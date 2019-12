T-MEC “no tiene letras chiquitas”: Jesús Seade

EU intenta madrugar a México

Rechazo al apartado adicional en materia laboral

El Gobierno de México rechazó la inclusion de agregados laborales de Estados Unidos que monitorearían la implementacion de la reforma laboral en el país, subrayó Jesús Seade, jefe negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que la disposición se encuentra entre los documentos del pacto comercial que el presidente de EU, Donald Trump, envió el viernes a la Cámara de Representantes para su discusión y aprobación, específicamente en los títulos 7 y 8.

“La legislación presentada ayer en Estados Unidos (…) adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en el país”, dijo Seade en conferencia de prensa.

Seade enfatizó que dicha disposición está en la iniciativa de ley de implementación del T-MEC de EU y, por lo tanto, no formó parte de la negociación entre autoridades mexicanas y estadounidenses por tratarse de una “legislación auxiliar del ámbito interno”.

Se prevé que dicha iniciativa sea discutida y aprobada la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Representantes.

T-MEC “no tiene letras chiquitas”: Seade

Este domingo, Seade señaló que el acuerdo comercial firmado entre México, Estados Unidos y Canadá “no tiene letras chiquitas” y que es un tratado 100% público.

Luego de que surgieran críticas sobre que en el tratado comercial (T-MEC) se diera a conocer que un apartado permite que Estados Unidos mandar personal para revisar la reforma laboral en México, el subsecretario escribió en sus redes sociales que en contraste a lo que se ha dicho, el acuerdo beneficia al país.

En Twitter, Jesús Seade escribió: “Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene “letras chiquitas”, es 100% público. Es un muy bueno acuerdo para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita “extras” para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”.

Rechazo al mecanismo adicional

El Senado rechaza tajantemente toda posibilidad de un mecanismo adicional al convenido entre los países firmantes, y que iría en contra de la buena voluntad y el espíritu con el que se signó el Protocolo Modificatorio del Tratado entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), el pasado 12 de diciembre en Palacio Nacional, subrayó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta

Monreal Ávila agregó que la discusión y aprobación de la Ley de Implementación del Tratado entre Mexico, Estados Unidos y Canadá es parte del proceso legislativo para la ratificación de todo tratado comercial en el mencionado país.

“Su propósito es hacer los cambios necesarios a la ley para la entrada en vigor del Tratado en ese país. Por lo tanto, no forma parte del texto suscrito por los 3 países.”, aclaró el también coordinador de los senadores de Morena.

Finalmente, subrayó que, el que la Ley de Implementación incluya como parte de su articulado la designación de cinco agregados laborales para monitorear la implementación de la reforma laboral en México es totalmente inaceptable, pues implica un mecanismo adicional al estipulado en el T-MEC.