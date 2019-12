Hoyos, la Coparmex trampolín político

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Busca la candidatura presidencial panista

Primeros en levantar la mano presidencial

La experiencia es la enfermedad que ofrece menor peligro de contagio

Oliverio Gwinett, 1891-1967; escritor argentino

#Presidenciables #GustavodeHoyos #Coparmex, #GerardoGutiérrezCandiani #EduardoBours #JaimeRodríguez #ElBronco #EnriqueAlfaro #DanteDelgado #MarkoCortés #FranciscoDomínguez #MauricioVilla #DiegoSinhuéRodríguez #FranciscoGarcíaCabezadeVaca #AlejandroMoreno #AlejandroMurat #Alfredo del Mazo #OmarFayad #MarceloEbrard #Ricardo Monreal #Aerolíneas #Competencia #Emirate #Aeroméxico #AndrésConesa #Cummins #TomLinebarger

No es nuevo. Empresarios que generalmente no son los dueños de las compañías, pero tienen puestos ejecutivos de importancia, especialmente en los sindicatos empresariales. El PRI tiene sus adeptos en la Canacintra y en algunos casos en la Concamín; y el PAN en la Coparmex, que ancestralmente le ha dado entrada a varios empresarios panistas como el caso de Manuel Clouthier, quien es un ícono de la política empresarial en el país. También fue líder del CCE.

Durante mucho tiempo, diversos dirigentes buscaron incursionar a la política. El último caso fue el ahora ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, quien buscó la gubernatura de Oaxaca y Enrique Peña Nieto le dio como premio de consolación un organismo de apoyo al impulso de la región que tiene contacto con Asia Pacífico.

Otro caso de empresarios políticos que usaron al CCE para lanzarse a una gubernatura es el de Eduardo Bours, quien brincó a la gubernatura de Sonora.

No se trata de una crítica; se trata de una referencia política y económica. La política, generalmente, no es el renglón de operación de los empresarios. Muchos prefieren dejar clara la línea de división entre ambos casos.

Bueno, todo esto te lo platico, estimado lector, luego de que la Coparmex lanzó la campaña de defensa #YoDefiendoAlINE luego del recorte presupuestal que diputados le hicieron al Instituto Nacional Electoral.

Hace unos días, a las afueras de la Cámara de Diputados en San Lázaro, un grupo de integrantes de la Confederación, encabezados por su presidente Gustavo de Hoyos, desplegaron una manta en apoyo al INE.

“No permitamos que los Diputados de Morena aprueben iniciativas para debilitar capacidades, vulnerar estabilidad y quebrantar la autonomía del Instituto”, expresó de Hoyos.

Sin embargo, ahora Hoyos busca la presidencia de la República. Se estima que será a través de Acción Nacional, o incluso, por la vía independiente.

Las cartas por la sucesión presidencial a Andrés Manuel López Obrador, quien apenas cumplió un año de gobierno.

Uno de los políticos que levantó la mano, es el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, quien mueve los hilos de su entidad para promoverse. Tiene un año, precisamente, para catapultarse después de dejar la gubernatura. Ya empezó a limpiar los sinsabores que sembró con grupos políticos y especialmente con empresarios. “El Bronco” iría por la vía independiente, de nueva cuenta.

Otros gobernadores que se preparan para proyectarse como los próximos inquilinos de Palacio Nacional son el de Jalisco, Enrique Alfaro, quien buscaría ser el aspirante de Movimiento Ciudadano. Por el momento es la vanguardia del partido que fundó el veracruzano Dante Delgado. A todo lo anterior, se suma que tiene tentáculos en otras entidades, pero especialmente en los grupos políticos locales. Un punto en contra es que no logra impregnar en los grupos empresariales locales y, en el resto del país, donde es materialmente desconocido.

