Mayor atención en la deficiencia de hormona del crecimiento

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Plataforma ID NOW™, permite la detección molecular rápida

Medicamento en suspensión para niños con influenza

En el marco del 9° Curso de Preparación para el Examen del Consejo Mexicano de Endocrinología, auspiciado por la compañía farmacéutica Novo Nordisk, la Dra. Blanca Estela Aguilar Herrera, presidente de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica A.C. afirma que es urgente que los especialistas en endocrinología pongan mayor atención en la deficiencia de hormona de crecimiento -cuando los niños no producen esta hormona a cargo de la glándula hipófisis del cerebro, que circula en el torrente sanguíneo y tiene efectos en todo el organismo-, pueden generarse problemas importantes no sólo para que alcancen la talla adulta normal, sino también debido a la posibilidad de desarrollar complicaciones en la regulación del metabolismo. El diagnóstico oportuno de este problema y su tratamiento adecuado, tienen un papel crucial para que el niño crezca sano y pueda alcanzar una estatura normal cuando sea adulto. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1 se presenta en alrededor del 10% de todas las personas que tienen diabetes, es causada por una reacción autoinmune en la cual el sistema de defensa del cuerpo ataca a las células que producen insulina. Por tanto, el cuerpo deja de producirla o la produce de forma insuficiente. Se ignora las causas, pero está ligadas a combinaciones genéticas y ambientales. El Dr. Rafael Bravo Vera, director médico de Novo Nordisk, subraya que, aunque la diabetes tipo 1 no tiene una alta prevalencia como la 2, afecta sobre todo a niños y jóvenes adultos y su diagnóstico oportuno es necesario para evitar comorbilidades que puedan poner en peligro la vida por la falta de tratamiento adecuado.

******

Abbott, anuncia en México la introducción de la plataforma ID NOW™, un sistema que permite la detección y diferenciación molecular rápida del virus de influenza A y B en menos de 13 minutos. Este tipo de pruebas rápidas moleculares logran detectar enfermedades respiratorias comunes de manera muy rápida, lo que permite un diagnóstico temprano y acertado. Está tecnología POC (Point of Care) permite hacer el diagnóstico en diversos entornos como clínicas, centros de salud primaria, urgencias, consultorios médicos y salas de emergencia, lo que facilita el acceso para las personas y aumenta la eficiencia en los niveles de atención, durante periodos de alta congestión por enfermedades estacionales como las actuales. Además, permite que los médicos puedan tomar las mejores decisiones de tratamiento en tiempo, y con ello, evitar que una infección se complique. dijo Guillermo Castillo, Country Manager del negocio de Diagnósticos Rápidos en Abbott .Por su parte, el Dr. Benjamín Zepeda, alergólogo pediatra egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez, afirmó que también puede reducir el uso inapropiado de antibióticos que ocurre cuando el tratamiento está únicamente basado en los síntomas del paciente, lo cual contribuye a una resistencia a los antibióticos a largo plazo. Este tipo de test permite diagnosticar antes de medicar. La clave de estas pruebas es que ayudan a los profesionales de salud a hacer diagnósticos oportunos.

****

Es muy difícil que los niños, sobre todo lo más pequeños, acepten tomar los medicamentos en pastillas, se niegan a tragarlos y hasta los vomitan, por tanto, los Laboratorios Liomont (empresa 100% mexicana), presenta la suspensión Seltaferon (Oseltamivir) para la influenza en niños, cuya enfermedad se incrementa en mayor proporción en esta temporada de invierno. No confundirla con gripe, lo síntomas de influenza son más graves y se presentan de repente: fiebre alta, tos persistente, dolor de cabeza, malestar general, Sino se atiende a tiempo, puede devenir en neumonía y hasta causar la muerte. Hay que acudir de inmediato al médico pero la mejor manera de prevenirlo es la vacunación en niños menores de 5 años y en adultos mayores de 60 años y en general de todo el personal que trabaja en el sector Salud, pero no sólo doctores y enfermeras, sino recepcionistas, quien hace la limpieza e incluso el policía que cuida la puerta.

elros05.2000@gmail.com