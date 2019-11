INE: más partidos, menos dinero

MÁS CON MENOS-. El 2020 lo registrará la historia como el año en el que la profesora Elba Esther Gordillo Morales regrese a la política, incluso con su propio partido, que coincidirá con las “benditas redes”… sociales. El nuevo partido se llamará Redes Sociales Progresistas.

El partido RSP no lo manejará directamente la chiapaneca ex lideresa del SNTE sino su “yerno consentido”, Fernando González, ex subsecretario de Educación Básica en el “calderonismo”.

CONSUMATUM EST-. No obstante que aún le falta celebrar dos asambleas para reunir el requisito legal, -a la fecha lleva 16 asambleas, con la del pasado fin de semana en Tabasco-, evento que supervisó con puntualidad, personal del Instituto Nacional Electoral, para cubrir todos los requisitos legales que exige el organismo y así acreditar la existencia del partido.

Debido a los problemas internos que vivó Redes Sociales Progresistas, el INE ordenó suspender sus asambleas estatales hasta superar los diferendos, hecho que fortaleció al “yerno cómodo”, Fernando González Sánchez. La asamblea de Querétaro celebrada a mediados de mes fue la número quince y la del sábado anterior en Tabasco la 16 a la que asistieron 3 mil 748 personas.

Lo de Redes Sociales Progresistas es un hecho casi consumado, por lo que para enero de 2020 ya tendrá derecho a un asiento en el Consejo General del INE, lo que conlleva hacerse acreedor a recursos públicos, cuya cantidad se determinará en fecha próxima.

Otro partido que está en embrión es “México Libre” del matrimonio Felipe Calderón-Margarita Zavala y que en comparación con Redes Sociales Progresistas, va un poco lento, pero de acuerdo a la ley, aún tiene tiempo suficiente para integrarse. En cuanto al número de asambleas y simpatizantes oficialmente registrados el nuevo partido va a medio camino.

INE-. Como ya es un hecho la disminución presupuestal en unos mil millones de pesos para el ejercicio 2020, tal como lo dictaminó ya saben quién y lo avalaron con asombrosa prontitud los dóciles diputados, morenos preferentemente, el Instituto Nacional Electoral tendrá que hacer “de tripas corazón” para sacar recursos, para dos nuevos partidos hasta hoy, pero podrían aumentar.

Al INE no le preocupa en demasía este hecho, pues, no obstante, la disminución de mil millones de pesos en su presupuesto, la partida asignada a los nueve partidos políticos se mantiene intocable, de aproximadamente 8 mil millones de pesos, de los cuales sólo al Movimiento de Regeneración Nacional le corresponden por ley, aproximadamente unos mil millones de pesos.

Como verá, no obstante, que nuestro país vive y vivirá por muchos años una era de opinión unipersonal partidista y presidencial, tendremos y mantendremos más partidos.

