¿Quién gana con el aumento al salario mínimo?

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

La respuesta rápida: el gobierno.

¿Por qué?…

Muy pocas personas ganan con base en el salario mínimo, al ser referencial los salarios en realidad no se modificarán, salvo los casos que se basen en este tabulador.

Las empresas cuando contratan a su personal les ofrecen un salario determinado, que nada tiene que ver con el salario mínimo y, como por lo regular es superior, no habrá una variación en cuanto al mismo.

Las personas que ganan el salario mínimo sí se verán beneficiadas, pero son los menos aún cuando hay gente que es contratada y gana menos que el mínimo, así funcionan los paupérrimos derechos laborales en nuestro país.

Pero, ¿por qué el gobierno?, es fácil de entender: en muchas empresas, aunque usted gane 10 pesos, si el mínimo es 3, lo ponen a cotizar como si su salario fuera de 3 pesos y lo demás se lo dan como prestaciones o ayudas, así que con base en esos 3 pesos, se pagan los impuestos y las cuotas del seguro social, así que, si el mínimo aumenta un 20 por ciento, en esa misma proporción aumentará la recaudación sobre todo en materia de seguridad social. ¿Quién gana entonces?.

El tema en México no es el salario mínimo, es la voracidad de las empresas que abusan del outsourcing, que no pagan horas extras, que no dan más de los 6 días por ley de vacaciones y que no respetan los horarios de salida de los trabajadores, ese es el verdadero abuso laboral en México. Lo demás es demagogia.

Ahora bien, el salario mínimo no es, ni ha sido suficiente para vivir, eso tiene décadas y ahí radica el verdadero problema. El salario mínimo no debería aumentar en porcentaje nominal sino fiduciario, es decir, que alcance para comprar los satisfactores básicos de una persona o una familia.

En síntesis, quien gana es el gobierno.

