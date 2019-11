CDMX: barbarie y revocación de mandato

Desde el portal

Ángel Soriano

Sería bueno que, luego de las manifestaciones de barbarie en la Ciudad de México con motivo del Día Internacional contra las agresiones a mujeres, se consultara a la sociedad si está de acuerdo en que la autoridad sea facilitadora de la destrucción de la historia y la cultura de nuestro país por quienes, desde la cobardía y el anonimato, son incapaces de concebir una mínima obra.

A lo largo de los siglos se ha construido nuestra ciudad capital, sin que ninguna de las tres transformaciones haga algo similar: ¿en algún lugar de la República se ha construido un Paseo de la Reforma, un Palacio de Bellas Artes, un Monumento a la Revolución, una Avenida Juárez?. Si acaso, el ex presidente Felipe Calderón quiso hacer una obra “monumental” en la Estela de Luz, hoy monumento a la corrupción.

La barbarie, el retroceso, la mediocridad, la cobardía de los destructores, vándalos y autoridades, se escudan bajo el pretexto de la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, porque son omisos en la aplicación de la Ley y el respeto hacia las obras que son impotentes de construir, el respeto hacia el pueblo y hacia la Ley.

La revocación de mandato, la consulta ciudadana o el referéndum para saber si la sociedad está de acuerdo o no con su gobierno, debe aplicarse ahora. Y si es que los capitalinos, o la sociedad internacional inconformes con la destrucción del patrimonio de la humanidad, están de acuerdo con la vuelta a la incultura, habremos de respetar a las autoridades capitalinas, pero mientras no ocurra se está incurriendo en el incumplimiento de la Ley, al no gobernar en beneficio de la ciudad.

TURBULENCIAS

Alianza Bienestar-ISSSTE en el país

Rabindranath Salazar Solorio, director general del Banco Bienestar, informó que más de 20 millones de personas recibirán recursos de programas sociales dispersados a través de esa institución, por lo que al llegar la alianza a todas las tiendas SUPERISSSTE del país, se beneficiará a más mexicanos de las 32 entidades federativas, dijo, al firmar el convenio correspondiente con el director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda…Conforman el Consejo Consultivo fundador de la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac de Oaxaca: Alejandro A. Sánchez Díaz, presidente de Coparmex y CEO de Grupo Sandi; Laura Patricia Barranco Ruiz, de la Asociación de Hoteles y Moteles, Celestino Gómez y Gómez, Subsecretario de Desarrollo Sectorial y Atracción de Inversiones de la Secretaría de Economía (SE), José Gerardo Tajonar Castro, de la ANIERM; Raúl Ruiz Robles, de Eléctrica Mexicana de Antequera; Edna Ileana Sánchez Ignacio, CEO y fundadora del Grupo Gastronómico Chili Guajili; Raymundo Chagoya Villanueva, director comercial de “Tradición Chagoya”, Bebidas Excelentes, y titular de la Notaría Pública número 125; Marcus Dantus Mochan, CEO y fundador de Startup México; Laura Grajeda Trejo, vicepresidenta nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP); Rodrigo Arnaud Bello, director general del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC); Fanny Marie Delphine Villiers, COO de microTERRA, empresa de biotecnología y Salvador Audelo Argüello, de Grupo Inversionista Empresarial Pausa…

La Fundación Markoptic celebra este miércoles su 5° Aniversario con una ceremonia oficial de donación de 18 prótesis mecánicas y 120 colchones vibradores en el Club de Empresarios Bosques, de Bosques de las Lomas, presidido por su presidente, Manuel Gallardo Insunza, así como por Ana Cecilia Torres Soto y Claudia León quienes darán a conocer compromisos, proyectos y perspectivas para el 2020… La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó que Pemex realizará trabajos para la inyección de gas en el poliducto Minatitlán–Salina Cruz, por lo que pidió a la población no alarmarse por el movimiento que realizarán en la zona; habrá también trabajos para el empacado del poliducto de 16” Minatitlán–Salina Cruz mediante corridas de diablo (método mecánico de cambiar de sitio el líquido en una tubería) con equipo ultra sello alta densidad y que incluye Salina Cruz, San Pedro Huilotepec, San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Matías Romero Avendaño, San Juan Guichicovi y San Juan Mazatlán…

asorianocarrasco@yahoo.com

@BrechaRevista

www.revistabrecha.com