“Cinturones de paz” de Sheinbaum no sirven para nada

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Los LeBarón, hartos de tanta incompetencia – Que Encinas y AMLO se pongan de acuerdo

¿Y los cinturones de paz?, no sirven para nada y se han convertido en el símbolo de la incapacidad que puede llegar a exhibir, tanto el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, como el federal, de Andrés Manuel López Obrador. Ayer, nuevamente la Ciudad de México, se volvió una palpable muestra de lo que pueden hacer un grupo, en este caso de “encapuchadas”, que marcharon por toda la avenida de Paseo de la Reforma, en el marco del Día Internacional en Contra de la Violencia Femenina.

Al igual que en la marcha del pasado 2 de Octubre, al paso de estas manifestantes anónimas, fueron quedando cualquier cantidad de destrozos y se quedaron con las ganas de hacer más desmanes, pues un grupo de exgranaderos, las encapsuló e incluso, un grupo de voluntarios, protegió la Catedral Metropolitana para que las encapuchadas no siguieran con sus destrozos, así que solo se limitaron a hacer una fogata, eso sí, sintiéndose las “heroínas”.

Con eso de que la siempre flamante jefa del Gobierno de la CDMX dice que esta llamada cuarta transformación no va a violentar el derecho a la libre expresión, las imágenes que con estas violentas movilizaciones se da al mundo, son algo verdaderamente patético; igualito que el pasado 2 de octubre, cuando sus tan anunciados cinturones de paz, resultaron un absoluto y total fracaso.

La señora Sheinbaum estaba más preocupada por salir en la foto de la siempre gustada conferencia mañanera que encabeza el presidente. Salir sentada junto a la no menos flamante secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, viendo con gesto de fascinación al Ejecutivo.

MUNICIONES

*** La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, (GOAN), manifestó su total desacuerdo por la integración final del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, ya que el difícil contexto económico demanda un Presupuesto que inyecte recursos a proyectos detonadores de empleo. Detallaron los gobernadores albicelestes que las partidas para la construcción de nueva infraestructura federal fueron prácticamente canceladas. Asimismo, el mantenimiento de infraestructura sufrió recortes de 50%, y el fomento a actividades productivas en general, tuvo recortes verdaderamente inaceptables. Resaltaron que los estados integrantes de la GOAN se han mantenido siempre abiertos al diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “no obstante hay recortes dramáticos”.

*** De contradicciones propias de esta llamada cuarta transformación. Primero, el presidente López Obrador, refiere enfático que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, mientras que uno de sus cercanos como es el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dice que siempre no. ¿Quién les entiende?, ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. Debería de estar por lo menos preocupado Encinas, ya que le van a “corregir la plana” públicamente y en privado, el “jalón de orejas”, ¿o no?

*** La presidenta de la Mesa directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, estuvo presente en la gustada conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, desde donde informó que en la presente LXIV Legislatura se han presentado 97 iniciativas y 68 puntos de acuerdo en diversas materias, tendientes a combatir cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, entre las que tratan temas de fondo como son: la protección de niñas víctimas de la trata y protección para niñas abusadas por mayores. En el marco del Día Internacional en Contra de la Violencia Femenina, la senadora por Tabasco recordó a los y las presentes en Palacio Nacional, que el Senado, como Cámara de Origen, aprobó la reforma al artículo 19 para considerar al feminicidio como un delito grave, al tiempo que se realizaron diversas reformas para incorporar el principio de paridad de género en la Constitución. Informó también que mañana se instalará -en el Senado— el primer protocolo para la prevención, atención, y sanción de la violencia de género, ello pese a que ya hay mecanismos para atender el hostigamiento y la violencia sexual. Fernández Balboa egresó que en la Cámara Alta se pretende erradicar todos los tipos de violencia, ya sean físicos, verbales, psicológicos, políticos o económicos. La legisladora se pronunció por un combate serio y desde todos los frentes en contra de este “terrible lastre”, pues es responsabilidad de todas y todos acabar con esas prácticas, sus consecuencias y con la terrible impunidad que conlleva. Por cierto, también estuvo presente en la mañanera la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Laura Rojas, que por más que hizo la bancada morenista que coordina Mario Martín Delgado, no pudo tumbarla; se defendió bien y tuvo buen discurso ante el presidente.

*** Julián LeBarón se reunió con el activista al que López Obrador no quiere ver “ni en pintura”, Javier Sicilia y le propuso marchar el próximo 1 de diciembre, en una caminata convocada por los Chalecos MX, que se está organizando en contra del gobierno del presidente, que se la pasa diciendo que en México todo está requetebién. “Nosotros no nos vamos a callar, estamos ‘hasta la madre’ de la incompetencia”. Esta marcha es una forma de unir a todos los mexicanos, especialmente a las víctimas de la violencia porque los LeBarón, al igual que muchos mexicanos, están convencidos de que el gobierno no puede resolver el problema, porque las instituciones están colapsadas y los que tienen un monopolio en la seguridad, han dado sobradas muestras de incompetencia y una impotencia total, la única forma de remediarlo es unirnos todos los mexicanos. Explicó que la familia LeBarón tiene alrededor de 5 mil integrantes y muchos de los que viven en Estados Unidos, enviaron una carta al portal de peticiones que en Internet tiene la Casa Blanca. Sin embargo, esperan que el ya próximo 2 de diciembre, el presidente les de informes de cómo va la investigación y los nombres de todos los involucrados en este hecho que llamó “terrorismo diabólico”. Es lamentable que al momento, nadie les ha dicho nada.

*** Por cierto, el gobierno de la llamada cuarta transformación ya “sintió pasos en la azotea” porque se niega a declarar terroristas a la delincuencia organizada, como lo ha venido pidiendo la familia Lebarón. También en la mañanera el presidente aseguró que “no permitirá el gobierno de México por ninguna razón, la intervención del gobierno de los Estados Unidos. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la intervención de ningún país extranjero… no somos vende patrias, no vamos a permitir ninguna amenaza del extranjero”. ¿En serio, de veras?

morcora@gmail.com