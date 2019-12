¿Hacia dónde va el turismo en México?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Vivimos una nueva realidad en el turismo nacional, el brazo subsidiario y coordinador del Consejo de Promoción Turística desapareció, ¿merecido se lo tenía? Sí, luego de tanta corrupción, robos y desfalcos. La corrupción llegó a tal punto que la “Marca México” es privada y no hay forma que se pueda usar por algún ente o destino fuera de la empresa CIE —concesionada por el gobierno federal.

Poco se ha hecho desde la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, titular de la dependencia sonríe y recibe aplausos en los eventos donde participa, pero no hay una estrategia efectiva para hacer crecer al turismo en nuestro país.

Cada destino ha tenido que hacer esfuerzos propios, no hay una facilitación para la inversión y tampoco, una campaña que posicione a México en el exterior, menos aún que contenga las malas noticias en materia de seguridad, que todos los días le dan la vuelta al mundo.

Esto también es responsabilidad de los empresarios del turismo, mucho se quejan de la administración actual, pero cuando llega el momento de hablar, prefieren optar por el silencio, ¿hacia dónde quieren ir entonces?

Es un reto el turismo en 2020 para México, hay destinos que han salido a dar la cara por el país, como es el caso de Quintana Roo y, otros que se han quedado en el anonimato, no solo por falta de recursos, sino de capacitación y especialización. Han proliferado las agencias de relaciones públicas que engañan a sus clientes (dentro y fuera de México), no hay armonía en el sector y como todo en nuestro país, sobrevive y se sobrelleva sin un proyecto claro.

Es nuestro país y su infraestructura la que mantiene al turismo, es decir, sus inversionistas y empresarios del ramo, no la corrupción que privó desde la época de Gloria Guevara (o antes) en el sueto SECTUR-CPTM, no la operación toca puertas del secretario Torruco, no la austeridad de López Obrador que ve al turismo como un gasto y no como una inversión. La pregunta es, ¿esta inercia para cuánto tiempo más nos dará?

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977