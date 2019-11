Los diputados no cumplen, pero no hay castigo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con más de 700 modificaciones, la Constitución General de la República, promulgada originalmente en 1917, tiene todavía grandes vacíos y uno de ellos es la forma de castigar a los legisladores que no cumplen con su responsabilidad.

En este caso no se trata de los delitos del fuero común cometidos por un diputado o senador en funciones, pues en esto se ha avanzado con reformas que limitan el fuero de los legisladores y autorizan que sean juzgados cuando incurren en infracciones graves. Lo que hace falta es que se pongan correctivos cuando los integrantes del Congreso de la Unión no cumplan con las obligaciones que juraron cumplir al rendir protesta.

Por ejemplo, no está bien definida la forma de sancionar a los diputados y senadores que se ausentan de las sesiones sin causa justificada. El artículo 64 constitucional ordena que no se les pague la dieta correspondiente, pero en la práctica, muchas veces se ha comprobado que no ocurre así, que no pasa de ser una amenaza.

Mucho más grave es lo que ocurre en la actualidad, pues los diputados no cumplieron con su responsabilidad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) antes del día 15 de noviembre, como lo establece la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir.

Es cierto que los diputados no han podido sesionar por el bloqueo en torno al palacio legislativo de San Lázaro a cargo de organizaciones campesinas que exigen más recursos para el agro y las autoridades competentes de los gobiernos federal y capitalino no pueden hacer nada por el principio establecido por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que “no se va a reprimir al pueblo”.

También existe la posibilidad del cambio de sede, como ya se hizo en gobiernos anteriores, pero la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, encabezada por el coordinador de Morena, Mario Delgado, ha rechazado esa posible solución. En cambio, esa directiva parece dispuesta a utilizar otro subterfugio, que es el de utilizar el “reloj (o calendario) legislativo”, que consiste en declarar un receso de una sesión y, teóricamente, reanudarla posteriormente sin tomar en cuenta los días transcurridos.

Los trabajos se suspendieron en la Cámara de Diputados el pasado día 6 del presente mes y, al reanudarlos, los legisladores todavía estarían en la misma sesión, sin importar que haya transcurrido casi medio mes, pues se tiene planeado que volverán a sesionar el día 20.

Lo más grave de esta situación es que las organizaciones campesinas que bloquean al Palacio Legislativo amenazan con mantener su protesta hasta tener la seguridad de que les serán devueltos los recursos que se les quitaron en el proyecto de egresos para el año venidero y, si no se aprueba el presupuesto, no existe ninguna previsión legal que establezca cómo se debe llenar ese vacío.

Algunos teóricos sostienen que, en tal eventualidad, se debe ejercer el presupuesto tal como el año anterior, pero esto no lo ordena ninguna ley y sólo se toma como referencia a otras normas, como una que dice que en caso de “olvidar” los diputados fijar los salarios de funcionarios públicos, se aplicarán los del año previo o los indicados en la ley que creó el cargo.

Oaxaca en vías de la superación

Oaxaca es, o era, uno de los estados con mayores carencias, pero parece en vías de superarlos con el respaldo del gobierno federal, encabezado por el presidente López Obrador, quien ha dejado constancia de ese apoyo personalmente, pues en su primer año de gobierno ha visitado esa entidad en once ocasiones.

Los avances fueron ratificados por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien al rendir su tercer informe de labores, afirmó que “Oaxaca va en la ruta correcta de desarrollo”.

En ceremonia efectuada en el Centro Cultural y de Convenciones de la capital oaxaqueña, el mandatario destacó que se logró detener y revertir el crecimiento de la pobreza extrema, al lograr que más de 135 mil oaxaqueñas y oaxaqueños hayan abandonado esa condición. Añadió que se han invertido durante los tres años de gobierno mil 300 millones de pesos en el fortalecimiento de 15 hospitales y 220 centros de salud, así como en la compra de 123 ambulancias.

