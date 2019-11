Cecilia Toussaint, ecléctica y auténtica

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la actriz y cantante habla sobre la digitalización de su acervo discográfico

Claudia Arellano

Con la mirada intensa, y una personalidad que abraza, es como Cecilia Toussaint, platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN acerca de cómo cerrará este año en cuanto a sus proyectos musicales, dibuja con palabras de finos trazos, como ha sido la “carretera” que ha transitado en estos años de genialidades, nos habla de su faceta como madre, e invita a las mujeres a no rendirse en su propio camino; nos describe la luminosidad de “Faro”, la producción discográfica que se une a su catálogo que ahora se ha digitalizado.

“Como muchos me he sumergido en este mundo del internet, he tenido que entrar en esta materia, que en un inicio no pensamos hasta dónde nos llevaría, un día estaba dando la vuelta por este mundo que es internet, cuando de pronto me apareció el anuncio de una aplicación (Storytel) y de ahí comencé esta travesía por descubrir y saber de qué se trataba, puse manos a la obra, y así fue que también di con ‘One’ con quien estamos trabajando para que este catálogo musical llegue al público”, dijo.

Con la digitalización de su obra, Cecilia Toussaint da un salto estratégico para acercar a las nuevas generaciones a su valiosa aportación musical y es que la intérprete, que desde 1977 cuando se le conociera como parte de la alineación de ‘La nopalera’, celebra su independencia discográfica teniendo como aliada esta era digital que tiene un espacio para todos, dejando atrás aquellos años en que Cecilia relata tenías que ir puerta a puerta buscando quien publicara su disco.

La también esposa de Alfonso André, dijo, entre risas que su proceso de adaptación a redes sociales no fue mágico y lograrlo fue lento, pero ahora sabe fue totalmente acertado. “Llevo aproximadamente un año en este proceso. Fue difícil entender la dinámica y como es la función de la redes, entender cómo es el mundo digital y trabajar en este tema de las redes sociales fue una labor, pero estamos en ese camino y aceptándolo, imagínate yo era de las que tocaba la puerta literal, todo era más personal y buscar la oportunidad era de persona a persona”.

El proceso de digitalización del material que ya se encuentra en Spotify y demás plataformas digitales fue casi artesanal y es que la artista relata que primero tuvo que poner orden al compendio musical, porque su trabajo no estaba medido, sin embargo, una vez ordenado todo, logró subirlo a plataformas y hasta el momento, suma 11 de sus álbumes en Spotify, y ya cuenta con 25 mil 125 seguidores aproximadamente.

En otro tenor Cecilia mencionó que otra de sus pasiones en esta vida es la lectura y el relato de la misma, de ello ha tenido oportunidad de trabajar en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes desde hace un década, esto, a través de “¡Leo… luego existo!”, y ahora desarrolla con Storytel, la plataforma de audiolibros y libros electrónicos a la cual Cecilia buscó para unirse y así dar voz al libro “Frida” de la autoría de Carmen Domingo.

“Me encantó el texto desde que empecé a leerlo, soy clara admiradora de Frida como humano, es que ella era así libre y natural, hay gente a quien no le gusta pero lo que puede envolver de ella es que era ese ser humano lleno de contradicciones, valiente y vulnerable a la vez. Leer en voz alta te permite encontrar la musicalidad al lenguaje, leer en voz alta te remonta al personaje al lugar, es fascinante y se debe leer al ser humano desde pequeño para que encuentre la sonoridad y la pasión de la lectura”, dijo, quien actualmente sigue trabajando con Ofelia Medina en la puesta en escena “Cada quien su Frida”.

Recordemos que Cecilia también ha desarrollado propuestas para el público infantil, faceta que asegura le encanta pues al ser madre y abuela ,sabe bien las necesidades del humano en esa etapa tan importante y determinante para un ser humano.

“Trabajar con niños es un compromiso mayúsculo, ser padre de uno, aún más, ser padre te invita a ser mejor ser humano en todo sentido a reconstruirte a construirte cada día en cada espacio, cuidar cada paso, que hablas, que dices, a dónde vas, eso determinará el propio camino de tu hijo en la edad adulta, ser padre es maravilloso, un compromiso enorme con alguien a quien formas. Fui maestra en una primaria, trabajar con niños me es muy familiar, edificante, tener un niño es tener un universo para mejorar”.

Respecto a su faceta como madre y abuela dijo sentirse bendecida debido a que siempre pudo desarrollar su carrera a la par de su maternidad, la cual disfrutó a sobremanera e invitó a aquellas mujeres que se encuentran agobiadas por diferentes circunstancias a seguir la lucha por la libertad siempre a través del respeto, y la dignificación humana.

“Solo puedo estar agradecida con la vida que tengo, cierro el año grabando material nuevo, que es Faro un material que vamos a poder escuchar antes de que termine este 2019”, aseveró.

Cecilia Toussaint también lanza el álbum “Otro lugar”, nacido de la inquietud de la autora de explorar cómo se escucharían sus temas versionados de maneras alternas así como de compartir con otros intérpretes su música, tales como Alex Syntek, Alfonso André, Zoé, Jumbo, Chetes, El Gran Silencio, Café Tacuba, Renato del Real, Los Aztecas del Norte, Gabriel Bronfman, Vico Gutiérrez y Eugenio y Enrique Toussaint.

El proceso de digitalización del material que ya se encuentra en Spotify y demás plataformas digitales fue casi artesanal, hasta el momento, suma 11 de sus álbumes en Spotify y cuenta con 25 mil 125 seguidores aproximadamente.