Serrat y Sabina apoyan el movimiento feminista

En conferencia de prensa hablaron de su gira “No hay dos sin tres”

Tienen previstos cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, a partir del 29 de noviembre, además de otras fechas en Guadalajara, Querétaro y Monterrey

Claudia Arellano



“A mis amigos no los juzgo, me limito a quererlos”, reza, una frase de Joaquín Sabina, quien, nuevamente vuelve a México de la mano del maestro Joan Manuel Serrat, con quien desde hace años goza de una gran amistad. Personalidades distintas, pero talentos únicos, quienes ofrecieron una rueda de prensa en la que se vieron de buen humor y congratulados de anunciar el festín que tendrán en el Auditorio Nacional el 29 de noviembre, a donde llevan su gira “No hay dos sin tres”.

Cuestionados respecto a los recientes movimientos sociales que se han dado en casi todo Latinoamérica, incluyendo México, los músicos externaron sus opiniones de manera personal, aunque coincidiendo en algunos puntos, difieren en otros, al ser dos figuras con presencias muy particulares.

Al hablar sobre las marchas feministas y los actos que se desatan en las mismas, ambos se declararon feministas, en el caso de Joaquín, aunque se ha señalado que sus canciones llevan algunas frases misóginas, el autor de temas como “La Magdalena”, dijo tajante, que sus temas no son él, y siempre puede existir una tercera persona en sus historias.

“Trato de soslayar las letras que detecto misóginas, me siento muy cercano a la lucha femenina que es la mía, no me la cojo con papel de fumar, trato de entender que este mundo no es un drama, si acaso una tragedia a la que nos tenemos que sobreponer, y cuando hay que hacerlo no me escondo para reírme, nunca tuve tragedias así, porque mi madre vivía de otra manera, la vida me ha regalado la suerte de tener hijas y mi hijo me ha dado la suerte de tener nietas, vivo de cerca el progreso feminista y lo aplaudo”, dijo, Joan Manuel Serrat.

Asimismo el creador de “Locos Bajitos”, comento:

“Como todo, una vez posicionada la equidad será grandioso, pero creo que es un proceso muy complejo ya que es el movimiento de una sociedad rumbo a la justicia, es un difícil movimiento, porque se tienen que romper muchas barreras, tienen que ir empujando el progreso es evidente y no todos caminan en ese rumbo, pero para que las cosas estén parejas falta mucho, sobre todo lo que falta es que las mentalidades avancen que todo lo que deba ser correcto sea correcto de verdad y todo lo que sea justo deba ser justo, será largo pero venimos de lejos, de muy lejos”, indicó.

Serrat comentó que siempre fue feminista, ya que todo en su vida no ha tenido más que argumentos feministas, se dijo nacido en un país muy machista, y dijo que justo como el 98% del mundo, un mundo en el cual a decir de voz del cantautor, “las mujeres para casarse tenían que pedir permiso, para tener una cuenta tenían que pedir permiso, para salir del país, para moverse con sus hijos hay que pedir permiso, no había divorcio, solo había el ahí te quedas que se ponía muy en práctica. Tengo hijas y nietas, es mi mayor argumento para ser feminista”, subrayó.

Por su parte Joaquín Sabina, al ser cuestionado respecto a las letras machistas en las canciones respondió con la peculiaridad que le caracteriza y sin tapujos, sonrió pensativo.

“Cuando me hablas de la misoginia en las canciones yo quisiera decir que aunque parezca que estoy hablando en primera persona todo el tiempo, lo que hago es poner una foto de como habla la gente, cuento las historias de lo que veo. Yo tampoco estoy de acuerdo, en ninguna forma de machismo, tengo muchas más amigas que amigos, cuando nos juntamos en mi casa para echar un tequila, destacan mis amigas. De todas las revoluciones planteadas en el siglo XX que han sido una decepción y un fracaso, quiero aplaudir a las feministas porque son las únicas que están dando pasos de gigante”, subrayó.

Finalmente en tono de broma y tras abordar durante un largo tiempo este tema, dijo que invitaron a ser parte de esta gira a Beyonce, pero dado que es alguien difícil no aceptó ni la llamada, lo que desató la risa de los asistentes.

En otro tema, Joaquín Sabina dijo en tono irónico que España tenía cierta envidia por México, ya que su anterior presidente era la envidia de su país, por ser un excelente gobernante, además habló acerca del asilo que México dio al ex presidente boliviano Evo Morales, destacó que Latinoamérica en general está viviendo cambios, en su estructura y la es normal que la gente esté tan enfurecida pues no hay quién responda a sus reclamos.

Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat tienen previstos cuatro conciertos en el Auditorio Nacional, a partir del 29 de noviembre, además de otras fechas en Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

