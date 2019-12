Del tequila al trago amargo

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

SIN DUDA ALGUNA, LA FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, NO SOLAMENTE ES UN TRIUNFO, SINO UN ENORME LOGRO DE AMLO Y SU EQUIPO.

La detención del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, SEGURAMENTE, SERÁ UN DURO GOLPE POLÍTICO QUE DEMOSTRARÁ QUE, AMLO, HA TENIDO RAZÓN EN LA CONCEPCIÓN SOBRE LA MATANZA GENERADA EN MÉXICO, GRACIAS A LA “GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO”, ordenada por Felipe Calderón y con las acciones fomentadas y arregladas por el mismo gobierno, desde los escándalos de “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, donde agencias norteamericanas, con el apoyo y visto bueno del Presidente y de Genaro, dieron paso para que se distribuyeran armas de alto poder a varios grupos de la delincuencia, violando la soberanía nacional y violando las leyes y normas mexicanas, todo, para ocultar, muchas de sus graves acciones que ahora comienzan a inundar las letrinas de la política y de la gran corrupción.

Seguramente, en este sentido, se debería investigar a muchos policías y políticos ligados con este poderoso grupo, porque desde sus acciones fomentando el “huachicol” desde Puebla, lograron acumular millones de pesos destinados a invertirlos en las campañas políticas de destacados panistas que serían alentados con esos recursos a la Presidencia y al control del poder político. Sin duda, estose tendrá que investigar porque es realmente grave lo que ha sucedido en el país, y sobre todo, las ligas políticas de lo que fomentaba la generación de un estado ligado a la narco política. Seguramente, Anabel Hernández, y sus obras de denuncia sobre el tema específico del ex presidente Calderón y García Luna tendrían que ser reeditadas, para que los mexicanos conozcan en realidad las truculencias que se han generado desde el poder político, y de cómo se iniciaron las vendettas para ocultar muchas cosas y dejar que se acusara, indebidamente, a muchos ciudadanos, solamente porque se pretendía que no se conocieran las relaciones mafiosas de un poderoso grupo ligado a la política y la policía, por ello, cuando algunos ciudadanos han denunciado o apoyado, por ejemplo, a investigadores periodísticos para continuar con esas denuncias. Pero, sin duda, se deberán profundizar esas investigaciones donde acciones criminales y corruptas se generaban sobre el proyecto de la derecha nacional, para que retomara el poder y evitara cualquier acción que busque aclarar este nudo de la narco política que existe, para limpiar y reformar la torcida política del país.

La realidad nos vendrá demostrando que no solamente era Genaro, sino todo un grupo de policías que se enriquecieron al lado de políticos y de un grupo ligado a uno de los entonces poderosos partidos que llevaron al país al desastre que ahora, todos tenemos que pagar. No podrá decir Felipe Calderón que no sabía de lo que sucedía con Genaro García Luna, ya que hay evidencias y gentes que pueden declarar que, en un momento, rindieron informes precisos sobre los movimientos y relaciones mafiosas de este funcionario y otros poderosos más, y que tuvieron, como respuesta, acciones destinadas a desprestigiarlo e incluso acusarlo indebidamente de delitos que jamás cometieron, y solo para proteger a este grupo, a políticos importantes que continuaron al lado de Peña Nieto y de otros muchos funcionarios, empresarios y banqueros, que son los que controlan algunos de los partidos políticos, de la hoy, “oposición de derecha”, en el país.

Las acusaciones y acciones en contra del hoy Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, por parte de García Luna y su poderoso y enriquecido grupo, logró eliminar y distanciar a este funcionario de tres presidentes: Fox, Calderón y Peña Nieto, incluso pretendiendo acusarlo de que él, era el responsable de la fuga de “El Chapo” Guzmán desde la prisión de “puerta grande”, y eliminar o parar las denuncias puestas desde el 2001, por parte de la FGR en contra de García Luna, por diferentes delitos y corruptelas. Muchos, por ello, quedaron eliminados o impedidos por las amenazas, de poder aportar mayores elementos de todo el cochinero y matazón de la que no hemos salido por el estallido de la “guerra contra el narcotráfico” que, como hemos denunciado en muchas publicaciones, solamente dejaron ricos a muchos banqueros, empresarios, policías y funcionarios con políticos, que forman esa red de corruptelas, ligadas a la política en México.

Así, desde el famoso golpe en contra de Zhenli Ye Gon, que marcara el despegue y la publicidad de esas acciones, se llegaron a perder desde el primer día, más de cincuenta millones de dólares y se ocultaron varias casas y sitios donde existían otras enormes sumas, y también, se perdieron obras de arte, joyas y barras de oro, que algunos declararon, llegaron a manos de las más altas autoridades del país que, al final, demostraron siempre, cómo protegieron y apoyaron a ese cuerpo de policías que eran sus sicarios y financieros en la política del país. Con toda seguridad, muchos otros policías, políticos, funcionarios, empresarios que “prestaban casas y departamentos” al grupo, con los que hacían negocios multimillonarios, lavaban el dinero, protegían operaciones, serán investigados, y ahora, cuando menos, desde muchos puntos donde se encuentran refugiados y protegidos, saldrán a sus escondites para los tiempos de crisis, y no dudemos que comenzarán a conocerse muchas filtraciones generadas por este grupo de expertos en publicidad y corruptelas, para distraer la atención en su contra, o bien, declararán contra gentes que saben pueden causarles graves daños con sus acusaciones por el manejo y daño que han generado al país y a la sociedad mexicana en miles de asesinatos, desaparecidos, huérfanos, viudos, desplazados y encarcelados injustamente, para justificar sus delitos…en fin, vendrán tiempos de extraños enfrentamientos y muertes en este camino por la limpieza y aclaración de los daños causados por la “guerra contra el narcotráfico…” pasan de los tiempos tequileros, a los tiempos de tragos amargos… A MENOS QUE GARCÍA LUNA SEA YA UN TESTIGO PROTEGIDO…

