la que tendrá que lidiar. Bueno… ¿Qué podía esperarse de una persona que el año pasado tachaba a los periodistas de México de “chayoteros” e imparciales?

La cuestión es que la manera tramposa como la nueva mafia del poder impone a Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, hace que esa institución quede enteramente a los pies del Presidente de la República y sin credibilidad y confianza para los mexicanos que vean ultrajados sus derechos durante este régimen de cuarta.

Ahora, la nueva mafia del poder esta lista para desmembrar al supuesto ciudadanizado INE, que no es otra cosa que una institución presuntamente autónoma en la que mandan las lacras sociales llamadas partidos políticos y una abultada burocracia.

Se trata de que la presidencia del INE sea rotativa entre la ponzoñosa partidocracia, cada 3 años. Obviamente que los consejeros presidentes serán la pura voluntad del dios Evo tropical. Sí, todos propuestos por ya sabe quién… y si nos descuidamos, puede ser que hasta el sátrapa delincuente electoral boliviano, Evo Morales, se convierta en el nuevo mandamás del INE, pues ya solo falta que a un delincuente le den el estatus de héroe que debe ser cuidado por el extinto Estado Mayor Presidencial y por una comitiva burocrática como si Evo Morales fuera un estadista.

Aquí entre nos: ¿Qué me dice usted de la nueva mafia del poder?…

