El Inegi también tiene “otros datos”

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por eso no los quieren. De nueva cuenta, un organismo autónomo desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador y en un tema muy sensible, el desempleo.

En abril anterior, el primer mandatario aseguró que durante el primer trimestre de este año se registró “un incremento nunca visto” de empleos durante el primer trimestre del año.

Siete meses después, el autónomo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio “otros datos”.

El organismo de estadística informó que la tasa de desocupación fue de 3.5 por ciento en los primeros tres meses de 2019, lo que significa el mayor registro desde el primer trimestre de 2017, cuando el desempleo alcanzó un porcentaje similar. Los resultados se obtuvieron mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Pero eso no es lo peor. En el tercer trimestre del año, de julio a septiembre, la tasa de desocupación subió a 3.6 por ciento, porcentaje equivalente a 2.1 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA). Estos datos representan un aumento respecto al 3.3 por ciento del mismo trimestre de 2018, es decir, 213 mil 360 personas más.

El Inegi indicó que dicha cifra resultó mayor a la reportada en el segundo trimestre de 2019, cuando había dos millones de personas desocupadas.

Los especialistas del Inegi precisaron que la población desocupada es aquella que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo algún intento por obtener empleo.

El organismo indica que sólo la tasa desocupación en hombres se elevó 0.1 puntos porcentuales y la de mujeres fue menor en 0.1 puntos porcentuales.

Por estados, las tasas de desocupación más altas en el tercer trimestre del año se registraron en Tabasco, con 7.1 por ciento; Querétaro, con 5.4 por ciento; Ciudad de México y Sonora, con 5.0 por ciento, cada una; Baja California Sur, Coahuila y México, con 4.8 por ciento.

Les siguen, en orden descendente, Nayarit, con 4.5 por ciento; Durango, con 3.9 por ciento; y Aguascalientes, Chiapas y Colima, con 3.8 por ciento.

En cambio, las tasas más bajas se registraron en Guerrero, con 1.4 por ciento; Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, con 2.0 por ciento; Morelos, con 2.7 por ciento, y Baja California, Michoacán y Puebla, con 2.9 por ciento.

El estudio del Inegi incluye un capítulo especial relativo al subempleo, sector en el que, durante el periodo de julio a septiembre del año en curso, se ubicó a 31.2 millones de personas, cantidad que implica un aumento de 1.8 por ciento respecto al mismo lapso de 2018 y representó 56.5 por ciento de la población ocupada. Un aspecto positivo en este apartado es que la tasa de Informalidad laboral disminuyó 0.1 puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2019 y con relación al trimestre inmediato anterior.

En el lapso de julio-septiembre, la Población Económicamente Activa (PEA) se elevó a 57.3 millones, lo que significó 60.4 por ciento del total.

La cifra mostró un ligero crecimiento cuando un año antes había sido de 56 millones, lo que resultó equivalente a 59.8 por ciento, precisaron los analistas del Inegi.

Al interior de la PEA es posible identificar a la población con participación en la generación de algún bien económico o la prestación de un servicio (población ocupada), lo que alcanzó 55.2 millones de personas durante el tercer trimestre del 2019 y, de ellos, 33.6 millones son hombres y 21.6 millones son mujeres.

Nuevas manifestaciones de desacuerdo con el nombramiento de presidenta de la CNDH

La designación de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ocasionó manifestaciones de alegría en el gobierno federal y en su partido, Morena, pero también generó grandes resistencias.

Por ejemplo, cuatro integrantes del Consejo Consultivo de ese organismo presentaron la renuncia, con carácter de irrevocable, a su cargo honorífico. En tanto, dirigentes del PAN, PRI y PRD anunciaron, mediante comunicados, que impugnarán la elección de Piedra Ibarra, pues insisten en que se trató de “un fraude”, además de que la designada no cumple con el perfil adecuado para dirigir el organismo. En particular se recuerda que fue hasta hace unos días integrante de la dirigencia nacional de Morena, partido del que fue candidata a diputada en 2018.

En una carta dirigida a Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, Angélica Cuéllar y María Olga Noriega Sáenz criticaron el proceso de elección, por considerar que estuvo “plagado de irregularidades y falta de apego a la legalidad”.

“Es muy notoria la cuestionada elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la maestra Rosario Piedra Ibarra (en la misiva sus apellidos aparecen al revés, como se si tratara de su madre, Rosario Ibarra de Piedra). Le resta legitimidad a una institución”.

En opinión de las renunciantes, el nombramiento de la nueva titular de la CNDH no cumplió con las condiciones que fueron fijadas “voluntariamente” por las Comisiones Unidas responsables del proceso y, además, la votación en el pleno de desarrolló de manera arbitraria.

Agregaron que, por carecer de legitimidad, Piedra Ibarra será incapaz de establecer una interlocución válida con los distintos actores involucrados en la observación, protección y promoción de los derechos humanos y tampoco podrá generar confianza ni certeza jurídica necesarias para su misión.

Las ahora ex consejeras de la CNDH señalaron asimismo que decidieron no continuar en sus cargos porque eso significaría que no cumplen con el mandato de cumplir y hacer cumplir la Constitución, además de que el nombramiento presagia el “sometimiento abierto del organismo a quienes actualmente detentan el poder político”, por lo que “en consecuencia, no será posible mantener el principio de autonomía de gestión de la institución”.

Por su parte, Piedra Ibarra reafirmó que su compromiso ha sido, es y será con las víctimas, con la justicia y con la defensa de los derechos humanos, lo cual acreditará con hechos.

La nueva titular de la CNDH también destacó en las redes sociales haber presentado su licencia como militante de MORENA para dedicarse de tiempo completo a su nueva tarea, pero que la mayor garantía de autonomía la acredita su trabajo, su trayectoria y su calidad de víctima indirecta en el comité Eureka y en la lucha social.

“Estoy convencida de que la Comisión requiere de una reforma profunda, y la impulsaremos escuchando a todas y todos y en diálogo permanente con el Poder Legislativo”, indicó, y aseguró que pondrá todo su empeño y capacidad para cumplir la encomienda que le ha sido asignada.

Si los diputados no pueden sesionar ¿cuándo se aprobará el presupuesto?

Al no recibir respuesta positiva a sus demandas de que se reconsideren los recortes a los programas de asistencia al sector rural, las organizaciones campesinas que bloquean los accesos a la Cámara de Diputados, anunciaron que mantendrán sus posiciones.

La situación es muy difícil, pues mañana se vence el plazo que marcan las leyes para que se apruebe el Presupuesto federal, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero hasta ahora la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha concretado un acuerdo con las organizaciones campesinas que exigen un aumento en los recursos para el campo.

El presidente Comisión de Agricultura de esa Cámara, Heraclio Rodríguez Gómez, rechazó la posibilidad de sesionar en una sede alterna y dijo que insistirán en que se construya un acuerdo y se dejen atrás posiciones que puedan derivar en una confrontación.

Según el mismo Rodríguez Gómez, esta tarde se efectuará una nueva reunión con los dirigentes de las organizaciones campesinas, para tratar de llegar un acuerdo.

Pero de acuerdo con esa agenda, quedará muy poco tiempo para revisar el presupuesto, pues el anunciado encuentro está programado para iniciarse a las dos de la tarde.

Además, se estima que son muy pocas las posibilidades de cumplir las demandas campesinas, pues los grupos que forman el bloque mayoritario de diputados; Morena, PT, PVEM y PES, tienen un acuerdo para defender la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Presupuesto.

