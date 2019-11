Escala la confrontación del PAN y resto de la oposición contra Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de que la Asociación de Gobernadores y de Alcaldes del PAN desconocieron ayer a la presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, la senadora Kenia López Rabadán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado indicó que hoy presentará pruebas del fraude del grupo legislativo de Morena con el que se validó ilegalmente la designación de la ombudsperson.

La cascada de decisiones asumida por gobernadores, alcaldes y legisladores de Acción Nacional en contra de Piedra y de Morena, le cerraron las puertas de la negociación a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la mayoría del partido en el poder quien buscaba afanosamente alejar a la cámara alta de una guerra entre grupos parlamentarios.

En esa búsqueda el zacatecano lanzó una frase que seguramente se le revertirá en críticas por el fondo que tiene.

“No es correcto mandar al diablo a las instituciones”, dijo Monreal a blanquiazules en un intento de hacerlos reflexionar respecto de desconocer a Rosario Piedra como presidenta de la CNDH.

El caso es que en ese supuesto cayó Andrés Manuel López Obrador en 2006, luego de vivir el desafuero previo a su primera campaña presidencial. Ayer Monreal les recordó a los panistas que:

“El artículo 102 de la Constitución establece que todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones de la CNDH. La autoridad que no lo haga incurre en desacato, en términos del 108 constitucional. Mandar al diablo las instituciones no es una decisión correcta”, subrayó el zacatecano.

Y sugirió:

“Va una modesta sugerencia: igual que los cinco consejeros honorarios que ya renunciaron a la CNDH, los altos funcionarios de confianza deberían seguir el mismo camino, de manera voluntaria, para permitir su renovación, frente a un nuevo desafío en la defensa de los derechos humanos…

“Todos los amparos que interponga la oposición contra de la elección de Rosario Piedra como presidenta de la CNDH serán declarados improcedentes. Es decir, ni la acción de inconstitucionalidad ni la controversia constitucional procederán. La Ley de Amparo y la Constitución Política establecen la improcedencia contra los actos soberanos del Congreso de la Unión o de una de sus Cámaras. (la designación de Piedra como ombudsperson, les recordó) Es un acto soberano del Senado”.

Tregua, pide Monreal

Metido en el camino de la confrontación, Monreal pidió a la oposición PAN-PRI-PRD-MC darle una oportunidad a Rosario Piedra… y a él, una tregua.

“Es muy claro que nosotros creemos que es firme, inobjetable y contundente la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

“¿Por qué no darle una oportunidad?”.

Adelantó que esta misma semana, de acuerdo con la ley, el Senado emitirá la convocatoria para la inscripción de aspirantes a el Consejo Honorario de la CNDH que quedó vacío con la renuncia de sus consejeros.

“Es decir, la institución continúa, los hombres y mujeres son temporales…

“… todos tenemos que poner de nuestra parte para reconciliar, para reconducir al Senado como una institución representante del Pacto Federal, confiable y prudente.

“He hablado con todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios. A nadie le conviene tener un Senado confrontado, no le conviene al país, no le conviene ni siquiera a los partidos políticos…

“La prudencia aconseja que ahora hagamos una tregua, un proceso de reconciliación.

“Tiendo mi mano a la derecha y a los panistas, los priistas, a MC, los petistas, a todos los Grupos Parlamentarios para decir: reencontrémonos, démosle vuelta a la página, tratemos de continuar reconstruyendo la agenda legislativa por México”.

“Es un gesto de buena fe, pidiendo disculpas a quien se sienta ofendido. No abonemos a la confrontación, porque en Morena también hay espíritus libres, es lo que yo creo. Aunque también estoy en el proceso de revisión de actos. No estoy casado con puestos, pero sí estoy convencido que al país le conviene un proceso de reconciliación, no sólo al Congreso”, puntualizó.

Los Panistas dicen no

Del otro lado del choque frontal, los gobernadores, alcaldes, senadores y el propio CEN del PAN no están dispuestos a darle el mínimo respiro ni a Monreal, ni a Piedra, ni a AMLO ni a Morena.

La Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC, mantuvo su decisión de no reconocer ni acatar las recomendaciones que emita la CNDH bajo la presidencia de la activista y exconsejera nacional de Morena, Rosario Piedra.

Los presidentes municipales del PAN, encabezados por el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, indicaron que al igual que la Asociación Nacional de Gobernadores del PAN, no la reconocen “por haber surgido de un proceso amañado y sin y transparencia”.

En esta decisión actuarán, dijo Vargas, los 399 alcaldes surgidos del PAN, y los gobernadores blanquiazules Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes; Carlos Mendoza Davis, de BC sur; Javier Corral, de Chihuahua; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinuhe Rodríguez, de Guanajuato; Antonio Echevarría, de Nayarit; Francisco Domínguez Servien de Querétaro; Carlos Joaquín, de Quintana Roo; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas y Mauricio Dosal de Yucatán.

En este contexto de rechazo, se ven pocas posibilidades de una recuperación pronta de las negociaciones y los acuerdos en el Senado.

En San Lázaro no se ve claro

Cercados por miles de campesinos de varias organizaciones, entre las que hay algunas dirigidas por senadores y diputados de Morena, los diputados federales están convocados para realizar hoy su sesión ordinaria.

En una conferencia de prensa convocada por ambos, la panista Laura Rojas, presidenta de San Lázaro y el morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política aseguraron estar confiados en poder negociar de último minuto con los dirigentes de quienes los mantienen aislados, para levantar el plantón.

Las organizaciones campesinas y de productores agrícolas exigen una cantidad que podría oscilar entre los 25 mil y 60 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos para programas que garanticen la operación del campo mexicano en 2020.

Rojas y Delgado desecharon que se fuese a pedir la intervención de la policía para poder ingresar a San Lázaro y para poder trabajar. Delgado confiaba comenzar a recibir y negociar con los inconformes de manera urgente.

“Vamos a pedirles su comprensión. Nosotros hemos asumido la responsabilidad del diálogo, de buscar acuerdos, de escucharlos, de tomar sus propuestas y llevarlas a la mesa de la negociación con la Secretaría de Hacienda, empujar lo más posible sus temas, tratar de encontrar reasignaciones para atender los temas más sensibles y tenemos respuestas para todos, no necesariamente lo que se está buscando al cien por ciento, pero sí tenemos respuestas positivas para todos”, precisó.

Delgado insistió sin embargo en que no habrá reparto de recurso a través de organizaciones. Eso se acabó. Subrayó.

