“El No Show” hace reflexionar a los mexicanos frente a vicisitudes de un actor

El espectáculo teatral se presenta con éxito en el Centro Cultural Helénico

La experiencia comienza desde que el espectador compra su boleto

Arturo Arellano

“El No Show México” es un espectáculo no convencional, cuya experiencia comienza desde que el espectador compra su boleto, ya sea en línea o en taquilla, por lo que si decide hacerlo en taquilla deberá tomarse el tiempo para vivir esta parte del show que ya arrancó sus presentaciones en el Centro Cultural Helénico, donde ofrece una breve temporada.

Para detallar al respecto y a unos días de haberse estrenado la obra, Vicky Araico concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN:“Es un espectáculo resultado de una colaboración de artistas de Quebec y Montreal, ellos hace años hicieron el No Show y la estructura para la versión en México se respeta, pero con una dramaturgia nueva. Somos siete actores mexicanos que plasmamos los claros y oscuros, alegrías y fracasos dentro del mundo de la actuación y particularmente del teatro”.

En se tenor, ahondó que “hablamos del quehacer artístico, de lo que representa ser actor en México en este momento, se comparten anécdotas, testimonios íntimos de los actores. No hay show como tal, no hay personajes, el centro es el actor como punto de partida para hablar de lo que conocemos en esta profesión de forma cotidiana. La gente tiene una idea equivocada de lo que es ser actor y aquí lo aclaramos”.

Asegura que “vivimos tiempos donde se habla de privilegios, de cómo parecería que los artistas son parásitos o que el arte no es necesario. Pero nosotros queremos demostrarle a la gente lo contrario, y en ese tratar, el público se divierte muchísimo, se plantean estas preguntas. El punto de partida está anclado en anécdotas reales, en escena evidentemente veremos estas historias encuadradas en elementos de la ficción. Los actores hablan de una realidad engrandecida para hacerlo atractivo para la gente”.

Para reforzar las anécdotas, dice, “los demás actores creamos personajes. No es un reality, hay una dramaturgia para crear escenas, pero el corazón de la obra está en el actor”.

Araico tiene un papel sumamente importante en el montaje, pues nos platica: “Yo produzco y traduje el texto original, estoy actuando un poquito en todos lados. Como actriz de teatro, creo que las dificultades tienen que ver con el como trabajas en alcanzar tu sueño, como creador, tu sueño como actor, de interpretar y crear una realidad y además enfrentar la realidad económica. De pronto estás atado a presupuestos, aprobaciones, pagos tardíos de teatros, muchas cosas, porque desgraciadamente siempre somos a quienes nos cortan el presupuesto. Se paga al director, al escenógrafo y los actores quedan al final. El actor no solo dice el texto de alguien más, le da vida, deberían tener mejores apoyos”.

En tanto, refiere que este montaje “es una invitación para todos, no solo a las autoridades, creo que el momento de creación de esta puesta coincide con un momento donde el gremio artístico no sabe si seguirá habiendo apoyos. Sin eso muchos de nosotros no sé cómo vamos a poder crear. Hay poca comprensión de lo que implica un proyecto creativo, vivimos en una sociedad capitalista, mercantilista, es difícil ponerle precio a cosas intangibles. Cómo mides o valoras la creación de personaje. Usar tu cuerpo para contar una historia ¿como lo pagas? ¿Cómo se mide esa labor y a quien le importa?”.

Por lo anterior, explica que “El No Show es invitar a todos a entender que el arte forma parte de nuestras vidas. Han desaparecido civilizaciones y lo único que queda es su arte. Canciones, arquitectura, cuentos” e invita a la gente a que le ponga su propio precio al boleto de entrada al No Show, ¿Cuánto crees que vale?, pregunta y destaca que la gente decidirá si pagar de 70 a 700 pesos.

El espectáculo se presenta con funciones jueves y viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos 18:00 horas. Al menos hasta que culminen su temporada el 12 de enero de 2020.