Cada transformación, su Constitución

Desde el portal

Ángel Soriano

Está ya en marcha la nueva Constitución, afirmó en Tlapa, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en las tres últimas transformaciones –Independencia, Reforma y Revolución-, los respectivos movimientos plasmaron las demandas sociales en una Carta Magna, y la IV Transformación no puede ser la excepción, por lo que se promovieron reformas legales que hacen ya contar con una nueva.

Refirió que desde el principio tuvo esa idea, pero no la dio a conocer para evitar que se alarmara la gente, por eso se fue poco a poquito, promoviendo reformas constitucionales que permiten contar con un nuevo documento. Destaca, fundamentalmente, el combate a la corrupción, que se toleró en sucesivos sexenios para proteger a los corruptos y hacer de la administración pública un gran negocio para los cuates.

También se quitó el fuero y ahora el Presidente puede ser enjuiciado, se impulsó la consulta pública y la revocación del mandato, para que la sociedad pueda opinar si la autoridad va bien o se le quita, con ello se evita –además- cualquier intentona de golpe de Estado, pues existen los instrumentos legales para destituir a una autoridad si es que ésta no cumple con las expectativas, no hay inconformidad con su desempeño.

Sin duda que, la IV Transformación, se encarga de corregir y ampliar lo que las anteriores no han logrado o, en su momento no le dieron importancia; o es más, perfeccionaron el instrumento jurídico para proteger los intereses de los suyos, pues es bien sabido que la corrupción la trajo Hernán Cortés desde la época de la Conquista. Siglos de saqueo, por propios y extraños, pero el país sigue en pie.

TURBULENCIAS

Disminuyen 12,220.3 mdp al campo: UGOCP

El líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Luis Gómez Garay, condenó el sacrificio al campo y las demandas agrarias en el Presupuesto de Egresos de 2020, donde el Programa Especial Concurrente tiene una disminución de 12, 220.3 mdp, una reducción del 3.47%. Esto demuestra que en los tiempos revolucionarios los caciques asesinaron a decenas de dirigentes agrarios, hoy, enemigos de la lucha agraria, con diferentes rostros tratan de asesinar a cientos de organizaciones agrarias, porque de fondo no comulgan con ningún tipo de expresión organizada de la sociedad; señaló que hoy como antes el movimiento campesino habrá de sortear retos, reconfigurar estrategias, impulsar nuevas formas de lucha frente a un gobierno que no es afín a la lucha agraria…

La doctora Luz María Quirino Vela, investigadora de la Facultad de Medicina y Cirugía (FMyC) de la UABJO, recibió el Premio Estatal de Investigación en Salud 2019, otorgado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por su trabajo la “Expresión de citosinas pro inflamatorias en estudiantes de medicina con riesgo cardiometabólico”, en la modalidad de Salud Pública y que consiste en medir las citosinas para conocer el metabolismo, y se encontró que los estudiantes tienen citosinas pro inflamatorias elevadas, que son características de pacientes con obesidad, a pesar de presentar un peso normal, pues los procesos inflamatorios son característicos en pacientes con obesidad o con alguna enfermedad y dijo que los médicos determinan, a través de una fórmula, si pueden desarrollar ciertas enfermedades como la diabetes o hipertensión…

Con el reiterativo argumento –aunque válido- de no entorpecer las investigaciones, el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó el secuestro del actor Alejandro Sandi y el francés Federic Miche, en las faldas del Nevado de Toluca, pero afirmó que “tenemos todo el control”. Lo cierto es que el territorio nacional es inmenso para la poca capacidad de nuestros mandos policiacos y tropa que, literalmente, no pueden con la delincuencia organizada o común…En Oaxaca el único deporte rentable para los políticos, en el desempleo y columnistas, es promover cambios en el gabinete del gobernador Alejandro Murat. Cada vez que se convoca a conferencia de prensa y se aproxima una fecha importante, aseguran “ahora sí va a ver cambios”. Lo curioso es que los promotores siempre se ubican en el lugar que les gustaría despachar y despiden a los que no son santos de su devoción…

