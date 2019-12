El pecado de Valero; las virtudes de la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Linchan a embajador, perdonan a criminales

Un robo es un robo, pero impunidad es cruel

Las masas modernas son aglomeraciones de solitarios

Octavio Paz, 1914-1998; escritor mexicano

#OscarRicardoValeroRecioBecerra, #MarceloEbrard #RSE #Argentina #Libro #RedesSociales #LópezObrador #4T #Justicia #Amnistía #Robos #TMEC #México #EEUU #Canadá #NancyPelosi #DonaldTrump #Democratas #Republicanos #Senado #Diputado #Controversia #CEAV #JoséCuervo

Las “benditas redes sociales” se lanzaron al linchamiento contra el embajador de México en Argentina, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, por el robo de un libro de 189 pesos. Un pecado capital en el escenario político de la 4T.

Mientras, en el Congreso se debate una Ley de Amnistía en la cual se perdona a quienes roben menos de 51 mil pesos, lo que aplauden las “benditas redes sociales”.

Estimado lector: no justificamos el robo ni de un libro, pero mucho menos de 51 mil pesos. Sin embargo, el linchamiento es diferenciado. Aquellos aplaudidores “oficiales del oficialismo” se lanzaron a la yugular del embajador, uno de los pocos diplomáticos de carrera de la Cuarta Transformación, pero sin lazos con la clase política guinda, aunque con el respeto del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se comprobó que se robó un libro. La verdad no sabemos qué fue lo que pasó por su mente para realizar dicho acto. Independientemente de su trayectoria que viene desde el gobierno de Miguel de la Madrid, donde fue subsecretario de Relaciones Exteriores (SRE).

La SRE advirtió que el embajador en Argentina, Ricardo Valero, será separado del cargo de comprobarse la veracidad del video en el que aparece presuntamente robando en una librería. Vía Twitter el canciller Marcelo Ebrard aclaró que, ante la política de “cero tolerancia a la deshonestidad” del gobierno mexicano, se ordenó el retorno del diplomático, en espera de que el Comité de Ética analice el caso.

Fue un presunto robo que podría haber sido por un “error”, de un libro el pasado 26 de octubre, por lo que fue detenido y posteriormente liberado por ser diplomático. Sin embargo, ahora, unos días antes de la toma de posesión del izquierdista Alberto Fernández, familiar del kirchnerismo.

Sin embargo, quienes han sido denunciados en México del robo de dinero o el desvío del mismo para fines políticos de los superdelegados o “prominentes” morenistas, a ellos, ni con el pétalo de una crítica de los jilgueros guindas; ya no digamos una averiguación previa.

Si es culpable, Valero debe renunciar o ser despedido. Pero también aquellos que desde el gobierno roban el dinero del pueblo y de aquellos que pretenden proteger con una Ley de Amnistía por que robaron menos de 51 mil pesos. Con esta ley protegen a los delincuentes que despojan de lo poco que tienen a bordo de camiones, en las calles, en sus casas o en cualquier otro sitio. Son ladrones que, muchas veces, usan pistolas o cualquier otro tipo de armas.

A estos no se les toca, ya que son muchos y son posibles votos. Así convertimos a México en un país de delincuentes. El error de Valero fue que lo atraparan en Argentina, donde se castiga cuando menos con el escarnio público a cualquiera. Salvó la cárcel. En México formaría parte de los batallones de delincuentes que asolan todos los días y a todos los mexicanos.

