“La puntita”, nada más

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

COMO SIEMPRE, los pleitos son por amores de hombres y mujeres, por poder o por dinero, y los golpes entre Televisa y la familia Alemán nos muestran que en la realidad, esto de los pleitos por dinero va en serio, total lo del agua al agua, porque nadie duda de que de un lado y del otro, la enorme riqueza acumulada, ha sido robada y saqueada al pueblo de México por el camino de la política, unos, por conspiración propia en el poder, y los otros, porque se convirtieron en los “soldados del Presidente”, es decir, dieron “las pompis” por las concesiones y las riquezas…

y como lo estuvimos adelantando, los “fifís”, los norteamericanos-mexicanos y “los chayoteros” desplazados del poder, pues reclamaban y berreaban a Estados Unidos de que declararan “terroristas” a los grupos de la delincuencia organizada que operan en México, gracias a sus consumos y a su protección, porque para nadie es un secreto de que los verdaderos jefes de la mafia, a nivel mundial, son los norteamericanos, y que las mafias mexicanas, no son más que sus “gatos” y obedecen en todo a lo que les dictan desde Estados Unidos. Por supuesto que la declaración de que son terroristas no es para eliminarles y combatirles, es el pretexto para tener las puertas abiertas a la invasión y las operaciones político-militares que los “gringos” hagan en el país, porque al final de cuentas, lo que quieren, son las reservas de energéticos, minerales, agua, gentes de bajos salarios y poder saquear al país como se les venga la gana.

Y COMO AL PARECER, EL ÚNICO PANISTA CONGRUENTE, ES EL “JEFE” DIEGO, éste llama a apoyar al Presidente, para que los norteamericanos no puedan invadir al país, pero lo que es un hecho, es que ya tienen la puerta abierta gracias a los “chayoteros” que se dedicaron, con las instrucciones gringas y con su visceralidad, en demandar que los “gringos” entren a México con el pretexto de que deben terminar con la inseguridad, olvidando que, ellos, son los creadores de esta inseguridad y matazón que tenemos en México.

Recordemos que la misma treta utilizaron cuando invadieron Texas, y se quedaron con más de la mitad de nuestro territorio. Usaron a los famosos “gringos” que estaban en calidad de colonos para tener la fuerza suficiente e invadirnos, con el pretexto de que ellos querían su independencia, y claro, nos “chingaron” la mitad del país. Ahora, con los LeBarón, piensan que tienen derecho a que, teniendo la doble nacionalidad: “gringa” y mexicana, pueden tener el pretexto de meterse a invadirnos con el cuento de que terminarán con los mafiosos, sin decirnos que los grandes mafiosos, y los que en verdad controlan a los grupos de delincuentes, están en Estados Unidos, y están en jauja, ya que ellos tienen las armas y el dinero, lo demás, son cuentos chinos.

Lo curioso es que los famosos grupos de “izquierda” se quedan sin hacer nada, sin manifestarse, sin movilizarse ante este amago de invasión norteamericana, y cuando un gobierno no cuenta con ese apoyo popular, está desprotegido y en desventaja, y no importa que sean solamente los de “izquierda”, ya nos demostró el “Jefe” Diego que existe un espíritu nacionalista en otros grupos que deben manifestarse e impedir que, los LeBarón, sean parte de este jueguito perverso, que tiene como finalidad la invasión del país. Por esa razón, existen muchas dudas sobre los enormes recursos que cuentan esas familias y de cómo se han venido apropiando de territorios en la zona fronteriza, y de cómo, las mismas iglesias protestantes, han venido haciendo su labor para dividir a las comunidades en el país, con el cuento de que ellas sí brindan ayuda a los que se convierten a sus iglesias y tienen como base el que evitan el que se consuman bebidas alcohólicas, y así, en las comunidades indígenas, aprovechando el que están cansadas de los tratos y de los robos y saqueos de muchos curas que solamente andan viendo a quién violan o le ponen cuernos, pues los grupos, se cambian, porque al final de cuentas, una u otra religión, para ellos, es lo mismo, siempre y cuando los libren del pecado, pero si además les apoyan, pues mejor, si no han pensado este tipo de invasión es tiempo de que la vean con claridad, con el ejemplo de lo sucedido en Bolivia, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y en el Brasil, así que, ellos, tienen sus avanzadas, y nosotros contamos con millones de parientes en los Estados Unidos, que sufren discriminación y marginación de parte de los grupos racistas blancos.

Entendemos que Trump tiene esta gran oportunidad para buscar los apoyos de los reaccionarios norteamericanos, que se las queman por hacer nuevas guerras y robarse lo que puedan en el inter, pero debe considerar que en México, independientemente del grupo entreguista y reaccionario que les ayuda y apoya, los mexicanos, muestran y mostrarán la casta de patriotas y nacionalistas, y si quieren la guerra en las faldas de su país, pues podrían tener enormes problemas, ya que tienen muchos grupos contrarios que desean eliminar a los grandes capitalistas del poder y narcotraficantes y señores de la guerra en el gobierno “gringo”.

socrates_campos8@yahoo.com.mx