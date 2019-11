Diputados planean reanudar labores, pero los campesinos no ceden

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Los actuales diputados federales ya no se podrán librar del estigma de que no cumplieron con su obligación central: respetar las leyes. Esto porque ya pasó el 15 de noviembre, fecha límite para aprobar el Presupuesto Federal de Egresos (PEF) y no lograron llevar a cabo su responsabilidad.

Los legisladores federales tienen la disculpa de que no han podido sesionar porque organizaciones campesinas procedentes de diferentes partes del país impiden la entrada y salida al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Pero en realidad se trata de un pretexto. Lo que sucede en realidad es que los diputados, en particular los de Morena y sus satélites del PT, PES y PVEM no han encontrado la forma de cumplir con la exigencia de su líder moral, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que el PEF se apruebe sin cambios al proyecto original presentado por la Secretaría de Hacienda.

Morena y allegados tienen el número suficiente para sesionar – en una sede alterna, como ha ocurrido en otras ocasiones – y de aprobar el documento. Lo que les falta es lograr la unidad interna, pues dentro de sus filas están líderes de las organizaciones campesinas que mantienen el bloqueo en torno a la sede de la Cámara y que no están dispuestos a ceder en su exigencia de recuperar los recursos que antes tenían asignados y que, según el proyecto oficial de presupuesto, ya no recibirán el año venidero.

En realidad no se buscan acuerdos, sino imponer la orden presidencial, como se comprobó ayer en que los diputados encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo y coordinador de Morena, Mario Delgado Carrillo, hicieron esperar inútilmente a los dirigentes de las organizaciones rurales.

Las negociaciones están rotas y, no obstante, la Mesa Directiva y la Jucopo de la Cámara de Diputados determinaron mantener la convocatoria reanudar hoy, miércoles 20, la sesión ordinaria que hipotéticamente está en receso desde el pasado 6 de noviembre.

El líder “moreno”, Mario Delgado, que tanto ha censurado las prácticas de anteriores gobiernos, no dudó en adoptar el calendario y el reloj legislativo inventado por sus supuestamente odiados y repudiados opositores del PRI. Por eso, presumiblemente, en caso de reiniciarse hoy las actividades legislativas, los diputados reanudarán la sesión del pasado día 6.

Lo extraño del caso es que las organizaciones campesinas que bloquean el Palacio Legislativo ya anunciaron que no levantarán su campamento, pues no han sido satisfechas sus demandas, a lo cual se suma el disgusto de sus dirigentes por el “plantón” que les aplicaron los diputados con los que supuestamente iban a negociar ayer.

Los inconformes amenazaron inclusive con presentarse hoy en el Zócalo capitalino, durante el desfile por el aniversario de la Revolución y mezclarse entre los contingentes.

Otro aspecto que llama la atención es que el coordinador Delgado, y la presidenta de Cámara, la panista Laura Rojas, descartaron el uso de la fuerza pública para desalojar a los campesinos.

Delgado rechazó, además, la posibilidad de votar el Presupuesto de Egresos en un recinto alterno. El líder “moreno” sostuvo que la Cámara de Diputados ha mostrado su disposición a escuchar a los grupos inconformes y atender sus demandas, pero sin asignar ni etiquetar recursos del presupuesto a organizaciones, pues dijo, éste “ya no es un botín”.

Tras una espera de más de una hora, los dirigentes campesinos rompieron el diálogo con los diputados y advirtieron que sólo con fuerza pública liberarán los accesos al Palacio de San Lázaro.

“He dicho que en toda mi chingada vida ni a los presidentes de la república lo he esperado tanto tiempo, menos a una comisión de diputados, declaró Álvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien ante un intento de disculpa de Delgado le reviró: “no diputado, nos vemos en el campamento, no soy gato de nadie” y advirtió que no regresarán a negociar a menos que la reunión se lleve a cabo en el Palacio de San Lázaro.

