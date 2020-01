Faltan recursos para atender problemas

Para el concejal Abel Fuentes Rocha, los tres principales problemas en la alcaldía Cuauhtémoc: delincuencia, comercio informal y movilidad, solo se podrán atenuar si se cuenta con mayores recursos económicos; de lo contrario, seguirán en aumento y sin control en una demarcación de más de medio millón de habitantes y una población flotante que en ocasiones supera los 3 millones de personas.

Durante una conferencia-desayuno, para agradecer a los medios de comunicación el apoyo a su desempeño como concejal, Fuentes Rocha, de extracción panista, después de un año y tres meses en el cargo, sabe que la delincuencia es uno de los problemas que más lastiman a la sociedad. Y en el combate a este fenómeno deben enfocarse todos los esfuerzos.

Por desgracia, reconoce, faltan recursos económicos para enfrentar este flagelo y, consecuentemente, ofrecer mejores resultados.

Acompañado de su asesor jurídico, Carlos Ferrer, el funcionario también se refirió al comercio informal, que ha crecido de manera exponencial y desordenada.

El comercio informal, como bien lo ha señalado el sector patronal, es una asignatura sin resolver, por parte de las autoridades, que genera inseguridad y contaminación. Reglamentar esta práctica fomentaría el respeto por los transeúntes y automovilistas.

El crecimiento del comercio informal se debe, entre otros factores, a la falta de empleo. Y ante el desempleo, la gente tiene tres opciones: ir en busca del “sueño americano”, integrarse a las filas de la delincuencia, o sumarse a la venta callejera.

Lo primero ya no es opción para muchos y lo segundo es una “actividad” de alto riesgo que no todos aceptan correr. Así que la mayoría decide sumarse a la venta callejera, una decisión que aplauden los líderes porque a mayor número de afiliados más votos que ofrecer.

Durante la reunión de amigos, durante la cual deseo lo mejor para este 2020, el panorama no parece muy alagados. Incluso ellos, se han visto “castigados” en lo económico, pero aun así están siempre dispuestos a cumplir con su encomienda de llevar a la mesa de las autoridades las demandas de la población. Aunque no lo dijo, no ha de ser sencillo ser escuchados por las autoridades de Morena siendo ellos de Acción Nacional.

Como en su momento dijo el concejal. Esta nueva figura jurídica de gobierno participará de manera activa en la toma de decisiones con el alcalde, “siempre ponderando y colocando al ser humano al centro de nuestra actividad”.

Para Acción Nacional las personas son y serán siempre el punto de partida y objetivo de nuestra actividad política y de gobierno.

Por ahora, Fuentes Rocha no piensa en su futuro político, “estoy enfocado en mi labor de concejal; después, ya veremos”.

AGRESIONES A LA ORDEN DEL DIA…Ya que hablamos de inseguridad, los asaltos y agresiones contra ciudadanos están presentes a cada hora y en cualquier lugar.

Hace unos días, fue asaltado el diputado Emmanuel Vargas Bernal. Después de lo sucedido, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su solidaridad y apoyo al legislador, quien fue víctima de la delincuencia en una concurrida plaza al norte de la Ciudad, al salir de las instalaciones de un banco después de haber retirado dinero en efectivo.

Además hizo un urgente llamado al banco BBVA a cooperar con las autoridades correspondientes para dar con el paradero de los amantes de lo ajeno, así como a llevar las investigaciones necesarias dentro de su empresa para evitar sucesos como el del diputado Vargas Bernal y también de los ciudadanos que confían en esa institución bancaria (o cualquier otra) para guardar su dinero producto de esfuerzo y trabajo, para un bienestar propio.Igualmente, el Grupo Parlamentario de Morena reiteró su compromiso para legislar a favor de una ciudad prospera, segura y en paz.

Es este sentido recordaron que el Congreso capitalino modificó el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal para endurecer el robo a cuentahabiente con una pena adicional de dos a seis años de prisión, la cual se hace aún más estricta cuando un empleado bancario en activo brinde información para la comisión del delito.

SE DEBEN REPARAR ALTAVOCES…El diputado Héctor Bernal Marmolejo, de Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta al titular coordinador general del C-5 para que de manera inmediata realicen la reparación de los 194 altavoces de alertamiento sísmico de la Ciudad de México que presentan fallas, conforme al reporte mensual publicado en el portal oficial del propio C-5 en el mes de enero de este 2020.

