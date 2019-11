“Me nutro de lo que veo, leo y escucho, por eso lo cuido”: Mónica Naranjo

La cantautora, que se presentará el 20 de enero de 2020 en el Auditorio Nacional, asegura que su trayectoria no ha sido nada fácil y México es como su casa

Claudia Arellano

Recordada por muchos por su peculiar cabellera bicolor, Mónica Naranjo es sin duda un referente de una de las mejores voces españolas que ha tocado este país desde la década de los 90’s, cuando en todos los lugares sonaban sus temas, que eran un “boom”, y eran cantados por público de todo tipo, desde la señora mientras hacia el quehacer hasta los más grandes empresarios, que vieron en ella esa mezcla de eclecticismo vocal, de estilo y de propuesta que arrasó y hasta la fecha suma seguidores de todos los géneros musicales. De lo anterior habló en rueda de prensa la artista, quien con un look vanguardista y fresco se presentó ante los medios mexicanos para hablar de sus 25 años de carrera musical con su trabajo “Renaissance”, una recopilación de sus temas más representativos reunidos en tres volúmenes de los mayores éxitos de su trayectoria, misma que dice ha sido satisfactoria, además de contar diversos detalles de su vida personal.

“Yo soy lo que leo, escucho, y veo, de eso me nutro también así que por eso no leo los periódicos porque me enferman, procuro no ver esas cosas que aunque sé que existen no me hacen bien, creo que debemos cuidar eso como cuidamos nuestra alimentación. El camino ha sido difícil, arduo, pero también lleno de satisfacciones, para mi México es casa, es volver al inicio y es algo de nostalgia”, dijo.

Mónica reveló que siempre ha tenido una relación muy cercana con la comunidad LGBT y que su apoyo siempre ha sido rotundo, ya que en tiempos de cambio no hay oportunidad de pasar al ayer donde todo era más juicio y aunque este sigue existiendo se ha logrado una apertura en temas que en otras décadas, eran un tabú o eran señaladas con una crítica lastimosa; aplaudió el progreso de estas comunidades.

Sobre su cabellera, que fue peculiar en su apogeo, la intérprete comentó que no fue una idea suya, sino de una estilista de España que llevaba varios años intentando convencer a alguien de usar el cabello de esa forma y ella se dejó convencer, sin embargo, así como la industria musical ha cambiado, la intérprete de “Desátame” y “Sobreviviré” ha cambiado el look, aunque sigue luciendo espectacular.

Mónica se presentará en el Auditorio Nacional el 20 de enero de 2020, contando con un repertorio distinto al show de España y adaptado a sus seguidores mexicanos.

“Siempre he sido muy cuadriculada y ahora no hago planes. Hice el programa de televisión ‘Mónica y el sexo’, estoy creando música nueva, también el programa de clases magistrales ‘Mónica al desnudo’ o recitales a piano. Lo importante es no aburrirse con 45 años, pero no sería actriz más cuando lo intenté no fue grato”, dijo entre risas al ser cuestionada si le gustaría ser una chica Almodóvar.

