Gran corrupción en puertos: AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en los puertos del país “hay una gran corrupción” por eso envió al Congreso la iniciativa de ley para darle más facultades a la Secretaría de Marina en la vigilancia de los puertos, porque siempre han existido diferencias entre la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Marina. “Afortunadamente le tengo confianza a los dos secretarios y son gentes maduras y honestas”.

Hay investigaciones abiertas, pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción. de manera muy puntual –dijo- tenemos una investigación abierta por ‘huachicoleo’ de combustible en cuanto a la importación de gasolinas “y no puedo decir más porque está abierta la investigación”.

En su conferencia mañanera del jueves, aseguró que “vamos a castigar a los responsables, tenemos todos los elementos, desde que embarcan el combustible hasta la entrega en las gasolineras. Y esto se hace dentro del puerto y es imposible que no se den cuenta, porque tienen que salir por una calle dentro del puerto y salen por otra las pipas”.

Por eso, dijo, ha pedido al titular de Marina, el almirante Ojeda, que se haga cargo de todo lo que es la seguridad de los puertos, que se acabe la corrupción, esto se toleró durante muchos años, secretarios de Comunicaciones, que se dedicaban a proteger actos de corrupción. Y seguramente deberán ser llamados, consideramos, los sucesivos titulares de la SCyT de diversos sexenios.

TURBULENCIAS

AMLO lima asperezas Gertz-Santiago Nieto

El mismo presidente López Obrador reconoció que “todo lo que hace el titular de Inteligencia Financiera de la SHyCP, Santiago Nieto”, cuenta con la aprobación del Presidente, ante la acusación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en el sentido de que hay unidades del gobierno que no respetan la presunción de inocencia y afectan el debido proceso, lo que sí hace la dependencia a su cargo. AMLO, anunció que se busca ya el entendimiento entre ambos funcionarios…Y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que el conflicto Irán-EU no ha afectado la marcha de la economía e incluso ha habido apreciación del peso en relación con otras monedas… Luis Cortés Reyes, Director de Desarrollo Urbano de Puebla, dijo que en la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán se han detectado cuando menos 20 asentamientos humanos irregulares que dañan la zona, por lo que exhortó a las familias demandantes de suelo no adquieran predios en la zona pues aparte de que serán multados, podrían ser desalojados… En una reunión efectuada en la Casa Oficial, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa celebró el desarrollo pacífico de las elecciones bajo el régimen de Sistemas Normativos Indígenas que se llevaron a cabo en 404 municipios y que dan muestra de la buena cultura que existe en las comunidades que se legislan bajo el sistema de usos y costumbres. “Quiero reconocer la coordinación a través de esta mesa de seguridad donde participan los tres órdenes de gobierno y principalmente la orientación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, que supo conducir a buen término esta jornada electoral”, dijo, en tanto el presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, señaló que al término del 2019 se llevaron a cabo los procesos electorales en los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas, en los cuales todas y todos los ciudadanos expresaron su voluntad durante las asambleas que se llevaron a cabo en un ambiente de civilidad… Durante la conferencia “La Inclusión, la Sustentabilidad y el Bienestar como Imperativos del Crecimiento”, ofrecida por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, consideró que este acto es una gran oportunidad para reflexionar e intercambiar ideas sobre uno de los más importantes retos de nuestro país: generar crecimiento económico y empleos bien remunerados para todos y ratificó el interés y el compromiso de este órgano legislativo por asumir su papel en la solución de problemas nacionales, regionales y globales, a través de sus propios mecanismos y facultades de representar, legislar, fiscalizar, presupuestar y contribuir a la consecución de los intereses de México…

