De cada 10 mujeres, 8 son acosadas en el transporte público de Cancún

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Datos de estudio realizado por Instituto de Movilidad

No es de extrañarse que las mujeres en el estado y en todo el país se sientan enojadas, desprotegidas y no escuchadas, pues a pesar de que se han organizado para alzar la voz con diferentes movimientos, parece no haber repercusiones, pues no existen aún acciones que de verdad pongan un freno a este acoso constante que las féminas deben enfrentar.

Dicen que “para muestra un botón” y en este caso este botón debe ser un detonante para tomar medidas, pues según estadísticas difundidas en un boletín del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Inmoveqroo), 8 de cada 10 mujeres en Cancún, han sufrido acoso sexual mientras ocupan el transporte público. Es una cifra alarmante, equivalente al 80% de las usuarias que según el mismo instituto, representan un 60% del total de personas que utilizan este servicio.

Se sabe que Cancún cuenta con 105 Rutas de transporte público concesionado y que las mujeres hacen en promedio tres viajes más al día que los varones, puesto que ellos solo efectúan un traslado con su respectivo origen y destino.

“Datos recabados durante las mesas de trabajo donde se tomó una muestra de mil mujeres (de entre 18 y 60 años de edad), el 84% respondió ser o haber sido víctima de acoso sexual por parte de usuarios al interior del transporte público”, se puede leer en el documento emitido por el Instituto.

En cuanto a los horarios con más incidencia, se identificó que son las horas pico de 6 a 8 de la mañana y de 6 a 9 de la noche.

Taxistas son los más denunciados por acoso

En el mismo comunicado, Inmoveqroo describe que “La conducta de los operadores también fue calificada, en el tema de acoso sexual, quienes obtuvieron el mayor número de quejas fueron operadores de taxi con 47%, le siguen operadores de Urvan 33% y 21% operadores de autobús presentándose; miradas lascivas, lenguaje inapropiado, hasta tocamientos”.

Destacan que este tipo de ataque no es denunciado por las víctimas y la causa según el instituto podría ser que el tema está “normalizado”, tal como lo consideró 98% de las mujeres que fueron encuestadas. Por lo que ahora les compete generar acciones que motiven a las agraviadas a denunciar y así comenzar a erradicar estos inaceptables números “De los casos presentados durante la encuesta únicamente una mujer denunció el acto, quién desistió del proceso por desconocimiento y temor a las represalias, también se cuestionó sobre la reacción que tuvieron operadores y otros usuarios al momento de ser violentadas las participantes, el 70% dijo no haber recibido ayuda por ninguna de las partes”, detallan.

Quieren implementar al reglamento la perspectiva de género

En Cancún hay mil 72 unidades de transporte público con concesión municipal que se dividen en tres empresas: Autocar, Turicun y Cooperativa de Transporte de Bonfil, y todas figuraron en este reporte de denuncias por acoso, por lo que el Instituto de movilidad ve necesario implementar al reglamento la perspectiva de género.

Según la investigación de la Inmoveqroo el 72% de los casos de acoso suceden en los autobuses, mientras que el 28% en urvans. De modo que ahora su meta es que Quintana Roo sea el primer estado a nivel nacional, en implementar en su reglamento de movilidad la perspectiva de género, con prevención y sanciones más severas.

Anteriormente, se generó el Diagnóstico de Movilidad con Perspectiva de Género, elaborado de febrero a abril de 2019. Su creación ayudó a visibilizar el problema del acoso, puesto que anteriormente no se había generado ningún tipo de estudio y menos acciones al respecto.

Invitan a denunciar cada caso de acoso

El Inmoveqroo, ha invitado a todas las víctimas a reportar cada caso de acoso en el transporte público, para poder tomar medidas al respecto, no obstante, esta recomendación no solo va enfocada a las mujeres, sino a los testigos, sean del sexo que sean.

La directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún, Paola Feregrino, explica que la violencia sexual es poco denunciada por la víctima debido a la revictimización, de modo que todos los casos quedan como parte de la “cifra negra” que no es investigada por las autoridades.

Entre otros problemas, denuncian que los gobiernos municipales y estatales se quedan cortos para atender la demanda de las víctimas, ya sea por las distancias, poco personal capacitado, tiempos de atención y seguimiento.

20 mil personas en Q. Roo afectadas por temperaturas invernales

Según advirtió Federico Hernández Amador, Coordinador de la Unión Campesina Democrática (UCD), en la temporada invernal que se aproxima, las bajas temperaturas afectarán aproximadamente a 20 mil personas en el estado, dado que sus condiciones de vida no les permiten protegerse del frio, en general son personas en extrema pobreza.

La causa de la vulnerabilidad de este sector es que sus hogares cuentan con techos de madera o cartón, mientras que otras ni siquiera cuentan con una vivienda, por lo que quedan a la intemperie, ante las inclemencias del tiempo.

Hernández Amador, denunció que en todo el municipio de Othón P. Blanco no existen albergues para brindar apoyo a estas familias, pues en algunas zonas como la limítrofe, el termómetro desciende de forma importante al grado de registrar temperaturas entre los 15 o 13 grados centígrados durante la madrugada.

Zona limítrofe de Othón P. Blanco, la más vulnerable

En la zona limítrofe de Othón P. Blanco se encuentra la mayor cantidad de familias en condiciones de pobreza, según explica Hernández Amador, derivado del abandono de las autoridades, ya que por sus escasos recursos y la falta de empleo viven en condiciones de pobreza extrema.

En esa parte del estado, la mayoría de los habitantes se dedican a la siembra de maíz, frijol y picante, mientras que los ingresos que obtienen durante todo el año, apenas les alcanzan para sostener la alimentación de sus familias. Situación que empeoró este año puesto que la sequía dejó sin dinero y sin alimento a muchos de estos trabajadores,

De igual modo, se dice,que el apoyo les es negado por encontrarse en una zona de conflicto y que, si bien, el gobierno de Yucatán les ofrece algún tipo de apoyo, no es suficiente y la ayuda de vivienda del gobierno de Quintana Roo, no llega hasta esta zona.

“Este año se han comenzado a sentir importantes descensos de temperatura, y no hay sitios adecuados y listos para que en un momento dado atendamos a la ciudadanía. Se necesita mayor apoyo y empatía de las autoridades”, dijo.

Solicitarán ayuda al gobierno

El coordinador declaró que en el transcurso de estos días se solicitará a las instancias correspondientes mayor apoyo para que la gente en situación vulnerable pueda enfrentar con mejores herramientas las temporada invernal, para lo cual buscaran pláticas con la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Finalmente, recomendó que la ciudadanía no se exponga a cambios bruscos de temperatura, sobre todo los menores de edad y personas de la tercera edad, y evitar los anafres al interior del hogar ya que la inhalación del bióxido de carbono puede conducir a la muerte.

Ya van 174 ejecutados en Playa;

dan piso a hermana de El Pantera La delincuencia continúa ganado terreno desde cualquiera de sus trincheras y eso desemboca en un incremento en la inseguridad en todo el país y particularmente en Quintana Roo, que lastimosamente este año a presentado cifras alarmantes en este tenor. Lo más reciente sería la elevación a 174 ejecutados en Playa del Carmen, donde este lunes se reportó una mujer asesinada que se suma a esta lista negra. Se trató de una mujer identificada como Marta H., de 56 años de edad, quien perdió la vida luego de que sicarios a bordo de un automóvil le dispararon y como daño colateral otra mujer resultó gravemente herida. se presume que la víctima fatal es hermana del delincuente conocido como “El Pantera”. Los hechos ocurrieron, cuando vecinos de la avenida Lilis entre la calle Margaritas y Avenida Constituyentes de la zona irregular “In house” reportaron a dos mujeres heridas, por lo que al lugar se desplazaron los policías municipales, para realizar su investigación correspondiente. Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital General donde una falleció, mientras que la otra de 26 años, fue reportada como grave y se espera a que este en condiciones para brindar una declaración que conduzca a las autoridades a esclarecer el caso.