Al comentarle al dirigente campesino que los diputados insisten en sesionar hoy, contestó: “no pueden, está cercada la Cámara y la puerta que crearon para entrar por el Metro también la tenemos bloqueada, solo podrán romper el cerco y desalojarnos con fuerza pública y a eso estamos dispuestos, a que nos manden la fuerza pública”.

También recordó que su petición no es de último minuto, pues la presentaron desde hace dos meses. “Si ellos trabajan en otras cosas y no atienden porque no tienen sensibilidad y nada más les ordenan que aprueben, es problema de ellos, no nuestro”, recalcó.

Esta posición fue reforzada por dirigentes de Antorcha Campesina, quienes advirtieron: ”si entran a madrazos, será el sello de la 4T”.

El rector de la UNAM ofrece actuar contra la violencia y el acoso sexual.

Al rendir protesta para su segundo periodo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, se comprometió a actuar en contra de la violencia y acoso sexual en las facultades y planteles.

El reelecto rector recordó y condenó los actos de vandalismo realizados por encapuchados el jueves pasado, que dañaron el edificio de Rectoría y otros inmuebles de Ciudad Universitaria.

“Reitero el llamado a todos, para que unidos por encima de nuestras diversidad de ideas rechacemos la violencia sin razón y la ominosas provocaciones que en fechas recientes hemos sufrido. Nos ofenden, nos lastiman y no quedarán impunes”, aseguró Graue.

“No me intimidan las amenazas y se actuará en consecuencia contra los ultrajes sufridos, a ello me comprometo”, añadió, durante la ceremonia efectuada en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM. El rector aseguró que se ha avanzado en el protocolo de atención a la violencia de género y se solidarizó con las protestas de mujeres para denunciar el acoso sexual. “Hay temas que no pueden esperar, entre ellos está el respeto a las mujeres. Si hay algún tipo de violencia que no podemos aceptar, es el que las universitarias sean acosadas o violentadas.

“Hemos avanzado en ello, hemos expulsado e impuesto sanciones a los que ejercen violencia contra ellas, las manifestaciones son comprensivas”,.

Graue mencionó en particular que la inseguridad es uno de los grandes retos, por lo que continuarán las acciones coordinadas con los gobiernos local y federal, para prevenir los delitos. “Los grupos violentos que se infiltran debe ser denunciados y erradicados en forma ejemplar”, afirmó.

Con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como representante presidencial y antes los ex rectores José Sarukhán y José Narro Robles, y al tiempo que se escuchaban “goyas”, Graue afirmó que la Rectoría a su cargo seguirá sensata y prudente, “pero no es, ni será, conformista o indiferente”.

El gobernador de Baja California se lanzó contra su antecesor

En un intento por legitimar su administración ensombrecida por la maniobra para ampliar su mandato de dos a cinco años, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, presentó una denuncia contra su antecesor en el cargo, el panista Francisco Vega de Lamadrid, y cinco de sus colaboradores, por los delitos de peculado, abuso de confianza y fraude.

El nuevo mandatario detalló que la denuncia interpuesta es contra quien o quienes resulten responsables por una malversación de fondos por más de mil 200 millones de pesos “y una serie de abusos en donde se han detectado incluso facturas apócrifas expedidas en la pasada administración”.

Al mismo tiempo, un grupo de burócratas presentó una denuncia penal contra el ex mandatario estatal, y el secretario general del Sindicato de Burócratas, Arturo Gutiérrez Vázquez.

La denuncia de los burócratas es por un financiamiento temporal de 600 millones de pesos que otorgó el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), Javier Meza López, al gobierno del estado, por el cual casi quedó sin recursos y está en crisis.

En un comunicado, Bonilla afirmó que se seguirán las investigaciones hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga, pues no hay vacas sagradas”.

En tanto, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, agregó que “se llevó a cabo una estafa maestra zona cuatro”.

