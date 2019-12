AMLO y Monreal no quieren contrariar al Congreso de EU-Trump y sacan la aprobación del adendum del T-MEC

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para demostrar que cuando se quiere se puede, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard no sólo ordenaron la inmediata traducción del agregado firmado anteayer por México-EU y Canadá, sino que de inmediato se lo remitieron a Ricardo Monreal al Senado, quien ye tenía listas a las comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores- América del Norte, Trabajo y Previsión Social, Economía, y Puntos Constitucionales, que de igual forma, y con la asesoría directa de Jesús Seade aprobaron ayer mismo el documento.

Así el adendum firmado por las tres naciones pasará hoy en día santo y con el permiso de la Virgencita de Guadalupe a su aprobación por el Pleno senatorial para ser remitido a EU.

Durante la mañana de ayer el senador Ricardo Monreal justificó la premura del trámite al señalar que este tenía que ser aprobado antes de cierre del período legislativo previsto para antes del domingo.

“Tiene que ser dentro del periodo ordinario de sesiones”.

Y la ratificación del protocolo de enmiendas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), salió de comisiones ayer mismo para ya ser puesto a discusión y aprobación del pleno en cualquier momento entre hoy y mañana.

Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado indicó que todos en el Gobierno de México y sus instituciones entienden que hoy lo más importante es la negociación del T-MEC y su ratificación por el Congreso de EU.

El también líder de la mayoría de Morena en la cámara alta consideró que hoy hay un ambiente positivo, constructivo, respetuoso, de todos los grupos parlamentarios.

Recordó que son cuatro las comisiones legislativas que analizarían dicho protocolo: Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Economía, con opinión de la Comisión de Hacienda.

Y afirmó que ya estaban listos sus integrantes, que tienen el argumento y el fundamento jurídico y legislativo de la Mesa Directiva, para que, en cuanto llegara el documento, fuese turnado de manera directa a las comisiones.

Monreal pide juicio justo para García Luna

Ante la pregunta sobre la detención de Genaro García Luna por autoridades de EU, el senador Monreal dijo:

“Todos, hasta el peor de los criminales, tienen derecho a que se le expliquen los principios constitucionales de presunción de inocencia y de debido proceso”.

Indicó que sin pretender convertirse en fiscal o juez, consideraba que debe de observarse, en el caso del exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, como de cualquier otro involucrado, incluyendo a expresidentes, es el principio de presunción de inocencia y el principio de debido proceso.

Entonces, agregó, debe considerarse que nadie es culpable hasta que un juez dicta sentencia firme, y hasta entonces reservara sus opiniones condenatorias.

De si el proceso contra García Luna podría arrastrar además el expresidente Calderón, el zacatecano dijo que no sólo no lo sabe, sino que ni siquiera pretendía adelantar juicio alguno sobre esa posibilidad.

“Las investigaciones se irán desahogando”, comentó.

La foto

La foto del grupo corrió rápida y ampliamente por redes sociales y algunos portales de diarios y medios la retomaron de inmediato.

Tomada como selfie por Mauricio Kuri, coordinador de los aguerridos senadores de Acción Nacional se ve que fue durante un espacio de la firma del adendum del T-MEC en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional y en ella se ven tras de Kuri a un grupo sonriente, alegre formado por Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Verde; Ricardo Monreal líder de los de Morena; Josefina Vázquez Mota excandidata presidencial del PAN; Mónica Fernández presidenta del Senado y Miguel Ángel Osorio Chong coordinador de los senadores del PRI.

Una imagen totalmente ajena a la rijosa, virulenta de cuando se designó hace semanas a la presidente de la CNDH.

Al respecto Monreal comentó:

Hemos vuelto a la cordialidad, al buen juicio, a la gobernabilidad y estabilidad en el Senado.

El diálogo y la razón siempre se imponen en temas difíciles y al Senado de la República ha vuelto la cordialidad, el buen juicio, la gobernabilidad y estabilidad, subrayó el zacatecano.

Yo expreso mi reconocimiento a todos los coordinadores de los Grupos Parlamentarios (PAN, PRI, PRD, MC, PT, PVEM y PES) y a las y los senadores en general:

“No vamos a descuidar en ningún momento el que la transparencia y la legalidad sean los caminos principales que nos conduzcan a lograr acuerdos. No nos vamos a cansar de buscar y de lograr acuerdos. Por eso mi reconocimiento a todos los coordinadores parlamentarios”, resaltó.

En cuanto a denuncias que corren por pasillos por actos no comprobados respecto de trámites legislativos, aclaró:

“Yo soy de los clásicos, si no hay pruebas no tiendo a difamar ni violentar el prestigio de personas. Porque, como en el pasado he sido víctima de ello, no me gusta adelantar juicios. Si hubiese pruebas, una que haya, quedará fuera quien la haya hecho, una que fuera…

“En este caso, las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia, ya aprobaron la idoneidad de su elegibilidad y buscaremos construir la mayoría calificada para elegir a una de ellas”, apuntó.

Aclaró, sin embargo, no poder garantizar de antemano que tal o cual pueda ser la próxima titular de ese organismo de atención a víctimas, porque insistirá en buscar los acuerdos para lograr la mayoría calificada, es decir, los votos de las dos terceras partes de los legisladores presentes a favor de alguna de las aspirantes:

­ “Es de momento a momento y por eso disfruto actos como estos, pero luego a los dos o tres días se acaba la magia. Soy un ser humano normal, soy un pecador estándar, por eso me he dejado a principios de diciembre la barba sin cortar, porque soy de los que piensan que si no puedes con ello, únete a los barbones. En diciembre siempre me dejo la barba, es una tradición de muchos años”, expuso el senador Ricardo Monreal Ávila.

