LeBarón, justicia bajo presión

Ángel Soriano

La presión internacional que ejerció la familia LeBarón luego de la bárbara ejecución de seis de sus integrantes hace un mes, motivó al Estado mexicano a desplegar sus recursos –suficientes- para cuando menos detener a tres presuntos autores materiales o intelectuales de la masacre, con lo cual –hasta ahora- los afectados se han mostrado satisfechos.

Cuando menos esa es la impresión y los dichos de los voceros de los LeBarón que, afirman, obtuvieron respuesta satisfactoria del Gabinete de Seguridad y del mismo presidente López Obrador de hacer justicia, y aunque habrá otra reunión posterior, los avances que se registran en este condenable hecho dan muestras de optimismo.

Lamentables, por si mismos, los hechos de violencia y lamentable también que se haga justicia cuando una familia posee los recursos suficientes para obligar al Estado mexicano a actuar. Simultáneamente se registró otro hecho de violencia en Villa Unión, Coahuila, en otra parte de territorio fronterizo con Estados Unidos con saldo de 22 muertos.

Se atiende un asunto, que no es el único, y salen otros. Lo trascendente sería que no ocurriese ninguna; que la población viviera con tranquilidad y las autoridades cumplieran con su función; pero eso es sólo una sociedad y un país imaginario. En México, la violencia recorre el país y corroe las instituciones. Está el caso de la mujer asesinada en la CDMX, donde su propia hija denunció al criminal que está en libertad. Esa es la injusticia en México.

TURBULENCIAS

Apaciguar a los manifestantes

Es necesario apaciguar a los simpatizantes del tabasqueño en los eventos públicos donde los representantes de los medios de comunicación identificados como adversarios de la IV Transformación son agredidos impunemente. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ya les pidió calma e indicó que con sus acciones no apoyan en nada, al contrario, afectan el movimiento pacífico que busca transformar al país. Nunca se había visto una confrontación tan directa entre poder y medios… A medida del actual sexenio, en Oaxaca arrecia la pugna por la gubernatura del estado. Un espectacular pagado por enemigos declarados del senador Raúl Bolaños Cacho Cué, lo exhiben como deudor de empresarios no identificados, por servicios realizados en su campaña. Los conocedores identifican tras esos ataques al diputado del PT, Benjamín Robles Montoya que, pese a ser oriundo de Michoacán y sin arraigo en el estado, ha ocupado importantes cargos políticos y administrativos en el gobierno del estado y del municipio, y ha encontrado una mina de oro en el poder público. Familiares y colaboradores ocupan cargos públicos y hacen dispendio del erario público. Bolaños Cacho Cué, con amplias simpatías en la entidad, es considerado como el favorito para la renovación gubernamental, no obstante las dificultades que ha encontrado en los partidos en los que ha militado. Ya desde ahora las pasiones están desbordadas… El fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán también enfrenta una dura embestida. Tres edificios administrativos de la FGE en Ciudad Judicial están ocupados por personal administrativo inconforme por la falta de instrumentos para cumplir satisfactoriamente con sus actividades y exigen además se les cumpla con las prestaciones sociales a que tienen derecho. Esto independientemente del conflicto agrario-religioso-mercantil en Juquila, donde los bloqueos y enfrentamientos están a la orden del día por la disputa del manejo millonario de las limosnas que suman millones de pesos diariamente. Así está la entidad…

