La cantautora Sofía Thompson cautiva con “Cemento”

Prepara más conciertos en vivo

La mexicana lanza su nuevo sencillo

Arturo Arellano

Motivada por continuar mostrando su talento, la cantautora mexicana Sofía Thompson, lanza su tercer sencillo original titulado “Cemento”. En esta ocasión cuenta una historia de amor pasional, tan intensa como breve, pues no está destinada a durar para siempre, pero en la que ambas partes viven cada momento intensamente.

Para platicar más a fondo sobre el tema y sus planes a futuro, la guapa cantautora visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, donde en entrevista comentó: “el sencillo salió apenas hace unas semanas, es una canción que escribí en Los Ángeles, una fusión de R&B, soul, pop y dance, trata de la conexión que puede haber entre dos personas, del amor y todo lo que viven en un día y una noche, sin importar el entorno. El R&B, siempre ha sido una influencia para mí, escuchando a artistas como Amy Winehouse, Beyonce, Frank Sinatra, he adoptado los géneros que me gustan y los he fusionado para crear un estilo propio”.

Aseguró que “hasta ahora nos ha ido bastante bien, vamos caminando, la respuesta ha sido muy padre, es la canción que más me representa en letra, sonido, producción. La grabamos en una sesión que no fue planeada y nos terminamos juntando, todo fluyó de manera natural. Habiendo varios compositores, todos aportamos un poco del género que nos influencia. Hicimos una maqueta, un track, de ahí surgió la melodía y el resultado final”.

Destaca que “hay géneros que están de moda, pero como artista tienes que apuntarle a lo que tu corazón dicta, a lo que te hace vibrar y si lo haces honestamente sin seguir tendencias, siempre va a haber público para el género que hagas. Es cosa de apuntar la fecha a ese target”. Y adelanta que bajo esa estrategia “ya tengo varias canciones, iré sacando más sencillos, entre ellos una colaboración y eventualmente el EP completo”.

Sobre el resto de las canciones, dice “antes de este sencillo lancé ‘La misma noche’, luego me he tomado el tiempo para crear más canciones, porque quería que estuvieran en el mismo estilo. A partir de ‘Cemento’, ya se viene una racha en la que estaré sacando diferentes temas”.

Ante la posesión de los primeros lugares de popularidad de parte de las mujeres artistas se dice “orgullosa, me hace muy feliz ver que las mujeres en la industria de la música estamos levantando la voz, porque de repente el espacio es más difícil para nosotras. Ahorita lo que veo es que están sobresaliendo cantantes, compositoras, muy fregonas, que además inspiran de manera muy poderosa a otras mujeres y están innovando la música”.

A través de su música, dice, “me gusta decir que no importa si eres mujer u hombre, en esta escena o en cualquier otra, siempre puedes tener éxito si eres fiel a lo que haces. En la música no importa el género, si tu haces lo que te gusta y te apasiona se va a reflejar y en consecuencia vas a sobresalir”.

Luego de haber abierto un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, nos cuenta que “planeó tener más presentaciones, tengo un show bastante dinámico y padre. Tengo banda en vivo, es la primera vez que cuento con un show que es únicamente con canciones mías”, concluyó.