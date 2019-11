Asociación Nacional de Locutores entrega premio a José Luis Arévalo

Reconocimiento especial por trayectoria en televisión

El periodista José Luis Arévalo Piña recibió Premio Especial a la trayectoria en televisión que otorga la Asociación Nacional de Locutores, que preside Rosalía Buaún, en la vigésima edición de esta entrega.

Esta distinción fue la oportunidad para hacer un recuento de los momentos más destacados de estas casi tres décadas al servicio de la información de Arévalo Piña.

“Son ya 28 años de trayectoria, de trabajo en los medios y cada día contento porque un reconocimiento así me obliga a esforzarme más, a dar cada día lo mejor”, comentó el periodista.

“Haber cubierto guerras, eso ha marcado un antes y un después en mi carrera, espero algún día volver a tener una oportunidad así, ahora esperamos que los nuevos proyectos nos den muchos frutos”.

“Lo bonito del periodismo es que me ha dado la oportunidad de estar en varios medios, la televisión, la radio, y ahora en la parte digital, es un constante aprendizaje , todos los día, le agradezco al periodismo que me ha dado la oportunidad de estar en tantos lugares y de recibir tantos elogios, y además lo hago con el corazón porque me gusta”, dijo Arévalo Piña.

Trayectoria periodística

José Luis Arévalo Piña es periodista y corresponsal de guerra, es actualmente director de información de Siete 24 Noticias y titular de la emisión matutina de noticias de Televisión Mexiquense.

De 2005 a 2016 fue Director de Información Internacional de Noticieros Televisa, de lunes a viernes conduce la emisión del programa En Voz Alta, que se transmite en TVCUN en Cancún, Quintana Roo y es conductor de noticias en Foro TV.

También ha sido columnista de varios diarios, entre ellos, El Universal. Es hijo del músico Pepe Arévalo y de la bailarina Ana María Piña. Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Intercontinental. Inició su carrera en 1990 como asistente de producción de CEPROPIE, y a partir de 1992 se desempeñó como camarógrafo, editor y corresponsal de Televisa en Europa.

Ha sido reportero y conductor de diversos programas televisivos y radiofónicos La Asociación Nacional de Locutores tiene el objetivo de reconocer e impulsar la profesionalización de los locutores, siempre conscientes de la importancia y responsabilidad de portar un micrófono. Una de sus misiones es reconocer el trabajo esforzado, honesto y profesional.