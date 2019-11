Bolivia: el espejo negro de Tezcatlipoca

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El socialismo es un camino sin fin y nadie sabe hasta dónde se debe caminar

Gamal Abdel Nasser, 1918-1970; militar y expresidente egipcio

La estrategia de los gobiernos de izquierda es ahondar las divisiones entre la sociedad. De esa manera abre diversos flancos para enfrentarla y hacer uso de aquella ancestral estrategia para dominar: divide y vencerás.

Así tejió una estrategia política y social el ahora expresidente de Bolivia Evo Morales. Aunque no es el único; lo hizo Néstor Kirchner en Argentina, lo que siguió su mujer Cristina Fernández, y que ahora con el primo de ésta en la presidencia de aquel país, continuará con la dosis de enfrentamiento.

Una sociedad enfrentada es la clave para mantenerse en el poder. Así lo hizo también Mao Tze Tung, cuando disminuía el control que tenía sobre China creaba demonios para atacarlos desde la muchedumbre que lo tenía endiosado. Un ejemplo fue la Revolución Cultural, que aniquiló a millones de disidentes.

La división se inicia con la expresión de que los pobres, inmensa mayoría, son nobles, sabios y necesitan ayuda. De esa manera les entregan, desde el gobierno, dinero, lo que los convierten en fieles seguidores. No importa si producen ya que el dinero viene de las arcas presupuestales.

Morales, de origen cocalero (productor de hoja de coca, no cocaína), encabezó ese sector que vivía y vive en la miseria. Se dice indígena, aunque tiene gustos neoliberales exquisitos, lo que constantemente se enfrenta a los habitantes de las ciudades, que también viven en la pobreza.

En fin, eso es parte de la historia cotidiana en Bolivia, pero ese divisionismo sembrado por Evo y sus seguidores dio sus frutos. Al huir de su país, luego de firmar su renuncia a la Presidencia, Morales dejó su estructura social que es la que es movilizada en estos momentos.

Los cocaleros y seguidores del evismo, se enfrentan en las calles a policías y militares. No quieren elecciones nuevas; buscan únicamente que regrese Evo y se convierta en presidente vitalicio; un dictador, pues.

No importa el costo de vidas; pueden morir cientos. Lo único que importa es mantener el poder.

De acuerdo a Wikipedia, en política y psicología, divide y vencerás o dividir para reinar (del griego: διαίρει καὶ βασίλευε, diaírei kaì basíleue) es ganar y mantener el poder mediante la ruptura en piezas de las concentraciones más grandes, que tienen individualmente menos energía. El concepto se refiere a una estrategia que rompe las estructuras de poder existentes y evita la vinculación de los grupos de poder más pequeños. Podría ser utilizada en todos los ámbitos en los que, para obtener un mejor resultado, es en primer lugar necesario o ventajoso romper o dividir lo que se opone a la solución o a un determinado problema inicial.

Las máximas latinas “divide et impera” (divide y domina), y sus variantes: “divide et vinces”, “divide ut imperes” y “divide ut regnes”, fueron utilizados por el gobernante romano Julio César y el emperador corso francés Napoleón.

Si bien Evo disminuyó la pobreza, según sus propios datos, el crecimiento de la economía, así como una disminución del analfabetismo, es claro que no gobernó para todos los bolivianos. Se apoderó de las empresas productivas que estaban en manos privadas y no generó bienestar generalizado. Los gobiernos no sólo son para beneficiar a quienes lo llevaron al poder, sino para todos los miembros de la sociedad. El bienestar debe llegar a todos. Ricos y pobres por igual.

La verdad es que no encuentro el motivo por el cual los políticos buscan perpetuarse en el poder. Debe ser encantador tener séquitos de guardaespaldas, sirvientes, aplaudidores y vivir como reyes, sin carencias. No importa el riesgo.

PODEROSOS CABALLEROS: En las altas esferas de Pemex, liderados por su director Octavio Romero, trabajan a todo vapor ante el cumplimiento de la amenaza de hackers de destruir la información que tienen secuestrada y por la que pedían casi 5 millones de dólares. Se cumplieron los plazos y la petrolera, como debe ser, no cedió ante las demandas de los ciberdelincuentes y tomaron la decisión de rescatar el máximo de información sensible; especialmente la relacionada a los montos de distribución, activos y pasivos de los distribuidores. Esta información, incluso, es la que tiene la Fiscalía General de la República, para detectar casos de huachicoleo en gasolineras. Pemex, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, se sacrificó en todo. Se negaron a pagar sistemas que son efectivos en los Países Árabes para detectar fugas de combustible. Esos ahorros, llevaron al desmedido crecimiento del huachicoleo. Además, los sistemas computacionales, donde se guarda información, no tienen respaldos y únicamente se tiene un cerebro donde se guarda toda la información, especialmente la sensible. No adquieren software antivirus y, lo peor del caso, a pesar de tener el talento cibernético, no desarrollan plataformas de defensa ante ciberataques. El problema más grave, como en todo el gobierno, la vulnerabilidad cibernética pone en riesgo la seguridad nacional. *** Con el propósito de expandir operaciones a Centroamérica y compartir su oferta de valor en beneficio de las sociedades en las que su consorcio GINgroup tiene presencia, el empresario mexicano Raúl Beyruti Sánchez, se reunió con los representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que preside Jorge Juan de la Guardia. GINgroup en el negocio de tercerización con valor agregado, logró liderazgo en América Latina. Tan sólo en México administran a 193,000 personas de clientes como Walmart, Bancomext y casi la totalidad de los bancos en México. Beyruti estima un crecimiento de 20% al cerrar este año, con más de 2,000 millones de dólares en facturación. *** Bajo el liderazgo de Héctor Pérez, la estadounidense Ford ensamblará el Ford Mustang Mach E, en la planta de Cuautitlán, Estado de México. De esa manera, estimulará el empleo en esas instalaciones que tienen poca actividad desde hace varios años. También es el reflejo de la confianza de Ford en el desarrollo económico del país. *** Una mala señal manda Kellogg’s México, que preside Nicolás Amaya, al eliminar el hierro, calcio y ácido fólico de sus cereales más populares. Aunque son niveles muy bajos de esos nutrientes, es claro que lo hace para disminuir costos. No es de gran ayuda para el consumidor, pero de algo sirven. Quitarlos es tacañería. *** En la administración de Peña Nieto, se cancelaron los vuelos de Aeroméxico a Caracas, porque no eran costeables. Con Ramón Araguayano al mando, la venezolana Conviasa inauguró su ruta Caracas-Cancún-Toluca llevará a 104 pasajeros, con dos frecuencias semanales. La operación tiene más tintes políticos que financieros. Además, es la primera operación comercial internacional que tiene el aeropuerto mexiquense, después de que se suspendieron varias rutas porque Toluca no era una terminal costeable por conexiones, transporte a la Ciudad de México.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Mondelēz México, empresa productora de snacks bajo el liderazgo de Oriol Bonaclocha, instrumentará en México su concepto llamado “Consumo Consciente de snacks”. Es un programa que busca empoderar a las personas para consumir botanas de manera correcta. Este concepto está basado en el enfoque conductual conocido como Mindfulness o “Atención Plena”, que invita a las personas a prestar atención al momento presente. Busca enseñar a los consumidores a disfrutar de cada uno de sus productos y que de esta manera se tenga más control sobre los hábitos de alimentación.

