Paola Durante se deshace del escombro del dolor en “No es color de rosa”

Su madrina y guía espiritual, la cantante Yuri, estuvo presente en este importante día

“Es un libro de lo que yo viví a través del caso Paco Stanley (1999) y, cómo se vive en un reclusorio, lo difícil que fue entrar, salir, así como el cáncer de mi mamá”, reveló la modelo

Claudia Arellano

Cuatro heridas de bala privaron de la vida a Paco Stanley, un 7 de junio de 1999; Samuel del Villar era en ese entonces el procurador de justicia capitalino, un caso que manchó de rojo la historia del espectáculo de este país, y que para Paola Durante, fue su descenso a las profundidades de un largo infierno, tras ser acusada junto con otros de sus compañeros de ser parte de este asesinato.

Dos décadas han pasado desde entonces, y aunque fue un hecho lamentable, hoy la modelo y cantante, revela su verdad a través de “No es color de rosa”, un libro sensible, humano y abrazador, que cuenta la historia de una mujer con sueños, con errores, con la esencia femenina de una guerrera, pero sobre todo que muestra que el dolor siempre llegará para corregirte, para hacerte grande y entender el mensaje divino que cada ser trae desde nacimiento, pero que a veces no logra descifrar, hasta que llega la tempestad.

Durante la presentación de su libro “No es color de rosa”; tuvimos la oportunidad de ver a Paola Durante ataviada con un elegante vestido rojo y una melena oscura que le daba un misticismo y encanto con el que nunca se le había visto, ese encanto que solo te otorga, el cambio y el ser auténtico: el renacer desde tus propias cenizas. Sonriente siempre Paola fue presentada por su hija Stephanie, quien habló de su mamá y recordó a su abuela, ya fallecida y que hoy en día es recordada como el pilar de ellas.

Previo a la presentación del libro, Paola dijo a los medios: “es un libro de lo que yo viví a través del caso Paco Stanley, cómo se vive en un reclusorio, lo difícil que fue entrar, salir; también del cáncer de mi mamá, digo yo entiendo que es ser madre sin apoyo a penas con unas migajas para dar a tu hija, es un libro para que las mujeres entendamos que el poder solo nos lo da el señor Dios y que viene desde nosotras y no a través de alguien”, dijo.

La uruguaya decidió contar su verdad y es que a pesar de las pruebas, siempre había quien no creía en ella y justo menciona que entendió que no siempre se podrá complacer al mundo y se debe saber llevar la crítica de una manera positiva. “Es un caso que nunca voy a poder olvidar, tanto así que después de 20 años me animé a contar mi historia, cómo lo viví yo adentro, cómo después de tantos años me sigue afectando porque no tuve las mejores oportunidades de trabajo”, concluyó.

“¿Y tú como estas?”, dice la madrina de lujo a Paola.

“Yo vengo de cualquier lugar de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da ser fugitivos y vagar ¿Tú cómo estás?”, es la letra de la canción de Claudio Baglioni que en 1998 grabara Yuri en español, tras su conversión al cristianismo y que ha sido un himno para aquellos que quieren dejar ese pasado y practicas autodestructivas como lo ha hecho Paola, quien reveló la forma en que Yuri le ha ayudado en su proceso de “limpieza”, pues no ha sido nada fácil, e incluso pensó en el suicidio, al sentir tanta depresión cuando murió su madre, quien aposto todo por ella cuando estaba en la cárcel.

Cantando acompañada de un mariachi el tema “Cucurrucucú Paloma”, Yuri lució impecable con un saco y pantalón en piel negro y cabello rubio, felicitó a la ahora escritora y comentó que la historia de Paola le recuerda mucho sus sombras y es que aún rememora que tocó fondo y llegó a pensar en el suicidio, anécdota que aseguró quedará plasmada en la bioserie que prepara y pretende tener lista en 2020.

“El profesar la fe cristiana me ha llevado a sentirme mejor y cambiar mi estilo de vida, Paola se atrevió a contar su vida y me parece muy valiente. Es una manera de estar bien contigo y tu entorno, es también una manera de sanar las heridas. En 2020 la bioserie contará cosas que nadie se imagina que sucedieron en mi vida, abriré mi corazón”, dijo la jarocha, quien estuvo de muy buen humor.

“No es color de rosa” está editado por Epicbook “Tell your story”, y con este libro Paola Durante se presentará en reclusorios del país para llevar su mensaje de esperanza y de cambio.