Humor con amor, es Mónica Escobedo

La mujer ocupa espacios cada día más inusitados, el stand up es uno de ellos

Claudia Arellano

“Las mujeres no dan risa”, es el show con el que Mónica Escobedo se presenta en la CDMX con un stand up, que deja claro, que el humor no es cosa de caballeros, y ellas también tienen todo el “power” para arrancarte tu carcajada más estridente. En tiempos en que emitir un comentario sobre las virtudes femeninas es un riesgo, Escobedo se lanza con una verdad hilarante que da un merecido lugar en escena a las chicas que se abren terreno en esta área.

Sin caer en el denominado “feminazismo”, por aquellos más reacios al cambio en los sistemas en los cuales predominaba la labor masculina, y ahora se abre a lo femenino, Mónica da cátedra de humor, con ese humor que puedes reír a carcajadas en medio de una tertulia entre amigos, donde se habla de todo, y “quien no cae resbala”.

En entrevista vía telefónica Mónica nos habla de este show que presenta este viernes en Nuevo León 139 en la Condesa, y asegura que más allá de feminismo o temas solo de mujeres, también es un show que ellos disfrutan, pues a final de cuentas se trata de dejar divisiones en un mundo en el que se está luchando justamente por la equidad, descarto que la mujer no posea las herramientas para divertir y además afirma la mujer siempre da un mensaje a través de su sketch.

“Algo hermoso que he visto entre mujeres es que ellas te hacen reír pero al mismo tiempo, te envían un mensaje así que el espectáculo resulta catártico, siempre da algo que te llevas a casa, y esta es la manera en que nosotras trabajamos un humor que te dejará pensando, es un proyecto muy noble, hacer reír es sumamente difícil pero te deja mucho”, dijo Mónica, quien hace humor con mucho amor.

De igual manera Mónica dijo que este sábado se presentará en el Cine Tonalá de esta capital con el show “Si te asfixia ventílalo”, en colaboración con un joven talento que presenta esta propuesta catártica, actual y fascinante, en la que podremos ver el desarrollo de relaciones que resultan autodestructivas.

“Todos los diálogos parten desde los vicios que tenemos como seres humanos, son temas a los que todos nos enfrentamos, y en el de Cine Tonalá no será la excepción; en la Condesa creo que será la última presentación del año, pero sería bueno cerrar el año haciendo reír, esto es algo muy gratificante sobre todo cuando eres mujer y estas abriendo ese terreno”, afirmo.

Mónica Escobedo es sin duda esa musa que muchas mujeres necesitamos para creer en nuestro propio sueño, ya que ella es la primera mujer en América Latina realizando un especial de comedia para el canal de televisión Comedy Central.

“Llegué por accidente para hacer comedia, en realidad yo nunca tuve pensado ser comediante, yo quería ser psicóloga, pero todo me llevo a esto, ahora hablamos de todo desde la soltería, el alcohol, los vicios, los encuentros, la vida misma a través de la risa”, concluyó.

Mónica Escobedo nos habla de su show “Las mujeres no dan risa” que presenta este viernes 22 de noviembre en Nuevo León 139 en la Condesa