Dan apertura a torneo en honor a Daniel Rodríguez “Tachi”

La asociación nacional de Pelota vasca realizó una entrega de reconocimientos que aplauden la labor de los destacados de la disciplina

Claudia Arellano

Reconocido y querido por sus compañeros, Daniel Rodríguez “Tachi”, es un jugador de pelota vasca que deslumbra al mundo con su grandeza, no solo en la cancha de juego, sino como persona y muestra de ello es que gracias a su gran sentido humano, fue reconocido por sus compañeros de la Asociación Nacional de Frontenis, al dar por inaugurado un encuentro llamado en su nombre.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el jugador comentó acerca de su preocupación y ocupación por atraer a más jóvenes y niños al deporte que practica y le ha dado la oportunidad de transformar su vida, sin embargo, afirma que ha sido un trabajo duro, constante y reflexivo, aseguró, que en el Estado de México, el deporte es la línea que hará que todo cambie en el país.

“Es un momento en el que me encuentro muy completo, pero siempre hay que ser constante y muy versátil; siento un gran compromiso con el deporte y el crecimiento de éste, por eso me interesa rescatar espacios donde los chicos puedan practicar y sepan que hay una salida que no tiene que ver con drogas, nosotros estamos incentivando este deporte para chicos de escasos recursos y buscamos patrocinios para que les apoyen”, dijo previo a iniciar el evento en el que fue reconocido.

Campeón mundial y seleccionado para representar a México en la próxima Copa del Mundo Frontón 30 metros; a realizarse del 20 al 27 de noviembre, en Santiago de Chile, hablar de Daniel es hablar de orgullo mexicano y de compromiso con su tierra. Oriundo del estado de Chihuahua, el seleccionado nacional recordó cuando tenía necesidad de dormir en las centrales camioneras para poder asistir a sus entrenamientos y llegar al sitio donde hoy es uno de los grandes.

“Creo que para cualquier ser humano lo que puede dejar al mundo, lo más valioso es su aportación a otras personas, yo la padecí mucho, pero ahora soy una persona que quiero dar lo que a mí se me dio y lo que no también”, dijo, quien al término de la charla fue ovacionado por los asistentes.

En el evento estuvieron presentes miembros del Despacho Escudero Irra, Lennin Escudero, Roberto López, Jesus Vázquez, Javier Augusto Téllez, de Grupo Siu; Nancy Guadarrama y Frida y Wendy Navarro, además de Hugo Medina, Eduardo Escobar, Alejandro Juárez, Alejandro Balcazar y Grecy Diaz, solo por mencionar algunos, además la ceremonia estuvo encabezada por el licenciado Tonatiuh Mauricio Flores, quien apoya el deporte en su máxima expresión.