Por Acción Nacional, quienes levantan la mano para la sucesión son Marko Cortés, el dirigente nacional actual; con mayor presencia están el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien tiene las mejores calificaciones, al igual que Mauricio Villa, gobernador de Yucatán. Ambos tienen muchos adeptos al interior del blanquiazul. Lejanos están otros panistas, como el caso de Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato y el de Aguascalientes, quienes no son considerados inmaduros para esos puestos. “El caballo negro” panista es Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador en Tamaulipas, quien también le apostará fuerte.

Por el PRI no hay quien pueda ser el abanderado, ya que es considerado el partido que mantendrá su registro, pero con una tendencia descendente incontrolable. El líder Alejandro Moreno, alias “Alito” no entiende las señales para catapultar ese partido. Quien asoma, por su posicionamiento, es el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el del Estado de México, Alfredo del Mazo. No se pierde de vista al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien está en el tiempo preciso para participar.

Por Morena, la pelea está muy centrada en dos figuras: Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, así como Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista en el Senado. Como en los viejos y poderosos tiempos del PRI, Morena se cuida de todo ya que el poder desgasta y podría perder la sucesión presidencial. Sin embargo, hay otros que se creen con derechos simplemente por estar en el partido en el poder. Pero, ninguno tiene mayor relevancia, por el momento, en el mundo político.

No es crítica, porque se vale para todos los ciudadanos mexicanos sea la tendencia o el grupo que representen. Sólo es un análisis de la información.

PODEROSOS CABALLEROS: La apretada presencia de Emirates en México, en un vuelo de Dubai- Barcelona- Ciudad de México, que llegó por primera vez, denota los graves errores administrativos y estratégicos que tiene Aeroméxico. Es muy simple el análisis de esos errores de la empresa que preside Andrés Conesa: calidad de servicio y precio. Por ello buscaron por todos lados que el gobierno mexicano bloqueara la llegada de Emirates, ya que le derrumbaría su ruta Barcelona-México. Saben que no pueden competir con la aerolínea árabe, debido a que ello implicaría sacrificar utilidades. El servicio, entre Aeroméxico y Emirates, no tiene punto de comparación. Simplemente, la asiática es superior y los precios muy bajos. La aerolínea árabe aprovecha la “quinta libertad”, gracias a la concesión de un permiso excepcional por parte de los gobiernos mexicano y español: la llamada quinta libertad, que le faculta a poder llevar pasaje y carga entre dos lugares diferentes al del país de origen, que en este caso es Dubái, una ciudad-emirato en los Emiratos Árabes Unidos. El primer vuelo de Emirates, el UAE255, que fue despedido con mariachis en Barcelona, el avión A6-EWI, un Boeing 777-200LR, el de mayor alcance de la operadora, capaz de volar rutas de hasta 17.500 kilómetros, llegó a la Ciudad de México a las 18 horas de ayer. *** Por falta de quórum, las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Diputados no pudieron debatir ni aprobar, el jueves pasado, el dictamen para impulsar la Ley de Amnistía que envió el Presidente. Al tratar de iniciar el debate, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Rocío Barrera (Morena) solicitó el quórum de los presentes y no se alcanzó. Atrás tiene mucho de fondo. Es una ley hecha en las rodillas y no miden, los legisladores de Morena, ni mucho menos entienden, los alcances nocivos de ese tipo de legislaciones. Imagine, podrán libertar a quien se robe 51 mil pesos. A los asaltantes en transporte de pasajeros, como no alcanza esa cantidad, quedarían libres. Esto es una insolente agresión a la inteligencia e integridad de los más pobres.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Cummins México, dedicada a los motores y energía, al mando de Tom Linebarger fomenta el voluntariado entre los trabajadores de nuestro país a través del programa Cada Empleado, Cada Comunidad, el cual sumó más de 30 mil horas de trabajo en apoyo a las comunidades donde la compañía tiene presencia en la República Mexicana. Los trabajadores de las plantas en San Luis Potosí y en Ciudad Juárez, cuentan con una de las participaciones más altas de la región, al alcanzar 85 por ciento de participación anual en actividades focalizadas en: educación, medio ambiente e igualdad de oportunidades.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos