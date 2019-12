Guadalupanos, agradecidos

La comunidad artística celebraa la Morenita del Tepeyac y en entrevista con DIARIOIMAGEN nos hablan de su fe

Claudia Arellano

Estandarte de la Independencia de México, tema de estudiosos religiosos y científicos, y pieza clave sobre el vínculo que existe entre la historia y la iconografía para la formación de la identidad nacional, La Virgen de Guadalupe es celebrada en cada rincón de este país, donde las tradiciones siguen vivas y latentes, con algunos detractores pertenecientes a otras culturas y comunidades religiosas, “La Guadalupana” sigue siendo uno de los símbolos de fe y sincretismo más vivos en pleno 2019, y de ello nos hablan algunos famosos para DIARIO IMAGEN.

LA CARRERA DE EL TRI ES GRACIAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE: ALEX LORA

“La Virgen de Guadalupe es uno de los elementos fundamentales para la formación de la identidad de esta raza, nosotros la veneramos desde siempre, le compusimos rolas, la ponemos en cada toquín, pero nada es suficiente para todo lo que ella nos da. En Estados Unidos la raza la adora, hoy en día hay muchas personas que no creen en ni madres, pero solo los que vivimos la fe sabemos por qué creer y cómo es que creemos tanto. La carrera del Tri es por ella”, dijo en declaraciones recientes Alex Lora, quien al igual que su esposa Chela Lora, son fieles de la Virgen.

“Cuando fui niño, le pedí a la virgen que me diera la gracia de poder dedicarme al rock and roll y qué más milagro que 51 años de rocanrolear con salud. Ella me ha dado la inspiración para inventar las rolas que tengo y la salud para cantárselas a la raza por tanto tiempo, eso es un milagro”, resaltó.

LA VIRGEN DE GUADALUPE REPRESENTA MÁS QUE EL FERVOR RELIGIOSO, EL COLOR DE ESTA TIERRA, MÉXICO: MIGUEL SABIDO

Por su parte el maestro Miguel Sabido, quien ha relatado otras teorías sobre las apariciones de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, comentó que en sus clases en seminarios en la universidad de Southern California sobre Entertainment Education siempre relató que ha escrito para mujeres mexicanas como con Juana La Loca, La Malinche y la Virgen de Guadalupe, quien para él representa más que el fervor religioso, el color de esta tierra, México, y la lealtad que puede tener este pueblo a sus tradiciones.

MIS HIJOS ESTÁN ENCOMENDADOS A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Por su parte Emmanuel quien recientemente realizará una versión distinta del tema “La Guadalupana”, dice:

“Yo fui guadalupano de rebote, porque viví mucho tiempo fuera de México y la devoción guadalupana es mexicana. Poco a poco mi devoción por la Virgen de Guadalupe fue creciendo, aunque la encontré en una visita que hice a Medjugorje, Bosnia-Herzegovina fue un pasillo el que me conectó con ella, después de rezar un rosario. Siempre comento que no había nada, ni a la izquierda ni a la derecha, ni más allá, ni más acá, solo terminaba en una pared y en esa pared estaba la Virgen, nunca más la dejé o mejor dicho, ella no me dejó a mí, mis hijos están encomendados a ella”, dijo.

DESDE PEQUEÑA ME HE SENTIDO CERCA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE: MARÍA VICTORIA

Por su parte María Victoria, quien año tras año, visita la casa de la Virgen en el Cerro del Tepeyac, afirmó que la Virgen de Guadalupe y ella tienen una conexión muy especial pues siempre está en su vida, al iniciar su día y al terminarlo conversa con ella.

“Es la madre del creador, y siempre desde muy niña me he sentido cerca de ella, respeto mucho lo que piensan las nuevas generaciones, pero para mí existe en todo lo que vemos y tenemos en este país tan hermoso, es mi madre”, dijo.

JUSTIN TIMBERLAKE TIENE TATUADA EN SU BRAZO A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Y aunque parezca de extrañarse también hay artistas internacionales que están muy cerca de la Guadalupana tal es el caso del cantante estadounidense Justin Timberlake quien tras conocer a Belinda, su amiga, y ella le regalara una imagen de la Virgen de Guadalupe, decidió tatuarse la imagen de la Guadalupana en un brazo.

Mito o realidad, mezcla de culturas, amor por México, tierra fértil, amor de madre convertido en virgen, como sea hoy es un día de fiesta en muchos hogares mexicanos que con amor veneran a la virgen de Guadalupe de quien se profundiza dentro del Huei tlamahuiçoltica publicado en el año de 1649 por el bachiller criollo Luis Lasso de la Vega (1605-1660), capellán del santuario de Guadalupe.