Ante la representante personal del primer mandatario, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador reconoció la alianza que el presidente López Obrador ha tenido con Oaxaca, ya que dijo, “Oaxaca se fortalece por la presencia permanente del más grande aliado que en la era moderna haya tenido la entidad”.

El mandatario recordó que, de acuerdo al INEGI, la economía de la entidad creció 3.9 por ciento en los últimos 12 meses, esto gracias a las políticas públicas impulsadas durante los tres años de gobierno que han permitido atraer inversión privada por 36 mil millones de pesos. La industria del mezcal ha tenido un importante crecimiento al producir más de cinco millones de litros anuales de esta bebida.

Destacó que Oaxaca es el tercer estado con la mayor producción agrícola, siendo el primer productor de agave y de papaya maradol, así como el segundo en producción de piña. Asimismo, se obtuvo la Denominación de Origen para el Café Pluma y se respaldaron las actividades de los clústers del café y del mezcal, que integran las cadenas de producción de ambos productos para generar valor agregado.

En materia educativa, Murat Hinojosa destacó que en tres años el Programa de Útiles y Uniformes Escolares ha beneficiado a más de 895 mil estudiantes; el de Apoyo Alimenticio para Mejorar el Rendimiento Escolar ha apoyado a 177 mil alumnos y el nuevo Programa de Cobertura de Internet a más de 200 mil. Asimismo, la puesta en marcha del programa La Escuela es Nuestra, que junto a la Federación se invertirán dos mil 200 millones de pesos para el mantenimiento de 10 mil escuelas de la entidad.

“Como nunca ha habido una relación con las y los maestros y padres y madres de familia, pensando en lo más importante que son las y los niños. Durante mis tres años de gobierno hemos tenido el mayor número de días de clases, en más de una década en Oaxaca”, subrayó el gobernador oaxaqueño, quien también destacó lo logrado en materia de impulso al deporte, en particular la creación, este año, del Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca.

Dentro del Programa Estatal de Desarrollo (PED), Murat Hinojosa resaltó el programa de Modernización Integral del Registro Civil de Oaxaca, en el cual se digitalizan más de ocho millones de actas del Registro Civil – tanto de nacimiento como de matrimonio – así como la puesta en operación de 150 Módulos de Servicio Digitales que estarán distribuidos en todo el estado, para obtener de manera rápida e inmediata una copia certificada.

También comentó que otro eje fundamental del PED es la seguridad pública, terreno en donde se han conseguido avances que ahora ubican a su estado en los 10 más seguros del país; esto gracias a la coordinación de esfuerzos con la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad estatales y municipales. Dijo que este rubro ha sido fortalecido con la entrega de 180 patrullas y 80 motocicletas nuevas, así como 560 cámaras de videovigilancia.

Además, para combatir la impunidad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó seis veces más órdenes de aprehensión que en 2016, lo que significa el combate frontal a la impunidad.

Cifras de desempleo confirmadas por INFONAVIT

No solamente el organismo autónomo INEGI rectificó el optimismo del gobierno federal en materia de empleo. También el oficial Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) confirmó que, en el tercer trimestre del año, la tasa de desempleo subió 3.6 por ciento.

Esto significa que el desempleo afecta a 2.1 millones de personas de la Población Económicamente Activa (PEA), una cifra mayor a la reportada en el segundo trimestre de 2019 cuando había dos millones de personas desocupadas.

Lo positivo para el INFONAVIT es que a pesar del aumento del desempleo, no ha crecido su cartera vencida, que se ha mantenido en alrededor de seis por ciento durante la presente administración, aseguró el director del Instituto, Carlos Martínez Velázquez.

El funcionario destacó que a pesar del aumento del desempleo, ha crecido, respecto del año anterior, cinco por ciento la población que a pesar de haber perdido su trabajo formal ha mantenido sus pagos del crédito.

riverapaz@infinitummail.com­