PODEROSOS CABALLEROS: Apenas el sábado pasado, Arturo Herrera, titular de Hacienda, confió en que la ratificación del T-MEC ocurra a principios de 2020 y descartó que este cambio afecte a la economía mexicana. La discusión sobre un adendum del acuerdo comercial seguía vivo; “sólo hay un tema (laboral) que detiene” su aprobación. Sin embargo, en ese tema cedió México y amplió el margen de mano de obra de Estados Unidos y Canadá, entre otros aspectos. Fue a petición de la líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, para convertir al Partido Demócrata el que modificó un acuerdo que Trump había negociado “superficialmente”. Todo era política, nada más. Las modificaciones, como mencionó el titular de la Cancillería, Marcelo Ebrard, podrían haberse hecho al 10% del acuerdo. Ayer se firmó con sus últimas modificaciones y queda claro que los ganadores son Nancy Pelosi, opositora Demócrata del partido en el poder; Andrés Manuel López Obrador, y obviamente Donald Trump. Hoy miércoles el Senado mexicano aprobará el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); después, esa misma semana, el Congreso de EE.UU. lo aprobará rápidamente, y luego Canadá. Pero no perdamos de vista que el T-MEC es una gran oportunidad de negocio para Estados Unidos, y con las reformas Pelosi ganaría presencia en el proceso electoral del año próximo, ante un fortalecido Donald Trump, que busca la reelección. Evitaremos que México se convierta, otra vez, en el punching bag de los vecinos del Norte. *** La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en medio de una ríspida discusión en comisiones, el Senado aprobó con el voto de Morena y sus aliados el dictamen de idoneidad de las integrantes de la terna para elegir a la titular de la CEAV. PAN y PRI no avalaron a las candidatas: Ángeles Haces Velasco, Melba Adriana Olvera Rodríguez y Mara Gómez Pérez. Lo que queda muy claro es que Gómez Pérez “no cumple” los requisitos de ley porque en los últimos dos años no desempeñó cargos relativos a la atención a víctimas. Otro caso más de cuestionamientos para los nombramientos que pasan por el Legislativo. *** Grupo Herdez, liderado por Héctor Hernández Pons, compró la cadena de cafeterías Cielito Querido Café por un monto de 280 millones de pesos mexicanos. Consideramos que la compra respalda la estrategia de crecimiento de Grupo Herdez al fortalecer su presencia en el segmento de operadoras de café, después incursionar en este segmento con Lavazza durante 2019. Cielito Querido Café cuenta con 78 puntos de venta en México y sus operaciones, en los últimos 12 meses sumaron 420 millones de pesos. *** Con el liderazgo de Thomas Sullivan, Toyota Motor Sales de México, iniciará en los próximos días su producción en la planta en Apaseo el Grande, Guanajuato, y adelantó que pese a la contracción en las ventas de autos nuevos, en 2020 espera comercializar cerca de 105 mil unidades. La producción del nuevo pick up Tacoma en sus nuevas instalaciones se enfocará en atender principalmente al mercado de Norteamérica; esta planta requirió una inversión superior a 700 millones de dólares y la meta será alcanzar 100 mil unidades de producción. *** Esta semana en la Cámara de Diputados se pondrá especial énfasis en el proyecto de dictamen en el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación laboral, y que impulsa el diputado Ulises Murguía. Este proyecto busca fortalecer y vigilar la subcontratación para garantizar, tanto al trabajador como a las empresas, mayor certeza jurídica, combatir la precariedad laboral, la evasión de obligaciones y la ilegalidad. Las disposiciones propuestas son perfectibles. El trabajo en régimen de subcontratación no podrá abarcar la totalidad de las actividades que desarrolla el contratante o beneficiario; deberá justificarse por su carácter especializado, específico o eventual; solo podrá realizarse si el contratista está en el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación que la STPS creará, entre otros aspectos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Becle, a través de su marca de tequila José Cuervo Tradicional, y bajo el liderazgo de Michael Keyes, lanzará popotes con fibras de agave, como una opción sostenible para sustituir el uso de los popotes de plástico hacia 2020 en bares, restaurantes y eventos de la empresa, tanto en Estados Unidos como en México. El popote biodegradable que se descompondrá 200 veces más rápido que un plástico normal forma parte de su iniciativa de sustentabilidad, “The Agave Project”.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos