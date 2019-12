Hari Sama nos habla sobre su filme “Esto no es Berlín”, ganadora en Sundance

También obtuvo cuatro galardones en el Festival de Málaga

Xabiani Ponce de León, Ximena Romo y Marina de Tavira, son los protagonistas de esta cinta que retrata ese despertar de la juventud en los años 80, después de vivir la represión; se estrena este viernes 13 de diciembre

Aarón Avalos

El cineasta mexicano Hari Sama estrena su más reciente filme “Esto no es Berlín” ganadora de premios en festivales como Sundance, Tribeca Film Festival y BFI London Film Festival, siendo la selección oficial de estos festivales.

Pudimos entrevistar al realizador mexicano acerca de su nueva película.

¿Cómo fue el proceso para realizar “Esto no es Berlín”?

Es una película de fuerte inspiración autobiográfica, entonces fue al revés, como que yo quería hacerla hace mucho. Tenía una inquietud muy grande de esta dualidad con la que crecí de una familia en donde el divorcio costó mucho trabajo, porque la generación de mis papás fue probablemente la primer gran generación que se dio la oportunidad de separarse masivamente, cuando México había sido tradicionalmente muy conservador y la gente se quedaban juntos. Y ese reposicionamiento de roles generó mucha desconexión entre las personas, particularmente los jóvenes crecimos muy desconectados con nosotros mismos, con los adultos, maestros, papás, y me interesaba mucho hablar sobre esa desconexión y cómo yo tuve que ir de una manera muy difícil entendiendo quién era, porque no sabía quién era, no entendía nada. Sentía mucho dolor, pero no entendía porqué y haber tenido contacto con esta comunidad en ese momento, que se retrata la película que es una comunidad fuertemente LGBT de artistas plásticos, con los que tuve contacto en ese tiempo, me cambió la vida porque me hizo comprender un poco mejor quién era yo, y una vez que lo comprendí pues defenderlo y así fue, como que hace mucho que la quería hacer. La verdad que me encontré con mis coguionistas la cosa empezó a fluir porque antes había hecho intentos con otras personas, pero como que no jalaba pero yo creo que no era el momento.

UNA PELÍCULA QUE TIENE QUE VER CON ENCONTRAR LA IDENTIDAD PROPIA

¿Por qué este título?

Es una película que tiene que ver con encontrar la identidad propia, y siendo mexicanos una identidad por la que se lucha y seguimos reflexionando es: ¿quiénes somos como mexicanos, como artistas y escritores?, y en ese México muy censurado, los artistas estaban muy anhelantes de lo que sucedía en Nueva York, Berlín, Londres, donde el underground era lo que se veía en las calles y aquí en México sucedía en un circuito muy pequeño, entonces había un anhelo muy grande, y de hecho muchos se fueron a vivir fuera por el anhelo enorme que había de lo que pasaba allá. En Berlín, particularmente en los 80s, estaban pasando cosas muy importantes, se fueron a vivir allá Nick Cave, David Bowie, había una contracultura muy abierta, pero aquí estamos en México, entonces eso no era Berlín.

¿Se puede decir que lo que buscas transmitir además del tema de identidad en cuanto a cultura, nacionalidad y personalidad, se encuentra también el mensaje de que sí se puede y que la gente luche por expresarlo?

Claro, 100%. Y es una película que también tiene un diálogo muy importante con la comunidad LGBT porque ellos llegan justamente a una comunidad de artistas donde ser gay está perfecto y es probablemente una de las pocas comunidades en ese México de aquel entonces donde abiertamente podías expresar tu preferencia sexual sin ningún tipo de reproche. Entonces creo que lo que ellos aprenden de esa comunidad es, ya que entiendes quién eres, a nivel preferencia sexual o lo que sea, tienes que luchar por ello, y se puede luchar por ello.

HARI SAMA ESTÁ ESCRIBIENDO “LASTRE”, SU PRÓXIMA PELÍCULA PARA MÉXICO

¿Cuáles son tus futuros proyectos?

Tengo una película que voy a filmar en Estados Unidos a finales del año que viene, es mi primer película no mexicana y no en español, me tiene muy prendido ese proyecto, yo creo que en unos meses podré hablar más de él. También estoy terminando de escribir una película para México, que quiero filmar en Guadalajara, se llama “Lastre”, que es una cinta que tiene que ver con la herencia más oscura que recibes de tu familia y descubres que la tienes a una cierta edad, y que resulta que es la que más te lastimó de niño y es la que más difícil es cambiar. Y la película pregunta si es realmente posible cambiar eso o si todo mundo está condenado a repetir esas herencias que recibe de su familia.

¿Qué piensas del cine mexicano en la actualidad?

Yo creo que el cine mexicano está en un súper momento. Creo que sí es muy valorado, sin embargo, creo que hay una enorme distancia entre el público y el cine mexicano que mejor funciona fuera de México, que es el cine de festival o el cine de autor. Creo que el cine de autor mexicano es un cine que exige muchísimo del público y que no todo el público está necesariamente hecho para ese tipo de cine. Y por otro lado hay un cine muy comercial, entonces hay un hueco muy grande que no está muy bien atendido de un cine que puede ser de autor, pero que también puede atender a gente que no necesariamente tenga que ser experta en un cine de corte muy contemporáneo. Creo que “Esto no es Berlín” llega como en ese híbrido y que tuvo muy buenos resultados en festivales y creo que la gente conecta muy bien con la película y nos faltaría un poco más de este trabajo más híbrido.

YA HABÍA TRABAJADO CON MARINA DE TAVIRA

Marina de Tavira sale en tu película, ¿qué se siente trabajar con ella luego de la popularidad que obtuvo a partir de su nominación al Oscar?

Lo que pasa es que yo trabajé con ella previamente. Fue muy extraño, la verdad no me lo esperaba, sabía que ella estaba en una película de Cuarón, no sabía qué había hecho, todo lo manejaron con secreto. Cuando vi la película de Cuarón, más me llamó la atención de ver que era un ejercicio nostálgico de ir al pasado. La verdad es que fue extraño, yo invité a Marina porque la conocí en el teatro y valoraba mucho su trabajo y me parece que ella era la perfecta mamá para mi personaje principal.

¿Consideras que tus películas son de cine de autor o más comerciales?

Creo que en cuanto a número de películas que he hecho creo que soy un cineasta que hace más películas de autor, pero me interesa mucho el guión, el trabajo con los actores y eso a mis películas las ha acercado más al público, no masivamente porque no me interesa hacer un cine masivo, no quiero sacrificar mi “autoralidad”, pero me gusta tener público.

¿Con qué actores te gustaría trabajar?

De Estados Unidos con Naomi Watts, y de México me gustaría trabajar con las nuevas generaciones, descubrir a más actores jóvenes, pero me gustaría trabajar con Irene Azuela, vamos a ver si hay algún proyecto para ella.

Es una película que tiene que ver con encontrar la identidad propia, y siendo mexicanos una identidad por la que se lucha y seguimos reflexionando es: ¿quiénes somos como mexicanos,

como artistas y escritores?