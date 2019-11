SUTEyM-Naucalpan entrega becas a hijos de trabajadores sindicalizados

Reitera su compromiso con la educación

Naucalpan, Estado de México.- Con el único fin de abrirles la oportunidad de estudiar y el de cimentar un buen futuro, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) de esta localidad, hizo entrega apoyos de becas a los hijos de los trabajadores sindicalizados, reiterando así su compromiso con la educación.

Tomás Palomares Parra, secretario general de ese gremio sindical, aseguró que “con la entrega de becas a los hijos de los servidores públicos afiliados a esta organización, les deja claro que están caminando hacia un futuro mejor, cumplimiento de ésta manera con la cláusula que busca un mejor porvenir para todos y cada uno de ustedes, niños, jóvenes y personas con discapacidad”, dijo.

Palomares Parra, recordó que esta prestación es sin duda alguna, producto del trabajo que desarrollan diariamente los padres familia, entregando resultados a los habitantes de Naucalpan. En el marco de la entrega de los apoyos económicos a becarios llevada a cabo en la explanada del palacio municipal, el líder sindical instó a los beneficiados a valorar el esfuerzo de sus padres que los tienen en vida.

“Valoren a quienes están con ustedes, ya que quieren lo mejor. No hay padres de repuesto, y que los únicos son los que se encuentran aquí y ahora. Ustedes, no van al supermercado a pedir uno de repuesto, pese a que no son padres perfectos, pero que sin embargo en el fondo de su corazón, quieren lo mejor para sus hijos”, subrayó.