Aleida Núñez cautivará como “Doña Inés” en “El Tenorio cómico 4T”

Del 25 al 29 de diciembre podrás verla en El Centro Cultural Teatro 1

“En el papel de Doña Inés han existido grandes mujeres, todas bellas y con sus propias cualidades, pero yo haré mi mejor trabajo para que el público se vaya satisfecho”, señaló la actriz, quien además es sensible a causas sociales

Claudia Arellano

Aleida Núñez se prepara arduamente para su personaje de “Doña Inés” en “El Tenorio Cómico 4T”, de ello habló en entrevista con DIARIO IMAGEN; sin duda el crecimiento de la actriz y cantante es acelerado, también nos habló de su faceta como empresaria con la línea de sus jeans, únicos en el mercado, además en enero del siguiente año presentará un tema musical que fusionará cumbia y reggaetón, así lo dijo en entrevista.

“Creo que para las mujeres de hoy, no hay límite, de verdad por ahora estoy concentrada en mi carrera, en todo lo que para mí implica, pero mi proyecto más importante ahora es mi hijo, diario me doy un tiempo para saber qué siente, qué piensa, qué le duele y cómo sanar juntos sí es que hay algo que sanar. No habrá vacaciones, vamos a pasar unos días en Guadalajara con la familia pero yo regreso por El Tenorio y además, el próximo año viene una promoción fuerte de Sensual Jeans, mi línea de jeans y ahora súmale que soy embajadora contra la violencia femenina”, dijo la hermosa actriz.

De igual modo Aleida Núñez comentó que al integrarse al elenco de “El Tenorio Cómico 4T” tiene la oportunidad de mostrar que más allá de una mujer sexy también hay mucho talento, como lo ha demostrado en otras facetas y proyectos de su vida y será del 25 al 29 de diciembre, que podrás verla en el Centro Cultural Teatro 1 con la puesta en escena de “El Tenorio Cómico 4t” donde comparte créditos con Carmen Salinas, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Raúl Araiza, Los Mascabrothers, María Elena Saldaña, Pierre Angelo, Claudio Herrera y “El Indio” Bryan.

“En el papel de Doña Inés han existido grandes mujeres, todas bellas y con sus propias cualidades, pero yo haré mi mejor trabajo para que el público se vaya satisfecho. Estoy muy feliz de esta oportunidad y de cerrar el año haciendo lo que me gusta, claro que implica algunos sacrificios que son siempre con la familia, pero ya te digo que siempre busco la forma de poder compartir tiempo con mi hijo, y hacer muchas más actividades”, dijo con su amable sonrisa.

En otro tenor, Aleida habló acerca de su línea de jeans que son para todo tipo de mujer, toda aquella que quiera verse bella y segura de sí misma, además, la también cantante aseguró que todas las mujeres son bellas, sin embargo, diversas marcas han promovido que la talla de la mujer debe ser muy lineal, lo que provoca problemas de autoestima en aquellas que no cumplen esos estándares de belleza y por eso es que su marca brinda seguridad y confort a las féminas.

“La talla de la mujer latina en general es frondosita, no tenemos estas tallas de película, y la mujer en general es bella sea talla chica o grande, pero para mí es importante que ellas se sientan bellas, el próximo año lanzaré ya otra temporada pero si quieren consentirse esta Navidad no estaría nada mal que prueben estos jeans, se verán muy hermosas”, dijo.

Aleida comentó que debido a que los últimos años de su vida fueron difíciles y vivió situaciones que la llevaron al límite ahora es una mujer que sabe que es lo que quiere en su totalidad, afirmo llegar a sentirse perdida por situaciones de “amor”, pero poco a poco se ha ido valorando en todo sentido es por eso que creo una fundación que apoya a aquellas mujeres violentadas.

“Creo que después de que vives situaciones difíciles y lo superas sientes esa necesidad de ayudar, yo vengo de una familia muy unida, muy sólida y aun así siempre me sentía sola, me sentía vacía pero era eso que cargaba, como embajadora de la no violencia contra la mujer me gustaría que ellas supieran que no están solas que tienen alguien con quien contar y que va a apoyarlas en ese momento que más tristes se sientan”, afirmó la bella mujer, quien además aseguró que en ese tenor vienen grandes proyectos en 2020, pues quiere crear conciencia.

