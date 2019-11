Activismo de Evo Morales

Desde el portal

Ángel Soriano

La canciller Karen Longaric será la encargada de instrumentar las acciones anunciadas por la presidenta interina de Bolivia, Jeannine Áñez –cuyo gobierno no es reconocido por México-, en relación al activismo político que realiza en nuestro país el renunciante presidente boliviano Evo Morales “y que rompe todos los protocolos en materia de asilo”.

La senadora que se autoproclamó presidenta interina tras la salida de Morales hacia México, lamentó que su compatriota desde la Ciudad de México haga llamados a la resistencia en Bolivia y utilice todos los medios electrónicos para incitar a su país a la realización de actividades políticas en contra de la situación prevaleciente en ese país.

En tanto en México, Evo Morales recibe trato de Jefe de Estado: se le comisionó a elementos del presuntamente desaparecido Estado Mayor Presidencial, vehículos y toda la logística que estaba en receso, en tanto el presidente López Obrador continúa con sus actividades sin el aparato que rodea a un Presidente, dándole trato preferencial de esa manera al visitante.

El conflicto en Bolivia, en tanto, sigue su marcha. Y el exiliado boliviano ha expresado su intención no sólo de continuar su actividad política opositora desde México, sino de regresar a su país a pacificarle y encauzarlo dentro de la Ley. Y sería conveniente, a corto o largo plazo, que las aguas bolivianas volvieran a su cauce para tranquilidad del país sudamericano que ya se perfila por el cauce del desarrollo y bienestar social, pero con la turbulencia política actual podría descarrilarse…

TURBULENCIAS

Irracional protestas en la UNAM

La irracionalidad de las protestas en la UNAM han encontrado rechazo generalizado porque no es propio de universitarios arrasar con librerías y quemar la Bandera Nacional, lo cual demuestra un falta de respeto a nuestros símbolos y desprecio hacia la cultura, lo cual debe corregirse con acciones enérgicas, más allá del respeto a la libre manifestación, pues son claras muestras de retroceso y bestialidad…Y por el mismo rumbo se encamina la CNDH, cuya imposición de Rosario Piedra es otro botón de muestra de nuestro retroceso. Menos mal que el presidente AMLO ya aceptó revisar los términos en los cuales fue otorgado dicha concesión…“Este programa es un ejemplo de la trascendencia de nuestra universidad, siempre abierta y flexible, donde se transmite el conocimiento que permite la trasformación en términos de igualdad, participación activa, exigencia de justicia, reivindicación y civilidad”, dijo el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista, durante la ceremonia de clausura de la Primera Generación del Diplomado Cátedra Itinerante de Mujeres Afromexicanas (CIMA), con 27 egresadas de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Y agregó que “el logro debe trascender, la fuerza debe generarse desde el trabajo de las comunidades y debemos tener presente que la transformación no existirá si persiste la desigualdad, la exclusión de los pueblos indígenas, de los pueblos negros, es por ello que debemos levantar la voz”… La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández citó para este viernes 15 a los diputados a sesión para sacar adelante el presupuesto de 2020, misma que no se pudo realizar el jueves por falta de condiciones para hacerlo, es decir, los bloqueos de grupos sociales inconformes impidieron el acceso a San Lázaro…Y en el Centro de Convenciones de Oaxaca el gobernador Alejandro Murat rendirá su tercer informe de gobierno. El mandatario atajó los rumores sobre cambios en su gabinete “a contentillo de intereses personales o mediáticos” que promueven los mismos para colocarse sus promotores. Un desayuno público, en un mercado y su difusión en redes sociales, fue utilizado por los convidados para promoverse en dependencias de su preferencia, afirmando que el gobernador “en secreto” había tejido alianzas y acordado dichos cambios…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com