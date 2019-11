Bárbara de Regil anuncia sus clases de cardio motivacional 2020

Tras el éxito que tuvo en la serie “Rosario Tijeras”

Emprende una serie de clases alrededor de la República Mexicana en las que motiva a mujeres y hombres a que se ejerciten

Claudia Arellano

Emitir una opinión a través de redes sociales es fácil, así lo cree la actriz y entrenadora deportiva Bárbara de Regil, quien ofreció una rueda de prensa en la que dejó claro que las críticas que le realizan en redes sociales no le perjudican, ya que siempre trata de mantenerse atenta a lo positivo y lo negativo lo desecha. “Cuando llegan esos comentarios imagino el panorama de las personas que lo están haciendo, debe ser sucio, ya que si tú hablas mal de alguien es porque no estás satisfecho con tu vida, los que hablan mal de otros regularmente tienen tiempo de hacerlo, yo no tengo el tiempo”, dijo.

Fue así que la actriz, modelo y fitness coach, Bárbara de Regil aseguró que para estar bien con uno mismo también es necesario cambiar el código de comunicación y dejar el juicio tan constante en esta sociedad. Afirmo que trata de educar a su descendencia a través del ejemplo, y no de dichos, ya que decir es fácil, dar ejemplo, es el reto real en esta vida.

“En la alimentación de mi hija está prohibida alimentación que le dañe, pero tú no puedes decirle a un niño que no coma tal o cual cosa si tú lo haces, no puedes decir come brócolis si no le dices porque o de qué modo esto es mejor, yo por ejemplo, le digo que el brócoli me tiene mejor la piel o está ayudándome en alguna cosa y ellos compran ese discurso, pero mientras observan lo que haces”, dijo.

Asimismo la actriz de “Rosario Tijeras” afirma que se ha cansado de repetir que el cuerpo que actualmente luce es solo en base al ejercicio y una vida feliz, y es que la transformación física de la actriz es evidente y asegura es trabajo de adentro hacia afuera y eso se logra no solo del pensamiento sino de una vida activa, justo, como ahora ella tiene al crear el cardio motivacional que la ha catapultado como una líder de muchas jovencitas, y no tanto.

Aunque nunca imaginó que sus rutinas cobraran tanta importancia entre la gente, Bárbara de Regil comentó que las clases empezaron porque las niñas que asistían a sus instrucciones se lo pidieron y disfrutaban hacer ejercicio con ella por lo cual empezó a desarrollar el proyecto en el cual se suman cada vez más personas que necesitan tan solo un empujoncito para activar su vida.

“Gritamos, cantamos y al final de la clase les doy unas palabras motivacionales sobre, el amor propio me di cuenta que esa plática les llega al corazón y por eso el título de estas clases, porque para mí venimos a este mundo a ser felices y eso les contagio, siempre les digo que trabajen la sonrisa en las clases, eso es lo mas importante disfrutarlo y no sufrirlo”, relató Bárbara, quien hasta el momento suma 50 fechas, para esta clase magistral que llega a CDMX el 1 de febrero.

Bárbara de Regil tiene confirmado hasta el momento 50 fechas, entre ellas en Aguascalientes, el 24 de enero; el 1 de febrero en CDMX; 15 de febrero, en Querétaro; además de Morelia, Veracruz, Toluca, Monterrey, Cancún, entre otros.