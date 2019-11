“Cuando haces invisible la violencia se agudiza”: Beret

Nos habló sobre “Prisma”, su segunda producción bajo el sello Warner Music

La música es su mejor forma de protesta y de arma para llegar a la gente

Claudia Arellano

Cuando llegué a la suite en la que se encontraba instalado Beret, llegué no con mucha expectativa, salvo aquella que te genera el estar cerca de alguien que ha cobrado tanta fama, sin embargo, Francisco Javier, nombre del cantante, te va envolviendo y aquella charla se convirtió en una enseñanza de vida, pues hay personas que aunque estés cerca de ellas una sola vez en todo tu paso por la tierra (y espero no sea así) dejan lecciones que nunca olvidas, y eso ocurrió en la entrevista que Beret brindó a DIARIO IMAGEN.

Con ojos chispeantes, lleno de sueños, desenfadado y con una vibra única, Beret nos habló de sus desafíos como artista, de sus anhelos y de la revolución emocional y de género que actualmente se vive en casi todo el planeta, dijo, que para él su mejor forma de manifestarse, en todas sus emociones es el canto. “No soy propiamente cantante, yo rapeo, hay gente que canta excelente, pero entender y trasmitir las emociones humanas es otra tarea, una tarea que a mí me agrada, si estás feliz, canta, si estas triste también, si estás enojado, ama es quizá cuando estas más a prueba”, dijo.

Beret comentó que es necesario reinventarse y resucitar cada día de lo que haya dejado un día anterior, recordó que ayer hace cinco años llevaba rastas y no creía posibles muchas cosas que hoy son realidad; hoy Beret lleva un look con melena corta, que permite ver la honestidad de su mirada, conversa de manera lenta, piensa claramente cada palabra a decir, pero no estudiándola, sino disfrutando el compartir su andar, conversa sobre “Prisma”, su segunda producción bajo el sello Warner Music.

“Jamás se es el mismo, ¿No te ha pasado que un día despiertas y de pronto tienes una nueva arruga, o un nuevo lunar?, así es la vida, nunca eres el mismo cada día, pero también hay que trabajar por no serlo, y en la música aún más ya que se tiene una tarea muy importante al compartir con el público; hoy en día escucho mucho Ricardo Arjona, al día siguiente escucho algo completamente diferente, pero siempre uno debe nutrir el oído con rimas positivas, dicen por ahí que eres en gran medida lo que escuchas, estamos en un tiempo que se necesita reflexión”, dijo.

Actualmente “Prisma”, ya cuenta con millones de visualizaciones en sus vídeos y es que el artista oriundo de Sevilla, España presenta un material único, vivencial, sensorial y sobre todo muy vigente al hablar de las profundidades humanas, y su naturaleza, esa que de pronto se ha perdido inmersa en el materialismo y consumismo actual.

“El ser humano habla normalmente de lo bien que le va, nunca retratan el miedo, la tristeza y la irá misma, Desde los cinco años padezco trastorno de ansiedad, mejor dicho no padezco, el me padece a mí, porque es una batalla, los que viven algún tipo de ansiedad o depresión, sabrán de ello. El miedo es paralizante, te hace prisionero de ti mismo, mis letras y yo podríamos haber desaparecido, pero era darle la razón a la ansiedad. El disco es todo lo que se quedó, lo que hice catarsis, ‘prisma’ es esa dimensión en la que vives cuando estas en medio de tus ansias”.

La paternidad

“El mejor recuerdo que recordaremos. Todavía no lo tenemos”, reza en alguna parte del tema “Sentir”, del compositor de 23 años, quien dice que en sus duelos y creaciones prismáticas ha contado con el respaldo de sus padres y cree vehementemente que aún no llega a su vida el mejor recuerdo de la misma, ya que cada día tiene su propio misterio, su propia complejidad y su propio sabor a dulce.

“He aprendido mucho de mis padres, la paternidad es constante, un trabajo minuto a minuto de alguna manera, todos somos tan particulares que nada es igual para uno u otro, pero debe prevalecer el respeto, sé gracias a ellos que todo es relativo y no hay música mala, sino que hay personas que escuchan de una manera y otras de otra, con las palabras sucede lo mismo, todo depende en medio de que creciste, siempre buscando la mejora como humano”.

“Mejor desde cero que decir desde nunca”, una frase que lleva pintada en el alma este joven compositor quien adorna su cuerpo con tatuajes que han marcado algún episodio de su vida, entre nostalgia, recuerda como ha superado episodios de su vida que jamás creyó terminar, que han dolido pero que ha convertido en sus musas para crear temas que hacen mella al ser escuchados con detenimiento.

“La peor violencia es la que haces contigo mismo, todo lo que ocurre ahora mismo en las calles, las protestas, la irá generalizada viene desde casa, el día por la no violencia vale la pena siempre que eso por lo que luchas no sea repetido, hacia ti mismo principalmente. Soy un fiel creyente de que todo se aprende en casa, cuando se hace menos un comentario o lo que le causa dolor a otro, eso ya es violencia, si haces invisible la violencia con silencio, se agudiza”, dijo.

Contrario a lo que otros artistas piensan Beret afirma que “Prisma” es la catarsis vivida en cinco años que se han ido muy rápido. “Me ha dado tiempo para sentir y vivir de ahí viene toda la inspiración. Quiero mostrar la evolución como persona, intento causar cuestionamientos internos que la gente se pregunte las cosas que antes no se cuestionaban, despertemos, es ahora”, concluyó el artista que incluye colaboraciones en su material con: Melendi, Pablo Alborán, Sebastián Yatra y Sofía Reyes.