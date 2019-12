Valero-García Luna y rateros del GCDMX

No hay mucha diferencia entre robar mercancía a humildes, pero dignos compatriotas indígenas, que sustraer un libro de una afamada librería de Buenos Aires o recibir sobornos del narcotráfico. Está documentado el despojo de artesanías por parte de inspectores de Claudia Sheinbaum a modestos comerciantes mexicanos, lo mismo que el pretendido hurto de nuestro flamante embajador y la detención en territorio “gringo” del ex jefe de la policía federal en el sexenio del presidente Calderón.

Se trata de un mismo perfil delincuencial: están lo mismo en irrelevantes que en encumbrados cargos, pero la tendencia de apoderarse de lo ajeno es recurrente; para eso buscan llegar al poder, para actuar al amparo de la impunidad, lo mismo que en el PRI, PAN o PRD, o cualquier otro partido. El afán de enriquecimiento o de apoderarse de lo ajeno es parte de la mentalidad de malos servidores públicos.

Tanto los despojadores de productos de nuestros indígenas como el que sustrajo de manera ilegal un libro, reciben el mismo calificativo: son ladrones, aunque en algunos casos pretende justificársele diciendo que no es delito robarse un libro: entonces las librerías, las editoriales o los escritores trabajarían para los delincuentes, puesto que parte de la sociedad así lo permite y se justifica como que “fue un error”.

En Buenos Aires quedó documentado el hurto y el autor del ilícito abandonó la librería gracias a la inmunidad diplomática: ¿para eso es la inmunidad diplomática?. Ya el ex canciller Bernardo Sepúlveda lo describió como traidor y desleal a México; consideramos que no debe ser ese el perfil de los servidores públicos en ninguno de los tres niveles de gobierno, ni en el más modesto escalafón. Si la IV Transformación fracasa en su intento de moralizar la administración pública, el país va que vuela para ser una nación de delincuentes.

Al firmar el Protocolo Modificatorio del Tratado México-EU-Canadá, en Palacio Nacional en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard expresó: sólo diré que quizá los pronósticos saben que este tratado no se iba a poder tener, no sólo me refiero al tiempo, al momento, sino porque las posiciones políticas cuando empezamos esta negociación parecieran decir que era muy difícil, casi imposible, tener un tratado tan pronto, satisfactorio para los tres países y, sin embargo, aquí está. Por eso, yo siempre digo que hay que confiar mucho en la política y en el diálogo, y aquí está la prueba el día de hoy… La Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), encabezada por la Secretaría de Bienestar, celebró su segunda sesión ordinaria del año, en la cual funcionarios federales, estatales y representantes de las autoridades municipales acordaron posibles esquemas de colaboración contra la pobreza y en favor del pleno ejercicio de los derechos sociales de la población, y al darles la bienvenida, la secretaria María Luisa Albores González consideró que existen espacios de colaboración y sinergias entre los distintos niveles de gobierno y como ejemplo citó el Programa Sembrando Vida, con el cual este año se puso en marcha un programa de vivienda rural en tres estados y existe la posibilidad de ampliarlo a más entidades… Durante la conmemoración del 45 aniversario de su fundación, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eduardo Peñalosa Castro, en sesión solemne en San Lázaro, dijo que: la UAM es reconocida como reducto de inclusión social, de apertura ideológica y de libertad creativa, promotora de la respetuosa confrontación de ideas y de la comparación de posturas diversas sobre nociones universales. Y es nuestra convicción universitaria de construir puentes y de establecer diálogos, como mecanismo para generar conocimiento manifiestan, ante todo, la vocación de contribuir, desde cada uno de nuestros espacios universitarios, a formar ciudadanos íntegros y a crear comunidad: una responsabilidad implícita, que debe continuar realizándose con total pertinencia…

