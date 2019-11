Desfile revolucionario retro

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¿CUÁNTO CUESTA?.- Mientras que los incondicionales de la Cuarta Transformación elogian el “estilo personal de desfilar” de este día con motivo del 109 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, los contras cuestionan todo o casi todo, pero la pregunta central es ¿cuánto costará?.

La pregunta no sobra si se recuerda que estamos en plena austeridad republicana y a un paso de llegar a la pobreza franciscana que padecen principal y desgraciadamente los enfermos de cáncer.

No es gratuita la inquietud de los cuestionadores por la “fastuosa” celebración del evento, pues eso de traer la locomotora “Petra” de quién sabe dónde se supone que tuvo un costo, pero si a eso agrega la estancia de cuando menos 48 horas para mil 700 caballos y sus respectivos jinetes, pastura para los primeros y alojamiento para los segundos, es otro gasto significativo.

La misma instalación de rieles para “Petra” y algunos otros artefactos de ferrocarril no es gratuito y si en cambio laborioso. Para este gobierno “transparente” dado que “ya no es como antes”, según el padre de la Cuarta Transformación, habría que plantear la interrogante de si sometió a concurso todo lo relacionado a empresas participantes del evento, pues no todo lo hizo el Ejército.

PROBLEMA MAYOR-. En honor a la verdad, todo lo antes planteado podría pasar a segundo o último término, si se toma en cuenta lo anunciado por distintas agrupaciones campesinas que se sienten ignoradas en la distribución de recursos para el Presupuesto 2020, llegando incluso a la advertencia de boicotear hoy el evento central del Zócalo.

Tan seria es la advertencia de los dirigentes campesinos inconformes que los diputados federales comandados por el moreno Mario Tendido, perdón, Delgado, no han podido dictaminar el presupuesto de egresos del año próximo, llegando al subliminal recurso de “parar” ya no solo el reloj sino también el calendario legislativo, pues la iniciativa debió haberse aprobado el día 15.

A todo lo anterior hay que abonar la retórica agresiva del ejecutivo federal que en sus tradicionales refritos reitera que el dinero para el campo se dará directamente a los campesinos, nunca más a los dirigentes que según el tabasqueño son los culpables de que las partidas al campo “no lleguen completas”, insinuando con ello que hay desvío de recursos.

Dirigentes campesinos como el oaxaqueño Heladio Ramírez pero sobre todo, Álvaro López de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, han reiterado al mandatario que dé nombres de sus acusaciones o de lo contrario se retracte, pero el tabasqueño hace caso omiso a esos reclamos.

Ante estos desencuentros públicos Campo-AMLO, ojalá y desfile y actos de hoy sean en paz.

elefa44@gmail.com